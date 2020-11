Kommentti: Unkari ja Puola voisivat olla ottamatta vastaan EU:n elvytysrahoja

EU:hun pitäisi tuoda määräenemmistöön perustuva päätöksentekojärjestelmä. Sitä odotellessa elvytyspaketti voisi koskea vain niitä, jotka sen hyväksyvät, Vesa Varhee kirjoittaa.

Euroopan unionin kesällä päättämän 750 miljardin euron elvytyspaketin toteutus näyttää estyvän tai ainakin viivästyvän. Unkari ja Puola vastustavat elvytyspakettia, jonka toimeenpano vaatii jäsenmaiden yksimielistä hyväksyntää. Suman laukaiseminen näyttää vaativan EU:lta uusia toimintatapoja.

Unkari ja Puola vastustavat elvytyspakettia, koska siihen sisältyy niin sanottu oikeusvaltioperiaate: avun saaminen edellyttää, että saajamaassa noudatetaan EU:n peruskirjan yleisiä oikeusvaltioperiaatteita kuten monipuoluedemokratiaa.

Saajamaan oikeuslaitoksen tulee myös olla hallituksesta riippumaton ja valvoa lakien noudattamista ainoastaan lain – eikä hallituksen määräysten – pohjalta. Unkari, sen enempää kuin Puolakaan, ei näitä ehtoja täytä.

Unkarissa valtaa pitää pääministeri Viktor Orban, jonka Fidesz-puolueella on kaksi kolmasosaa maan parlamentin edustajapaikoista. Noustuaan vuonna 2010 toisen kerran Unkarin pääministeriksi Orban muutti maan perustuslakia tavalla, joka asetti maan tiedotusvälineet viranomaisvalvontaan.

Niitä voidaan esimerkiksi rangaista vahingolliseksi tulkittujen sisältöjen julkaisemisesta. ”Vahingollisuuden” puolestaan määrittelevät viranomaiset.

Unkarin pääministeri Viktor Orban EU:n huippukokouksessa heinäkuussa.­

Viime keväänä, pandemian puhjettua, Unkari sääti lain, jonka mukaan Orban johtaa maata asetuksin, joita parlamentin ei tarvitse erikseen hyväksyä. Tätä poikkeustilavaltuutta hän voi käyttää kunnes parlamentti päättää sen perua. Nähtäväksi jää, milloin Orbanin oman puolueen hallitsema parlamentti tätä tarpeellisena pitää.

Puolan tilanne ei ole yhtä vahvasti henkilösidonnainen, mutta sielläkin suunta on kohti yhden puolueen valtaa. Vuonna 2015 valtaan noussut Laki ja oikeus -puolue on asettanut maan tuomioistuimet hallituksen talutusnuoraan erottamalla tuomareita ja korvaamalla heidät poliittisin perustein valituilla. EU on tämän vuoksi antanut Puolalle virallisen varoituksen EU:n peruskirjaa rikkovasta toiminnasta.

On tavallaan ironista, että juuri Puola on estämässä EU:n päätöksentekoa koko yhteisön vahingoksi. Puola-Liettua oli itäisen Euroopan suurvalta 1500–1600-luvuilla. Sen alueet ulottuivat Itämereltä Asovan meren tuntumaan, ja se oli yksi tärkeimpiä turkkilaisvaaran torjujia. Puola-Liettuan parlamentti otti vuonna 1652 käyttöön niin sanotun liberum veto -järjestelmän, jolla kuka tahansa parlamenttiedustaja kykeni estämään parlamentin päätöksen.

Muutenkin kohtalaisen hajanaisessa valtakunnassa tämä johti siihen, että Puolan kansallinen päätöksenteko halvaantui, kun jokainen valtuutettu jahtasi estoitta omia paikallisia etujaan, usein yhteistyössä naapurimaiden kanssa.

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki saapui EU:n huippukokoukseen lokakuun alussa.­

Sen itsevaltaiset rajanaapurit Venäjä, Itävalta ja Preussi ottivat Puolalta alueita kolmessa niin kutsutussa Puolan jaossa. Niistä viimeisessä Puola katosi kokonaan kartalta vuonna 1795 ja palasi vasta vuonna 1919, kaikkien kolmen jakajakeisarikunnan hajottua ensimmäiseen maailmansotaan.

EU:n sääntöihin kirjattu vaatimus jäsenmaiden yksimielisyydestä on siis koitumassa koko unionin vahingoksi.

Se on saattanut toimia alkuperäisessä hiili- ja teräsunionissa, jonka 7 jäsenmaata olivat kyllin samankaltaisia ymmärtääkseen yhteiset etunsa. 27 maata, joista osalla ei ole minkäänlaista demokratian ja riippumattoman tuomioistuinlaitoksen perinnettä, eivät kykene yhtenäiseen päätöksentekoon edes pandemian kaltaisessa hätätilanteessa.

Tilalle on tuotava määräenemmistöihin perustuva järjestelmä, jossa esimerkiksi kaksi kolmasosaa jäsenmaista tai jäsenmaat joiden väestömäärä on yhteensä yli kaksi kolmasosaa unionin väestöstä, voi tehdä ylikansallisia päätöksiä.

Samalla europarlamenttiin voitaisiin perustaa USA:n senaattia vastaava ylempi kamari, jossa joka jäsenmaalla on kaksi edustajaa. Järjestelmä on toiminut Yhdysvalloissa kohtalaisesti ja edistänyt kokonaisuuden kannalta edullisten päätösten tekemistä.

Järjestelmän muutosta odoteltaessa elvytysbudjetti voitaisiin hyväksyä toteutettavaksi siten, että vain elvytysohjelman hyväksyvät maat osallistuvat siihen.

Puolan ja Unkarin ei suinkaan tarvitse ottaa paketissa niille osoitettuja tukia.

Unkari olisi saamassa 15 miljardia euroa, josta alle seitsemän miljardia lainaa ja loppu suoraa tukea. Puolan avustukset olisivat lähes 64 miljardia, josta lainaa 26 miljardia.

Samalla EU voisi vihjaista myös muista EU:n maksamista tuista, jotka EU:n parlamentin tuoreen päätöksen mukaan edellyttävät oikeusvaltioperiaatetta noudatettavan.

Tuoreimman tilaston mukaan Unkari sai vuonna 2018 EU:lta 6,3 miljardin euron tuet maksettuaan EU:n budjettiin runsaan miljardin. Puola sai 16,4 miljardia maksettuaan budjettiin vajaat neljä miljardia. Suomi maksoi EU:lle kaksi miljardia euroa ja sai takaisin puolitoista. Ruotsi maksoi runsaat kolme miljardia euroa ja sai takaisin vajaat kaksi miljardia.

EU on tähän asti aina kehittynyt kriisien kautta: kun asiat sujuvat, ei järjestelmää tarvitse muokata. Nyt käsillä on kriisi, pandemia kaikkine talousvaikutuksineen, ja toimia tarvitaan.

Vaikka Puola ei historiastaan olisikaan oppinut, voi muu Eurooppa välttää toistamasta sen virheitä. Keskitetysti johdettu liittovaltio on aina kokonaisuuden kannalta toimivampi ja parempi järjestelmä kuin keskenään kinaavien valtioiden hajanainen liitto.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.