Main ContentPlaceholder

Taloussanomat

Mikä ihmeen Black Friday? – ostospäivän nimen alkuperälle on useita selityksiä

Black Friday on kiitospäivän jälkeinen ostospäivä, joka on levinnyt Yhdysvalloista ympäri maailman. Nimen selityksiä on useita.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Tänä vuonna Black Friday on koronakriisin sävyttämä.­