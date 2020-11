Älä mokaa Black Friday -ostoissa! Tänä vuonna vaarana erityisesti yksi sudenkuoppa

Black Friday villitsee ostajia. Nyt kannattaa olla tarkkana etenkin verkkokaupan toimitusajoissa, jos mielii saada tuotteen jouluun mennessä.

Joululahjojen hankinta kiihtyy, ja tänään perjantaina vietetään myös Black Friday -tarjouskampanjaa, joka on on useissa verkkokaupoissa laajentunut viikon kestäväksi alekampanjaksi.

Tässä vinkkejä verkko-ostamiseen ja ohjeita ongelmatilanteiden varalta:

1. Ole ajoissa liikkeellä. Jos hankit joululahjoja verkkokaupoista, tarkasta toimitusajat. Tämä lienee tänä vuonna tärkeimpiä ohjeita, sillä koronaepidemian takia joulusesongista odotetaan ennätyksellistä ostoryntäystä verkkoon.

Mitä kauempaa tilaat, sen kauemmin matka saattaa kestää. Jos toimitusaikalupaus on huomattavan lyhyt ulkomaisella verkkokaupalla, voi olla ettei lupaus täytykään eikä lahja ehdi jouluksi. Ruuhkia voi tänä vuonna syntyä, ja viikon sijaan toimituksessa vierähtää useampi viikko.

Yllä olevalla videolla näkyy, kuinka Black Friday käynnistyi Helsingin Itiksessä.

2. Tarkista missä verkkokauppa sijaitsee. Vaikka verkkokaupalla olisi suomenkieliset verkkosivut, se voi sijaita missä vaan. Ongelmatilanteessa ei voi ehkä asioida suomeksi.

Sijaintimaalla on merkitystä kuluttajansuojan kannalta. Jos myyjä ei ole sijoittunut EU:hun (tai Norjaan, Islantiin tai Britanniaan), Euroopan kuluttajakeskus ei voi auttaa ongelmatilanteessa sovittelemalla asiaa myyjän kanssa. EU:n ulkopuolisillakin verkkokaupoilla on usein toimivat asiakaspalvelut ja reklamaatioprosessit, mutta ei aina.

Luotettava yritys kertoo itsestään muitakin yhteystietoja, kuten osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen, kuin vain sähköisen yhteydenottolomakkeen. Kannattaa myös etsiä hakukoneesta muiden kuluttajien kokemuksia. Verkkokaupan ei tarvitse toimittaa tuotteita kaikkiin maihin.

3. Virhe hinnassa. Joskus verkkosivulle eksyy väärä hinta. Myyjältä odotetaan huolellisuutta ja virheiden nopeaa korjaamista. Jos käynnissä on iso alennuskampanja, epäilyttävän halpaa hintaa voi olla vaikea tunnistaa. Joskus erittäin halpa hinta voi olla vihje huijauksesta tai tuoteväärennöksestä.

Tilaus virheellisellä hinnalla voi onnistua, mutta myyjä voi perua tilauksen tai kieltäytyä toimittamista sitä hintavirheeseen vedoten.

Väärät hinnat ovat verkkokaupoissa melko yleisiä, ja kuluttajariitalautakunta käsittelee kaupan sitovuuden tilanteita säännöllisesti.

4. Suosi luottokorttia. Verkkokaupat tarjoavat erilaisia tapoja maksaa. Luottokortti on suositeltava maksuväline verkkokaupassa, koska sillä voi vaatia rahojen palauttamista omalta luottoyhtiöltä, jos myyjä ei toimita tilausta, palauta rahoja tai menee konkurssiin.

5. Vältä velaksi shoppailua. Vaikka luottokortti tuo turvaa verkko-ostoksiin, mutta korttiluotot, osamaksusopimukset ja muut kulutusluotot voivat johtaa myös talousvaikeuksiin. Harkitse mitä ostat, ja mieti paljonko tuotteen kokonaishinta on korkojen kanssa. Ylivelkaantuneita auttavan Takuusäätiön sivuilla on paljon ohjeita esimerkiksi korona-ajan taloudenpitoon.

Nykyisen lain mukaan kaikkien kulutusluottojen korko saa olla enintään 20 prosenttia. Tämäkin korkotaso on paljon, jos rahoitat joulunajan ostoksia esimerkiksi vakuudettomilla luotoilla.

6. Jos tulet katumapäälle. Palautuksesta pitää ilmoittaa myyjälle viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun olet vastaanottanut tuotteen. Ilmoitus verkkokaupalta saatujen ohjeiden mukaan. Palautus on osassa verkkokaupoista maksuton ja osassa ei. Jos peruuttaa tilauksen, tuote pitää palauttaa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Verkkokaupoilla saattaa olla joulun aikana normaalia pidempi palautusaika. Kaikilla verkko-ostoksilla ei ole palautusoikeutta.

7. Palautukset ja kertakulutuskulttuuri kuormittavat. Esimerkiksi pikamuoti kiihdyttää ilmastonmuutosta ja saastuttaa vesiä. Suomalaisten jätekuorma ja pakkausten määrä ovat tilastokeskuksen tietojen mukaan kasvaneet viime vuosina. Suosi esimerkiksi kestopakkauksia tarjoavia verkkokauppoja. Älä käytä hyväksesi ilmaista palautusoikeutta tekemällä harkitsemattomia ostoksia. Mieti, ostaisitko vaikka vähemmän, mutta panostaisit laatuun, suosisitko vaikka kotimaista tai myös eettisiä merkkejä, jos niitä on tarjolla ja siihen on varaa.

8. Ongelmia tilauksessa. Jos myyjä on lähettänyt muun kuin tilatun tavaran, kyse on virheestä. Myyjän pitää korvata kaikki virheestä aiheutuneet kulut. Peruuttamisajan umpeutuminen ei vaikuta velvoitteeseen, mutta virheestä kannattaa ilmoittaa mahdollisimman pian. Jos et saa tilaamaasi tuotetta etkä yhteyttä myyjään eikä rahoja palauteta, voit hakea maksunpalautusta luottoyhtiöltäsi, jos maksoit ostoksen kortilla.

Jos asia ei ratkea omin voimin, Euroopan kuluttajakeskuksesta saa neuvoja, jos verkkokauppa sijaitsee toisessa EU-maassa, Norjassa, Islannissa tai Britanniassa. Kotimaisten verkkokauppojen ongelmissa voi kääntyä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonnan puoleen.

Lähteet: Euroopan kuluttajakeskus, Takuusäätiö, Greenpeace, Martat, Motiva.