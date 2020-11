Tässä on 50 parasta Black Friday -tarjousta: Hinnasta jopa kaksi kolmannesta pois, testivoittaja-tv tonnin halvemmalla...

Black Friday on vuoden suurin myyntipäivä. Käymme läpi suurten elektroniikkaketjujen tarjouksia.­

Hintatietojen ajantasaisuus on tarkistettu jutun julkaisuhetkellä. Osa tuotteista on saattanut myydä loppuun sen jälkeen.

Black Friday -tarjouspäivä on noussut vuoden vilkkaimmaksi myyntipäiväksi. Oikeammin siitä on tullut pidempi myyntikampanja, sillä moni kauppa on laajentanut perjantaitarjouksensa koko viikon mittaiseksi tai pidempäänkin. one

Koronaepidemia näkyy vahvasti tämän vuoden Black Fridayssa. Gigantti ilmoitti kasvattavansa tarjousjakson 11 päivään. Verkkokauppa.com puolestaan ilmoitti, että kaikki tarjoustuotteet ovat ostettavissa verkosta, minkä lisäksi sen myymälät ovat perjantaina auki 24 tuntia.

Kauppojen Black Friday -tarjouksista saattaa saada suuriakin säästöjä normaalihintaan verrattuna, varsinkin kun tietää, mitä etsii. Taloussanomat tekee poimintoja Verkkokauppa.comin, Gigantin, Powerin ja Veikon koneen parhaista tarjouksista. Kysyimme kauppiailta näiden parhaiksi katsomia tarjouksia ja teimme omia poimintoja.

Esimerkki: Näin testivoittajatelkkarien hinta putosi

Kuluttaja-lehden syyskuussa julkaistussa televisiovertailussa 65-tuumaisten televisioiden kärkikastiin kuuluneen LG OLED65GX6 -mallin hinta on pudonnut jopa tonnilla 2 300 euroon. Sama hinta on Gigantin Black Friday -tarjouksessa, Verkkokauppa.comissa, Powerista ja Veikon Koneella.

LG OLED65CX6 -televisio voitti Kuluttaja-lehden vertailun.­

Sama pätee toisessa Kuluttaja-lehden testissä kärkeen sijoittuneeseen LG OLED65CX6 -malliin, jonka hinta on Gigantissa, Verkkokauppa.comissa ja Powerissa pudonnut 2 300 euron tienoilta noin 1 800 euroon.

65-tuumaisiakin enemmän pisteitä Kuluttajan testissä keräsivät LG:n 55-tuumaiset televisiot. Kokoluokan voittajiin kuuluvan LG OLED55GX6 -mallin hinta on Gigantissa, Verkkokauppa.comissa, Powerissa ja Veikon Koneessa alennettu noin 2 000 eurosta 1 800 euroon.

Elektroniikkakauppojen automaattiset ohjelmistot tekevät hintavertailua asiakkaan puolesta. Kun yksi kauppa laskee tuotteensa hintaa verkossa, muut kaupat saavat siitä pian ilmoituksen ja voivat seurata perässä.

Hinnat eivät kuitenkaan ole yksi yhteen, joten tarjousten itsenäinen vertailu kannattaa. Kauppaketjujen valikoimissa on eroja, eikä kaikkia hintoja aina alenneta kilpailijan tahtiin.

Powerin tarjoukset

Power avaa useimmat myymälänsä aamuseitsemältä.­

Powerin Suomen-toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto kertoo, että hintarobotti seuraa hintoja koko ajan ja reagoi niihin myös Black Fridayn aikana.

Verkkokauppa.comin tarjoukset

Verkkokauppa.com pitää myymälänsä auki kellon ympäri perjantaina.­

Verkkokauppa.com -poiminnat painottuvat viimeisiin julkistuksiin:

Gigantin tarjoukset

Giganti on venyttänyt Black Fridayn 11 päivän mittaiseksi.­

Veikon Koneen diilit

Veikon Koneen myymälöissä saattaa olla Black Friday -tuotteita, vaikka ne olisivat jo nettikaupasta loppuneet. Kuva Sastamalan-myymälästä.­

Etenkin maakunnissa vahvan Veikon Koneen tuoteryhmäpäällikkö Jari Ojalehto kertoo, että verkkokaupan lisäksi myymälöillä on omat kiintiönsä tarjoustuotteista. Niitä saattaa siis löytää kivijalkakaupasta, vaikka verkkokaupan saldo näyttäisi jo nollaa.

Tarjoukset samansuuntaisia

Alennukset ovat samansuuntaisia monilla kaupoilla. Tämän syyksi voisi epäillä esimerkiksi valmistajan ohjeita, mutta selitys on todennäköisimmin kauppiaiden tarkka kilpailijaseuranta.

Esimerkiksi suosituista bluetooth-nappikuulokkeista Jabra Elite 75T -mallin hinta on pudotettu 199 eurosta 99 euroon. Myös Sonyn langattomat WF-1000XM3 -nappikuulokkeet on alennettu kautta linjan 149 euroon.

Sonyn WH-1000XM3-kuulokkeet ovat menestyneet testeissä hyvin.­

Sonyn langattomat WH-1000XM3 -kuppikuulokkeet taas ovat Gigantilla Black Friday -tarjouksessa 189 euroa, eli pari sataa euroa halvemmalla kuin niiden julkaisun aikaan pari vuotta sitten. Gigantin lisäksi ne löytyvät samaan hintaan myös Verkkokauppa.comista ja Powerilta.

Puhelinten kohdalla löytyy eroja jo lyhyellä etsinnällä. Gigantin Black Friday -tarjousten kärjessä on tänä vuonna julkaistu Samsung Galaxy S20 Ultra 5G -älypuhelin 128 gigatavun sisäisellä tallennustilalla. Samsungin huippumallin hinta on yleensä 1399 euroa, mutta Black Friday -tarjouksena hinta on 899 euroa. Samaan hintaan puhelin löytyy myös Powerilta, mutta ei Verkkokauppa.comista tai Veikon Koneesta.

Myös Sonyn uusi 5g-malli Xperia 5 II löytyy jo nyt Gigantin Black Friday -tarjouslistalta. Noin 900 euron alkuperäisestä hinnasta on pudotettu reilut pari sataa euroa pois. Samaan hintaan puhelin löytyy myös Verkkokauppa.comista.

Powerin Black Friday -puhelintarjouksista löytyy myös Applen malleja, esimerkiksi 4,7 -tuumainen iPhone SE 64 gigatavun sisäisellä muistilla on kampanjatarjouksessa 425 euron hintaan. Samaa mallia, vaikka erivärisillä kuorilla saa kuitenkin Verkkokauppa.comista 399 eurolla.