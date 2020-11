Syntyykö Black Friday -aamuna vaarallinen koronaruuhka? Näin kaupat varautuvat

Black Friday -kaupat pyrkivät koronaturvallisuuteen muun muassa laajentamalla kampanjan kestoa.

Kauppapäivä Black Fridayta vietetään tänä vuonna 27. marraskuuta. Koronavirustilanne vaatii tänä vuonna alennuskampanjoita järjestäviltä myymälöiltä erityistä tarkkuutta siinä, miten liikkeissä asiointi toteutetaan turvavälejä noudattaen ja tungoksilta välttyen.

Huonekaluliikeketju Sotkan Etelä-Suomen Aluejohtaja Harri Saarelma kertoo, että aukioloaikoja on lisätty ruuhkien välttämiseksi. Sotkan Black Friday -kampanja starttaa myymälöissä perjantaina 27.11. seitsemältä aamulla, ja verkossa jo puoliltaöin.

– Tietysti meillä kampanja on monen päivän mittainen ja aukioloaikoja on lisätty, että asiointiaikaa on enemmän. Henkilökunta käyttää maskeja myymälässä, ja käsidesiä on saatavilla asiakkaille.

Myymälöissä myös muistutetaan turvaväleistä ja tarvittaessa huolehditaan niiden toteutumisesta. Saarelma ei kuitenkaan usko, että tälle on tulevana viikonloppuna juuri aihetta.

– Nyt on hyvä tilanne sinänsä, että asiakkaatkin ovat muuttaneet käytöstään lähiaikoina, he käyttävät pääsääntöisesti maskia myymälöissä.

Mitään varsinaista lisättyä valvontaa ei ole. Saarelman mukaan nykyisellään voimassa olevat asiakkaiden ohjeistukset riittävät, ja myymälät ovat tilavia.

Gigantin myymälässä oli torstaina jonoa Helsingin Forumissa.­

Myös kodinelektroniikkaketju Gigantti on luottanut tämän vuoden Black Friday -kampanjassaan sen laajentamiseen pidemmälle ajanjaksolle. Gigantin peräti 11 päivää kestävä kampanja alkoi perjantaina 20. marraskuuta.

Gigantin operatiivisen johtajan Janne Henrikssonin mukaan laajennuksen ansiosta kävijämäärä ovat tähän mennessä jakautuneet tasaisesti eri päiville, mikä on auttanut koronaturvallisuuden toteutumisessa.

– Halusimme jakaa Black Fridayn monelle päivälle siitä syystä, ettei tulisi sitä ryysistä meidän myymälöihin. Näyttää siltä, että se on toiminut tosi hienosti.

Gigantin myymälöissä noudatetaan turvavälejä, joista muistutetaan lattiatarroilla ja kuulutuksilla. Henkilökunta käyttää maskeja, ja niitä suositellaan myös asiakkaille. Kassoilla on pleksilasit, ja käsidesiä on tarjolla kaikissa myymälöissä.

– Meillä on myöskin asiakkaille varattuna kasvomaskeja. Jos oma on unohtunut kotiin, niin pystymme pyydettäessä tarjoamaan.

Vaikka pahimmilta ruuhkilta ollaankin pitkän kampanjan ansiosta vältytty, nähtiin viime viikonloppuna paikoitellen suuria asiakasmääriä. Niihinkin tilanteisiin on kuitenkin selkeät toimintatavat.

– Jos on tarvetta, rajoitamme ihmismääriä myymälöissämme, ja isommissa yksiköissä meillä on vartijat paikan päällä, jotka siinä auttavat. Viime viikonloppuna rajoitimme kävijämääriä vähäksi aikaa muutamissa myymälöissä.

Useat kyltit muistuttavat asiakkaita turvavälien säilyttämisestä Helsingin Stockmannin Power-myymälässä.­

Tavarataloketju Stockmannilla pyritään tänä vuonna korostamaan kampanjassa aikaisempaa enemmän sekä verkkokauppaa että tavarataloja. Lisäksi kampanjaa on laajennettu päivästä tulevan viikonlopun mittaiseksi asiakaspiikkien tasaamiseksi, Stockmannin myyntijohtaja Niko Pesonen kertoo.

– Seuraamme myös asiakasvirtoja tarkkaan, että ne ovat kohtuullisella tasolla ottaen huomioon viranomaisten turvallisuusohjeistukset.

Perusasiat maskisuosituksineen ja käsideseineen ovat kunnossa. Saniteettitiloja siivotaan tavallista useammin, ja asiakkaita muistutetaan turvaväleistä, jotka Pesosen mukaan tuppaavat välillä unohtumaan kassojen puolella. Epidemian aikana on myös perustettu koronatyöryhmä, joka kokoontui Black Fridayta silmällä pitäen viimeksi tänään.

Pesonen kertoo, että myös ruuhkautumista valvotaan. Stockmannin vartijoita on ohjeistettu seuraamaan kameroista ruuhkien kehittymistä, ja kiertävät vartijat seuraavat jonoja.

– Tämän lisäksi meillä on tavarataloissamme aina päivystäjä, jonka tehtävä on varmistaa sujuvuus, jos tulee liian suuria kassajonoja, joko allokoimalla kassamyyjiä oikeisiin paikkoihin, tai ohjeistamalla ja auttamalla asiakkaita. Se on tuttu malli meille aiemmiltakin kampanjoiltamme, se toimii.