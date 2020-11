”Mahtava tilaisuus kun lapset ovat koulussa...” – Suomalaiset paljastavat, mitä etätyöpäivien aikana oikeasti tapahtuu

IS:n lukijat kertovat mitä he oikeasti puuhailevat ollessaan kotona etätöissä. Varsinaisen työn lisäksi aikaa on löytynyt esimerkiksi lemmiskelyyn, kodinhoitoon ja liikkumiseen.

Koronakriisin aikana suuri osa istumatyötä tekevistä suomalaisista on siirtynyt etätöihin, joka on monelle uusi kokemus. Kotoa työskentely on toisille vaikeaa, kuin taas toiset ovat todenneet uuden tilanteen sopivat heille ja jopa nauttineet työpäivistä – kirjaimellisesti.

Taloussanomat pyysi lukijoitaan kertomaan, mitä he todellisuudessa etätyöpäivien aikana puuhailevat. Satojen vastausten perusteella suomalaiset ovat varsin tunnollisia työntekijöitä, sillä merkittävä osa vastaajista kertoi tekevänsä kotonaan sitä mitä on tarkoituskin: töitä.

Tämä ei kuitenkaan estä hyödyntämästä esimerkiksi työmatkoissa ja pukeutumisessa säästettyä aikaa muihin aktiviteetteihin, jotka eivät olisi mahdollisia työpaikalla työskentelevälle. Vastausten perusteella suomalaiset käyttävät työpäiviään esimerkiksi lemmenhetkiin, torkkumiseen, kotitöihin, liikkumiseen ja elokuvien katseluun.

Näin lukijat kertovat omista etätyöpäivistään:

”Työssäni on päivästä riippuen aika ajoin pidempiäkin aikoja, jolloin ei oikeasti ole mitään tekemistä, joten joitakin kertoja olen ottanut torkkuja ja useasti myös vaimon kanssa vietetty laatuaikaa sängyn puolella, joskus jopa useita kertoja päivän aikana.”

Elämä on ihanaa

”Siirryin 100-prosenttiseen etätyöhön maaliskuun puolivälissä. Nykyään hoidan kaikki kotityöt työaikana. Vien aamulla lapsen päiväkotiin, siivoan ja valmista perheelle ruoan. Olen säännöllisesti nukkunut päiväunia työpäivän aikana. Olen myös käynyt salilla tai lenkillä kesken päivän, myös pelaaminen Pleikkarilla ja Netflixin katsominen on tullut tutuksi. Jos vaimoni on pitänyt etäpäivän, niin näinä päivinä olemme usein harrastaneet seksiä työpäivän aikana.”

Tylsistynyt asiantuntija

”Teen salaa paljon enemmän ja pidempään töitä. Aikaa jää myös oman työnteon kehittämiseen kun avokonttorin läpänheitto puuttuu häiriötekijöiden joukosta. En enää ikinä tule ajamaan työpaikalle viitenä päivänä viikossa.”

Lusmut lusmuilee

”Pikkusiivouksia, ruuanlaittoa, pyykki- ja tiskikoneen käyttöä. Kotihommia saa hoidettua kivasti töiden ohessa.

Samni

”Otan kahvitauoilla torkkuja. Joskus venyvät yli 10 minuutin, mutta niin venyvät työpaikallakin kahvitauot joskus. Joskus myös lounastauolla, kun ruoka on ollut valmiina, ehdin nukkumaan hieman.”

Ei-niin-aamuihminen

”Mökillä olen lomaillut koko korona-ajan. Nyt menee se 3 tuntia päivässä töihin. Ennen istuin autossa 4-8 tuntia päivässä. Nyt tulee helppoa rahaa, kiitos kuukausipalkan!”

Reppuri

”Meillä puuhaillaan lähes joka päivä pidennetty "ruokatunti" makkarissa ja kivasti katkeaa työpäivä siinä hommaillessa. Työpäivät on hyvin tehokkaita, kun välillä käy aivot nollatilassa nauttimassa. Harmi vaan, kun ei voi ketään kolmansia, tai neljänsiä kutsua mukaan nauttimaan...”

Paita ja Peppu

”Olen ollut töissä salaa kipeänä, keväällä useamman kuukauden. Toimistolla asia olisi huomattu. Pelkäsin määräaikaisen sopimuksen uusimisen puolesta, jos kertoisin että terveydessäni on jotain pahasti vinossa. Kesän lopussa kuulin, että tuottavuus on pinkaissut kattoon, koska sairaslomat ovat käytännössä jääneet pois.”

Maximillian

”Etätyöt ovat pelastaneet jaksamiseni. Työpäivän aikana pestään pyykit ja tiskit, web-kamerakin on kätevästi ”rikki” joten langattomien kuulokkeiden ansiosta palaverit kuluvat kotia siivoillen. Kaapit ovat paremmassa järjestyksessä kuin koskaan! Työpäivän jälkeen saa keskittyä perheeseen ja ulkoiluun täysillä.”

Vapaa ja villi

”Etätöissä torkutan viime hetkeen asti, nousen viime hetkellä yöpuvussa koneen ääreen. Tylsien kokousten aikana viikkaan pyykit, venyttelen ja jopa sometan. Näistä tuo viimeinen on sellainen, jota en kehtaisi myöntää pomolle.

Jos työt haittaa vapaa-aikaa niin laitan koneelle pyörimään jonkun koulutusvideon tai infotilaisuuden tallenteen ja hoidan omalla puhelimella esimerkiksi omia pankkiasioita, kirppiskauppaa tai autan vaikka lasta läksyissä ja kuuntelen videota korkeintaan puolella korvalla.”

Kunnan töissä

”Teen töitä etänä enemmän kuin toimistolla. Tekemiseen pystyy keskittymään paremmin kun ulkopuolisia häiriötä on vähemmän.”

Konttorihiiri

”Aika usein tehnyt työaikana ruoka-ostokset ja muita kodin askareita, alkuviikostakin vaihdoin talvirenkaat tallissa samalla kun vastailin muutamiin sähköposteihin.”

It-ukko

”Työpäivät venyvät iltaan. Lounastaukoja ei ehdi pitää, kun ei ole aikaa valmistaa ruokaa. Liikunta ja kävely jää todella minimiin, kun on melkein koko vuorokauden samassa huoneessa.”

Etätyö

”Työpäiväni alkaa nopeammin ilman työmatkaa. Työn kannalta tarpeettomia keskeytyksiä on vähemmän. Kokoukset ovat ytimekkäämpiä etänä kuin lähitapaamisina. Silti ne ovat hyviä ja tuloksekkaita. Kahvitunnit ja lounastauot ovat lyhyempiä kuin työpaikalla, mutta riittävän pitkiä virkistäytymiseen.

Otan tarvittaessa 15 minuutin nokoset, niin että jaksan virkeämpänä loppupäivän. Tämä vaikuttaa työn tulokseen huomattavasti enemmän kuin mikään muu tauko. Myös työpaikalla olen torkahtanut tarvittaessa ja minusta se on työnantajallekin parempi kuin yrittää väkisin istua työaikaa. Ei työaika ole mikään mittari nykypäivän asiantuntijatyössä.”

Matti

”Kalsareissa koko työpäivä, kyllä. Viinipullon avaaminen perjantaina yleensä muutama tunti ennen töiden lopettamista, kyllä.

Meidän työpaikassa työt aloitetaan yleensä viimeistään kello 9 mutta iltaihmisenä aikaiset aamut ovat myrkkyä itselleni. Tykkään torkkua vielä noin tunnin joten aloitan työt yleensä noin kello 10-11. Koneella on tietysti äänet täysillä jos viestiä saapuu ja taustalla pyörivä Youtube-video pitää huolen siitä että tila näkyy ohjelmissa "vapaana".

Vapaus siihen, että saan aloittaa työt kunnolla heränneenä, on kuitenkin tuonut sellaisen erikoisen asian, että työt sujuu entistä tehokkaammin ja paremmin, tämä näkyy myös kaikissa mittareissa. Työpäiväkään ei ole enää täyttä 8 tuntia vaan useimmiten noin 6 tuntia. Töitä kuitenkin tulee tehokkuudessaan tehtyä huomattavasti enemmän. Siinä on tutkijoille taas ihmettelemistä.”

Iloinen etäilijä

”Neulon villasukkia, pipoja ja lapasia. Jumppaan ! Kamera ja mikrofoni suljettuina.”

Ikke66

”Olen ollut maaliskuusta saakka etänä ja aloitin silloin heti käymään salilla/lenkillä ja työaikana tietysti. Aina kun treenaan, minulla on Teams punaisella ja aina joku keksitty etäpalaveri menossa. Painoa tippunut 15 kiloa ja etätyö jatkuu!”

Vili

”Olemme mieheni kanssa molemmat etätyössä ja välillä harrastamme sänkypuuhia työajalla. Mikä mahtava tilaisuus, kun lapset ovat koulussa!”

Krisse