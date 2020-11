Uusi halpakauppaketju rantautui Suomeen – avaa nyt liikkeitä jatkuvalla syötöllä: ”En ole semmoista kasvua ennen nähnyt”

Rusta-ketjulla on vielä tekemistä, jotta nimi tulisi suomalaisille tutuksi. Myynti on kuitenkin jo yllättänyt iloisesti yhtiön maajohtajan.

Tommy Dolivo on Rustan Suomen-maajohtaja. Hänellä on pitkä kokemus ruotsalaisista vähittäiskaupan ketjuista.­

Halpakauppaketju Hong Kong oli yrityssaneerauksessa vuonna 2018, kun ruotsalaisketju Rusta rantautui Suomeen ja osti Hong Kongin myymälät.

Tänä kesänä Hong Kongien kylttien tilalle nousivat keltamustat Rusta-kyltit, kun vanhat liikkeet oli uudistettu. Lisäksi tänä vuonna on avautunut jo viisi uutta Rusta-myymälää, ja ensi keväänä tulossa on kaksi lisää.

Suomessa on nyt 28 Rusta-myymälää, ja ensi keväänä avautuvat myymälät Hämeenlinnaan ja Ideaparkin liepeille Lempäälään.

Syyskuussa vertailukelpoinen myynnin kasvu eli myynnin kasvu vanhoissa liikkeissä oli 23 prosenttia ja lokakuussa jo 71 prosenttia, Rustan Suomen-maajohtaja Tommy Dolivo sanoo.

Liikevaihto kaksinkertaistui vuodentakaisesta.

– Olen ollut yli 20 vuotta vähittäiskaupan alalla, enkä semmoista kasvua ole ennen nähnyt kuin tänä vuonna. Näin vahva kasvu on tosi harvinaista vähittäiskaupan alalla, Dolivo sanoo Taloussanomille.

Myös kannattavuus on parantunut Dolivon mukaan kaikilta osin.

Dolivo on työskennellyt aiemmin muun muassa Biltemassa ja farkkuketju JC:ssä.

Koronakriisin aikana kaikenlaiset kotoiluun ja mökkeilyyn liittyvät tuotteet ovat käyneet hyvin kaupaksi, ja alalla on kokonaisuutenakin mennyt keskimäärin hyvin.

Rustan nimi ei ole aiemmin ollut Suomessa tuttu muualla kuin länsirannikolla, minkä vuoksi yhtiöllä on yhä tekemistä, jotta nimi tulisi suomalaisille tutuksi.

– Tässä ei ole kyse siitä, että Hong Kong olisi keksinyt uuden nimen, vaan Suomeen on tullut täysin uusi ketju, Dolivo sanoo.

Suomen Rusta poikkeaa hieman muiden maiden Rusta-liikkeistä, sillä Suomessa Hong Kong -liikkeistä on säilytetty parhaat palat. Muissa maissa ei ole esimerkiksi ulkopuutarhamyymälöitä tai kalastustarvikkeiden myyntiä eikä yhtä laajaa tee se itse -remontointiin liittyvää tarjontaa.

– Ulkopuutarhoilla on oma sisäänosto Suomessa ja omat tukkurit, sitä ei ole muutettu mitenkään.

Hong Kong -kaupat uudistettiin ja kesäkuussa ne saivat uuden omistajan nimen.­

Hong Kongin perintö näkyy joulun aikaankin siinä, että joulukuuset ovat yhtiön tärkeitä sesonkituotteita Suomessa.

Kalastustarvikkeita on nyt myymälöissä myynnissä Hong Kongin aikoja suppeampi valikoima. Hifistelijöille ja aktiivikalastajille myydään tuotteita kuitenkin verkkokauppa Happy Anglerissä myös globaalisti.

– Uskon, että meidän valikoimamme on herättänyt kiinnostusta myös muissa Rustan toimintamaissa.

Hong Kong -kauppoihin verrattuna Rustassa on esimerkiksi enemmän kodin sisustustuotteita.

Kalastustarvikekauppaa lukuun ottamatta Rustalla ei ole verkkokauppaa, ainakaan toistaiseksi.

– Tällä hetkellä fyysinen kauppa kasvaa niin nopeasti, että se on meidän fokuksemme.

Dolivon mukaan Rustan kasvustrategia keskittyy edelleen fyysisiin kauppoihin. Ruotsissa osa Rustan valikoimasta on jo saatavilla verkossa. Koronapandemia on vauhdittanut verkkomyynnin kehitystä, eikä verkkokaupan laajentaminen tulevaisuudessa ole poissuljettua.

Koronakriisissä etenkin kauppakeskukset ovat kärsineet asiakaskadosta, mutta Rusta-liikkeitä ei ole kuin yhdessä kauppakeskuksessa, kodin sisustukseen keskittyneessä Lanternassa Helsingissä.

Suurin osa liikkeistä on yksittäisiä liikkeitä omalla tontilla, vaikka vieressä saattaakin olla muita liikkeitä.

– Meillä koronakriisin vaikutukset ovat olleet aika pienet, ehkä muutama viikko maaliskuussa oli hiljaista.

Rusta-tavaratalo Vantaalla.­

Menestyksen taustalla on laaja valikoima, joka on vaihtunut sesongin mukaan. Keväällä kiinnostivat puutarhatuotteet, kesällä grillaus, syksyllä kodin sisustaminen – ja joulutuotteita ihmiset ovat alkaneet ostaa syyskuusta lähtien.

Yleisesti ottaen Rustan etuna on Dolivon mukaan se, että sillä on sisäänosto, tukkutoiminta, jakelu ja jälleenmyynti omissa käsissä.

– Pystymme hankkimaan isoja volyymejä, keskittämään ostoja ja hallitsemaan koko ostoketjua, minkä vuoksi pystymme tarjoamaan kilpailukykyisiä hintoja.

Dolivo ei usko, että heikkenevä koronatilanne ja kiristyneet rajoitukset näkyisivät pahasti joulumyynnissä.

Dolivo on työskennellyt aiemminkin ruotsalaisissa vähittäiskaupan ketjuissa.

Mikä on ruotsalaisten kauppaketjujen menestyksen salaisuus? Mikä erottaa ne suomalaisista?

Dolivon mukaan monen taustalla on ensinnäkin vahva perheomistus ja yrittäjähenkisyys. Rustassa perustajat ja heidän perheensä ovat edelleen yhtiön suuromistajia ja mukana sen päivittäisessä toiminnassa.

Toisekseen Ruotsissa osataan paremmin ihmisten johtaminen positiivisen ajattelun, kannustamisen ja yhdessä tekemisen kautta.

– Sanoisin, että osto-organisaatio on a ja o, kun halpakauppaketjua ajattelee. Se, että on todella tehokas ja toimiva sisäänosto-organisaatio. Se on perusedellytys, jos ajatellaan kansainvälistä menestymistä. Siinä Suomessa ollaan jäljessä, täältä ei laajenneta yleensä ulkomaille.

– Yksi asia on konseptiosaaminen, lähtien esillepanosta ja inspiraation luomisesta. Tarinan luominen on eri tasolla, jos menee mihin tahansa ruotsalaiseen pikkukaupunkiin ja katsoo vaikka näyteikkunoita.