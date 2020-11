Kommentti: Ennustus osakekurssien loputtomasta noususta meni nolosti metsään vuonna 2008 – onko sama edessä nyt?

Yhdysvaltain osakemarkkinoiden nousu näyttää vuoden loppua kohden vain saavan lisää kierroksia, kun presidentiksi valitun demokraattien Joe Bidenin kausi lähestyy.

Tähän mennessä osakemarkkinoiden suhtautuminen Bidenin presidenttiyteen on ollut vähintään yhtä myönteistä kuin edeltäjä Donald Trumpin valintaan, ellei vielä myönteisempää.

Wall Streetin osakemarkkinoita seuraava Dow Jones-indeksi ylsi tiistaina uuteen ennätykseen ja rikkoi maagisena rajana pidetyn 30 000 pisteen tason. Se on ollut jo pitkään erilaisten kommentaattorien tähtäimessä, joista osa on jo siirtänyt katseensa 50 000 pisteeseen.

Tämä herättää muistoja ajasta ennen kymmenen vuoden takaista finanssikriisiä. Tällöin markkinoille tuli kirjoja, joissa arvioitiin silloisen kurssinousun vain jatkuvan.

Yksi näistä oli epäonnisen veteraanisijoittajan Robert Zuccaron kirja ”Dow, 30,000 by 2008 - Why It's Different This Time”.

Sinne asti indeksi ei kuitenkaan ehtinyt. Vuotta 2008 ei muisteta erityisestä kurssijuhlasta vaan Dow Jonesin yli 30 prosentin notkahduksesta. Vuoden lopussa indeksi oli 8776,39 pisteessä. Tämän takia sinänsä pätevän Zuccaron kirja koreilee vuodesta toiseen erilaisten pieleen menneiden talouskirjojen listoilla.

Ylikuumenemisen merkkejä on nytkin ilmassa. Tuleeko Bidenin ensimmäisestä kaudesta samanlainen kuin edellisen demokraattipresidentin Barack Obaman alkukaudesta? Se oli jatkuvaa kamppailua markkinarysähdyksen kanssa.

Nobel-palkitun taloustieteilijän ja Yalen yliopiston professorin Robert Shillerin kokoama, sijoittajien pelkoja luotaava ”U.S. Crash Confidence Index” on vajonnut syksyllä finanssikriisin aikaisiin lukemiin.

Kvanttisijoittaja Zuccaro ennusti muuten maaliskuussa silloisen kurssinotkahduksen jäävän väliaikaiseksi ja kurssinousun vain jatkuvan, kun paniikki alkaa hellittää.

Tähän asti hän on ollut oikeassa.