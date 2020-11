Hans Välimäen vierailu muutti kaiken: ravintolan myynti ampaisi, palkkaa nyt lisää väkeä

– Tämä oli ainutlaatuinen tilaisuus saada sparrausta, miettii Cantina Pannuhuoneen omistaja Timo Lyytinen.

Hämeenlinnalaisessa Cantina Pannuhuoneessa on syksyllä riittänyt kiirettä. Ravintolaan on otettu väliaikaista aputyövoimaa. Isänpäivänä myynti kolminkertaistui normaaliin sunnuntaihin verrattuna.

– Me olemme viimeisen kahden viikkona aikana ottaneet ekstroilta kaiken mitä he pystyvät tekemään, ja siitä huolimatta olen tehnyt töitä 70 tuntia, että ollaan saatu homma pyörimään, kertoo Pannuhuoneen vaimonsa Helenan kanssa omistava Timo Lyytinen.

Syynä on kesä–heinäkuussa ravintolassa kuvatun Kuppilat kuntoon, Hans Välimäki -sarjan jakso, jossa tunnettu kokki ja ravintoloitsija uudisti ravintolaa melko suorasanaiseen tyyliinsä.

Hans Välimäki kävi kehittämässä Pannuhuoneen toimintaa viime kesänä.­

Lyytisen mukaan yksi syy ohjelmaan hakemiseen oli kova arvostus Hans Välimäen taitoja kohtaan.

– Lisäksi meillä oli tarvetta isompaan uudistukseen.

– Olen ollut yrittäjänä 29 vuotta, niin tämä oli ainutlaatuinen tilaisuus saada tämmöistä ulkopuolista sparrausta. Hölmö olisin ollut jos olisin jättänyt ottamatta.

Uusiksi meni muun muassa sisustus ja ruokalista, ja Cantina Pannuhuoneesta hiottiin mutkaton tuoreen ruoan ravintola.

Lyytinen silti kokemukseen tyytyväinen, vaikka itsekriittisyys puski pintaan ensimmäistä kertaa ohjelmaa katsoessa.

– Oman itsensä katsominen katsominen tuntui kamalaltakin, Lyytinen myöntää.

– Kun lähtee mukaan realityyn, niin siinä panee itsensä peliin. Toisella on vuorosanat, mutta itsellä ei. Mutta palaute on ollut positiivista, ja olen tyytyväinen että lähdettiin, samoin koko meidän porukka. Tämä on ollut huikea kokemus.

Lyytisen mukaan Välimäen laatimassa reseptiikassa on pääosin myös pysytty.

– Se oli selvää alusta lähtien. Jos lähtee tekemään näppituntumalla, niin sillä ei parin viikon päästä olisi mitään tekemistä sen alkuperäisen kanssa, Lyytinen sanoo.

Timo Lyytinen keittiössä.­

Ravintolan suosio lähti kasvuun kesällä pian ohjelman kuvausten, ravintolan uudistamisen ja Hämeen Sanomien tekemän jutun jälkeen. Ravintola teki heinäkuussa myyntiennätyksen.

– Mutta kun elokuussa koronapuheet alkoivat korostua, ja tuli päättäjiltä epäselvää viestiä, niin ihmiset vetäytyi taas, Lyytinen kertoo.

Uusi nousu alkoi, kun ohjelma tuli nähtäville Nelosen Ruutu+ -verkkopalvelun maksulliselle puolelle. Ohjelman tv-lähetys nosti suosiota entisestään.

Yksi asia, mihin ohjelmassa etsittiin ratkaisua oli Lyytisen oma työkuorma, sillä hän oli jo pitkään tehnyt pitkiä päiviä ilman vapaata.

Päivät venyvät Lyytisen mukaan edelleen liian pitkiksi, vaikka hän onkin pystynyt viettämään hieman enemmän vapaata. Nyt työmäärä on kuitenkin myös positiivinen ongelma.

– Vaikka tottakai välillä väsyttää, niin on makeaa että porukka venyy, jotta me saamme asiakkaat palveltua, hän sanoo.

– Tämä on huikea tilanne tämmöisenä ajankohtana.