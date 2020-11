Fortum nousee vaihtokärjessä, Nokia ja Neste laskussa

Osakekurssit ovat hakeneet suuntaa aamulla Helsingin pörssissä. Fortum on plussalla vaihtokärjessä, mutta moni muu vaihdetuimmista yhtiöistä luisuu. Näkymiään kohentaneen Trainers’ Housen osake kiitää.

Keskeiset osakeindeksit menivät eri suuntiin eilen New Yorkissa. Aamulla Aasiassa pörssipäivä alkoi nousevin kurssein, mutta suunta kääntyi miinukselle Euroopassa.

Euroopassa saatiin kuulla kuluttajien luottamuksen heikkenemisestä niin Saksassa, Ranskassa kuin Ruotsissakin. GfK-markkinatutkimuslaitoksen luottamusindeksin mukaan Saksassa kuluttajien talousluottamus on jatkanut laskuaan ja painunut ennakoituakin enemmän koronarajoitusten tiukennuttua.

Laaja eurooppalainen Stoxx 600 -indeksi liikkui aamupäivällä lähellä eilisiä lukemiaan.

Helsingissä pörssin yleisindeksi OMXH oli noin tunnin kaupankäynnin jälkeen laskenut 0,1 prosenttia 10 735,85 pisteeseen. Vaihdetuimpien osakkeiden OMXH 25 -indeksi laskenut 0,2 prosenttia.

Vaihtoa oli kertynyt 52 miljoonaa euroa, josta vaihdetuinta osaketta eli energiayhtiö Fortumia oli 9 miljoonaa euroa. Fortumin osake oli vahvistunut 1,9 prosenttia.

Vaihtokakkosen, verkkolaitevalmistaja Nokian osake oli halventunut 1,6 prosenttia 3,36 euroon. Se päätyi eilen New Yorkissa 4,13 dollariin eli 3,46 euroon.

Polttoaineyhtiö Nesteen kurssi oli laskenut 1,1 prosenttia.

Kauppakonserni Keskon B-osake oli sen sijaan kohonnut 2,7 prosenttia.

Metsäyhtiö Stora Enso on laskenut liikkeelle uuden 500 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy joulukuussa 2030. Stora Enson R-osake oli painunut 0,4 prosenttia.

Inderes laski metsäkonevalmistaja Ponssen suositusta. Uusi suositus on ”vähennä”, kun aiempi oli ”lisää”. Ponssen osake oli halventunut 1,8 prosenttia.

Konsulttiyritys Trainers’ House muuttaa heinäkuussa annettuja koko vuoden näkymiään. Yhtiö arvioi nyt, että operatiivinen tulos on viime vuotta parempi. Yhtiön senttiosake oli ponnahtanut 11,4 prosenttia 0,41 euroon.

First North -listalla noteerattavan peliyhtiö Next Gamesin osake on laskenut 4,9 prosenttia. Eilen se kallistui yli 28 prosenttia yhtiön julkistettua näkymänsä ja taloustavoitteensa.