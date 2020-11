Jonna ja Tommi löysivät sopivan ensiasunnon Espoosta – Helsingistä yhä useamman turha haaveilla: ”Nuorien pitää herätä viimeistään nyt”

Omilla palkkasäästöillä on yhä vaikeampi päästä lähelle Helsingin keskustaa asumaan.

Espoon Kilokallionkujan kaksiossa asuu kaksi tyytyväistä uutta omistajaa, ensimmäiseen omaan asuntoonsa viikonloppuna muuttaneet Jonna Häkkinen 27, ja Tommi Virranvuo, 33.

Kerrostalo on rakennettu vuonna 1986, ja asunto oli ostettaessa alkuperäisessä kunnossa.

Kasariaika voi toimia musiikissa, mutta harvemmin kodin pintamateriaaleissa.

– Ihana keltainen vessa, Häkkinen nauraa.

– Omaa vuosikymmentään se kyllä edustaa. Mutta asunto oli aika halpa, ja omaa rahaa jää remonttiin. Saa sellaista jota itse haluaa, Virranvuo sanoo.

Pariskunta asui ennen vuokralla Helsingin Lauttasaaressa, mutta totesi ettei sieltä ole mahdollisuuksia ostaa asuntoja. Muutoinkin Helsingin etelä- ja länsiosat, jotka kiinnostivat, olivat aivan liian kalliita.­

Kilosta on helppo päästä Helsinkiin, jossa Häkkinen käy töissä. Virranvuo liikkuu Espooseen autolla. Parasta itse asunnossa on avara pohja, sauna ja rauhallinen sijainti. Ja että se on nyt oma.

– Ei mene raha toisen taskuun vaan varallisuutta karttuu itselle, Virranvuo sanoo.

Häkkinen kertoo, että ennen ostopäätöstä he miettivät tarkkaan, mistä kaikesta maksavat: lainanlyhennykset, yhtiövastikkeet, sähkö. Onko tontti oma vai vuokralla (oma), tuleeko lähiaikoina isoja remontteja (ei).

Häkkisen mielestä asuntolaina ei saisi rajoittaa kaikkea elämistä. Matkustaminen on nyt pannassa, mutta muuhun elämiseen ja tekemiseen pitää jäädä edes hieman rahaa. Laina-aika sovittiin 20 vuodeksi, kun maksajia on kaksi.

Kaksion, jossa on 56 neliötä, velaton hinta oli 164 000 euroa. Sillä välin, kun pariskunta kiersi katsomassa muita vaihtoehtoja, pyyntihinta ehti vielä laskea.

ASP-laina kaipaa säätöä

Virranvuo avasi ASP-tilin kolme vuotta sitten. Myös Häkkinen oli säästänyt jo etukäteen rahaa. He ottivat omarahoitusosuutta vain vaaditut kymmenen prosenttia, jotta säästöjä jäi vielä remontoimiseen.

Asunnon neliöhinta 2 900 on reippaasti alle Lauttasaaren. Siellä samankokoisia vanhoja kaksioita on myynnissä tällä hetkellä noin 5 500–7 000 euron neliöhinnalla. Kallein samankokoinen kaksio maksaa Sompasaaressa noin 9 000 euroa neliöltä. Lähes samaan hintaan on myynnissä vain pari kaksiota lähiöissä.

” Viimeistään nyt pitää herätä nuorien.

Omilla säästöillä ja keskituloisen ansioilla on yhä vaikeampaa ostaa Helsingistä ensimmäistä asuntoa. Väestönkasvu vauhdittaa hinnannousua, ja yhä suuremman osan pienistä asunnoista rohmuavat asuntosijoittajat.

ASP-säästäjälle valtion takaaman lainan maksimimäärä on Helsingissä 180 000 euroa, joten 20 000 euroa säästämällä pääsee käsiksi enintään 200 000 euroa maksavaan asuntoon. Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa laina on enintään 145 000 euroa ja muissa kunnissa 115 000 euroa.

Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja Ari Pauna ja Huoneistokeskuksen myyntipäällikkö Raine Lamberg puhuvat säästämisen puolesta, tosin eri painotuksin.

– Vain ennakkosäästämällä saa edullista pitkää rahoitusta omistusasumiseen. Viimeistään nyt pitää herätä nuorien, Pauna sanoo.

– Ennen finanssikriisiä totuttiin heti-kaikki-nyt-asenteeseen, mutta sehän on täysin mennyttä. Jos elät näin, et koskaan saa mitään omia pääomia ensiasuntoon. Näillä vuokratasoilla Helsingissä, on sitten tosi vaikea säästää rinnalla, jos haluaisi ostaa asunnon.

– Julma totuus on, että 20 000 euroakin on iso summa tavalliselle palkansaajalle, jos asut normivuokralla, Lamberg huomauttaa myös.

Lamberg itse hankki aikanaan ensiasunnon Itä-Helsingin lähiöstä, jossa tällä hetkellä myydään kaupungin halvimpia asuntoja. Myöhemmin hän osti eteläisestä kantakaupungista asunnon 4 000 euron neliöhinnalla, mikä 2000-luvun alussa tuntui hurjalta.

Heti kaupanteon jälkeen iski ostokrapula, vaikka jälkikäteen ajatellen arvonnousu on ollut alueella huima.

– Kannattaa lähteä pienemmällä liikkeelle. En olisi koskaan voinut ostaa seuraavaa asuntoa, jollen olisi maksanut ensin muutamia vuosia halvempaa kämppää.

– Olen sanonut monelle nuorella asunnonostajalle, että asuntolainan maksaminen on paras pakkosäästämisen muoto.

Asumisen muoto periytyy

Säästämisohjeet eivät kaikkia ongelmia korjaa.

– Se mistä olen eniten huolissani on se, että ensiasunnon ostajien joukko eriytyy. Vuokra-asuminen periytyy ja omistusasuminen periytyy, Pauna sanoo.

– Sen vuoksi ensiostajien tilanteesta markkinoilla on syytä pitää melua. Meillä pitäisi olla sellainen yhteiskunta, joka tarjoaa ihmisen niin halutessa vaihtoehdon vuokraamisen ja ostamisen välillä kaikille.

Pauna korjaisi ASP-mallia nostamalla rajoja vaikka kymmenen prosenttia ylöspäin. Pääkaupunkiseutu, Tampere ja Turku voisivat olla samalla viivalla, jolloin kasvukeskusten kolmio myös kilpailisi keskenään ensiasunnon ostajista. Ikärajat, 15–39 vuotta, voisi unohtaa.

Lauttasaaressa vuokralla asunut pari sai Espoon Kilosta paremmin asuinneliöitä.­

Tommi Virranvuota asuntosijoittajien suuri määrä harmittaa, vaikka asia ei suoraan kosketa heitä. Hän on miettinyt, pitäisikö asuntosijoittamista jotenkin rajoittaa.

– He vievät markkinoilta, erityisesti ensiasunnon ostajilta, mahdollisuuksia ostaa asuntoja omaksi kodiksi.