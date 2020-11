Triplan Aleksi 13 lomauttaa työntekijöitään joulusesongin alla – muotiala vaikeuksissa koronan vuoksi

Muotiala on eniten koronasta kärsineiden joukossa. Netissä ostosten tekeminen yleistynee myös jouluna.

Aleksi 13 -ketjun liike Triplan ostoskeskuksessa lomauttaa työntekijöitään joulusesongiksi muun muassa alhaisten kävijämäärien takia. Lahtelaisen Luhta-konsernin omistaman ketjun liike avattiin Helsingin Pasilassa viime vuonna.

Konsernin viestintä- ja markkinointijohtaja Tarja Malinen kertoo, että koronavirustilanne on vaikuttanut kuluttajien ostokäyttäytymiseen etenkin muotikaupassa. Muodin erikoiskaupan ketjujen myynti on laskenut kuluvan vuoden aikana lähes neljänneksen.

– Ihmiset tekevät kotona etätöitä, juhlia ei pidetä, ihmiset eivät käy aikaisempaan tapaan ravintoloissa, kylässä, ja niin edelleen. Muodin pukeutumisen hankintoja tehdään tällä hetkellä epidemiatilanteen vuoksi merkittävästi aikaisempaa vähemmän.

– Erityisen haastava tilanne on leviämisvaiheessa olevalla pääkaupunkiseudulla, jossa joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat hyvin alhaiset. Liikenteen solmukohtana aikaisemmin vilkkaan Tripla-kauppakeskuksen kävijämäärät ovat tästä johtuen kaiken kaikkiaan olleet aikaisempaa alavireisemmät, ja se luonnollisesti näkyy myös myymälöiden asiakasmäärissä.

Aleksi 13 -ketju on ollut vaikeuksissa jo ennen koronaakin. Vuodesta 1967 Helsingin Aleksanterinkadulla toiminut ketjun kolmikerroksinen nimikkotavaratalo suljetaan vuoden 2020 loppuun mennessä vuokrasopimuksen loppuessa. 2010-luvulla ketjun useita myymälöitä on suljettu tai ne on muutettu Luhdan muiksi liikkeiksi.

Malisen mukaan ketjun strategiana on nyt keskittyä suurten kaupunkien kauppakeskuksiin erityisesti pääkaupunkiseudun alueella.

– Konseptia kehitetään jatkuvasti etenkin vastaamaan nimenomaan pääkaupunkiseudun vaativan kohderyhmän tarpeita.

Joulu on kaupan alalle tärkeää aikaa, ja koronatilanteen huonontuminen etenkin Uudellamaalla voi vaikuttaa kävijämääriin yleisestikin. Myös uudet rajoitukset esimerkiksi julkisten tilojen ja yleisötilaisuuksien suhteen saattavat vaikuttaa ihmisten liikkumiseen.

Useita Aleksi 13 -ketjun liikkeitä on suljettu 2010-luvulla. Ketju keskittyy nyt toimimaan lähinnä pääkaupunkiseudulla.­

Verkkokaupan merkitys kasvussa

Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi ei usko kiristyneiden rajoitusten vaikuttavan suuresti joulun myyntilukuihin kaupan alalla.

– Kauppaa koskevia rajoituksia ei ole sinänsä tullut, eikä tullut keväälläkään, vaikka oltiin lockdown-tilanteessa. Ihmiset ovat tottuneet tähän tilanteeseen kevään ja syksyn aikana. Kaupoissa ei ole juurikaan ollut tartuntoja, ja hyvällä hygienialla, suojautumisella ja asiakkaiden vahvalla huomioonottamisella on pystytty huolehtimaan siitä, että kaupat ovat turvallisia.

Kiviniemen mukaan verkkokaupan merkitys on kasvanut tänä vuonna nopeammin kuin aikaisempina vuosina, ja etenkin Uudellamaalla pahenevan tautitilanteen takia kasvu voi jatkua joulunkin aikana.

– Kaupan toiveet ovat korkealla. Kun ihmisillä ei ole mahdollisuutta matkustaa ja muihin palveluihin ei käytetä samalla tavalla rahaa, niin ehkä siihen jouluun halutaan panostaa tavanomaista enemmän, mikä on myös mahdollista verkkokaupan kautta ja huolehtimalla siitä, että pidetään niitä turvavälejä ja maskeja.

Verkkokaupan nousu ei ole auttanut kaikkia toimijoita pois korona-ajan laskusuhdanteesta. Kiviniemen mukaan esimerkiksi muoti- kenkä- ja kirjakauppa ovat olleet melkein koko vuoden miinuksella. Myös sijainniltaan työmatkaliikennettä palvelevat päivittäistavarakaupat ovat kärsineet liikenteen vähentymisestä.

Verkkokaupan merkitys on kuitenkin kiistämättä korostunut koronan myötä, ja suunta tuskin muuttuu lähitulevaisuudessa. Joulun myynnin turvaamiseen tarvitaan Kiviniemen mielestä kuitenkin myös perinteisiä myymälöitä.

– On selvää, ettei kaikkea voi verkosta ostaa. Ihmiset myös haluavat käydä myymälöissä, ja se on mahdollista toteuttaa turvallisesti. Kyllä kaupan hyviin lukuihin tarvitaan niitä molempia.