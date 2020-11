Tallink Silja vähentää noin sata työpaikkaa

Varustamoyhtiö Tallink Silja on saanut päätökseen lokakuun alussa alkaneet yt-neuvottelunsa.

Yhtiö ilmoittaa vähentävänsä Suomessa arviolta 100 työpaikkaa. Vähennykset toteutetaan pääosin vuoden loppuun mennessä.

– Laivamatkustus on käytännössä pysähtynyt tiukkojen matkustusrajoitusten vuoksi. Valitettavasti myös sitoutuneet työntekijämme joutuvat nyt henkilökohtaisesti kohtaamaan koronapandemian taloudelliset vaikutukset, sanoo Tallink Siljan toimitusjohtaja Margus Schults tiedotteessa.

Neuvottelut koskivat suunnitelmaa vähentää noin 120 työpaikkaa ja niiden piirissä olivat kaikki noin 370 työntekijää Suomen maatoiminnoissa.

– Tilanne on meille erittäin raskas ja surullinen. Tämä kriisi on niin syvä ja pitkäkestoinen, että meidän on valitettavasti radikaalisti sopeutettava liiketoimintaamme myös tulevaisuuden osalta. Matkailu ei tule palaamaan entiselleen pitkiin aikoihin, vaikka elpyminen jossain kohtaa pääsisikin alkamaan, sanoo Schults.

Yhtiön mukaan tehtäviä organisoidaan uudelleen ja niitä tehostetaan. Osasta toiminnoista luovutaan ja niitä keskitetään Tallink-konserniin.

Vaikutuksia on muun muassa yksittäis- ja ryhmämyynnissä, rahtitoiminnoissa, matkamyymälöissä, terminaalitoiminnoissa, markkinoinnissa ja lisäksi tukitoiminnoissa.

Lähes jokainen Tallink Siljan työntekijä on edelleen lomautettuna. Lomautusten arvioidaan jatkuvan ja ne voivat olla määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia lomautuksia.