Yli 900 000 euron tulot ruokaa myymällä – Citymarket-kauppias kertoo nyt, miksi hänen hommissaan tienaa huimia summia

Toni Pokela, 47, oli aikoinaan Suomen nuorin Citymarket-kauppias. Viime vuonna hänen tulonsa lähentelivät miljoonaa euroa.

Kun edellisen vuoden ansiot tulevat verotuksen valmistumisen myötä julkisiksi marraskuun alussa, tulolistojen kärjessä on joka vuosi yritysjohtajia, suuryritysten omistajia, sukuyhtiöillä rikastuneita perillisiä ja yrityskaupoilla huipputuloja tehneitä yrittäjiä.

Kovatuloisten listoilla on aina myös tiettyjä ammattiryhmiä, kuten apteekkarit. Ja Citymarket-kauppiaat.

Iso osa Citymarket-kauppiaista tienaa joka vuosi kuusinumeroisia summia, eivätkä ne ole asteikon pienimmästä päästä.

Tavallinen palkansaaja saattaa mielessään miettiä, miten maitoa ja ruisleipää myymällä voi tienata niin järkyttäviä summia?

Yksi kovatuloisimmista on espoolaisessa Iso Omena -kauppakeskuksessa K-Citymarketia pyörittävä Toni Pokela, 47. Hän tienasi vuonna 2019 ansiotuloina reilut 96 000 euroa ja pääomatuloja yli 827 000 euroa. Kokonaistulot olivat runsaat 924 000 euroa, joista hän maksoi veroja yli 313 000 euroa.

– Voin puhua vain omasta puolestani, mutta omassa tapauksessani taustalla on yli 20 vuotta yritystoimintaa ja paljon töitä. On menty pienemmästä kaupasta isompaan ja kerrytetty yhtiöön pääomia. Ja jossain kohtaa yhtiö maksaa omistajilleen osinkoa. Tässä on pitkä rupeama työelämää taustalla, Pokela sanoo.

Pokela on pitkän linjan K-kauppias. Hän aloitti 24-vuotiaana Vantaalla K-Marketissa, mutta oli sitä ennen jo ollut töissä K-kaupassa. Lukion jälkeen kaupallinen ala kiinnosti.

– Olin jo kouluaikana kesät ja lauantait töissä kaupassa Loviisassa, mistä olen kotoisin. Enoni oli K-kauppias Helsingissä, ja kun muutin tänne, menin hänen kauppaansa töihin, Pokela muistelee.

– Eno sanoi, että jos haluan kauppiaaksi, pitää ymmärtää kaikki osat, joten kiersin kaikki osastot ja opettelin. Sain mahdollisuuden käydä kaikki K-kaupan kurssit ja koulutukset.

–Kauppiaaksi on tunkua todella paljon. Kaikki kauppiaskoulutukset ovat täynnä, Toni Pokela kertoo.­

Kauppiasvalmennusten jälkeen Pokela sai hoidettavakseen ensin kaupan Vantaalla ja sen jälkeen Helsingin Asematunnelin K-Marketin, jonka kauppiaana hän aloitti vuonna 1998.

– Kauppias ottaa aina tietysti taloudellisen riskin. Ensimmäiseen kauppaan ei tarvita omaa pääomaa, Kesko takaa pankkilainan, joka pitää toki tietysti itse pankin kanssa neuvotella. Asematunneliin lähdettäessä oman rahoituksen tarve oli jossain miljoonan ja puolentoista miljoonan silloisen markan välissä, Pokela kertoo.

– Olen kulkenut sen vanhan kaavan, aloittanut pienestä kaupasta ja kerännyt pääomaa isompia kauppoja varten.

Pääkaupunkiseudulla oli vuosituhannen vaihteessa kauppakeskusten rakentamisen buumi, ja yksi niistä oli Espoon Matinkylään rakennettu Iso Omena, jonne tuli sekä S-ryhmän Prisma että K-Citymarket. Sen kauppiaspaikkaa Kesko tarjosi Pokelalle.

Isoa ja vilkasta K-Marketia Asematunnelissa pyörittänyt Pokela hyppäsi Supermarket-tason ohi ja ryhtyi Citymarket-kauppiaaksi 2001. Hän oli 27-vuotias ja nuorin Citymarket-kauppias.

– Reppu oli täynnä velkaa, sen voin sanoa, Pokela toteaa.

Riskiä suurensi se, että kyseessä oli uusi kauppapaikka. Oli laskelmia ja suunnitelmia, mutta kukaan ei voinut tietää, löytäväkö kuluttajat uuden ostoskeskuksen.

– Nuorena uskaltaa ja on voimiensa tunnossa. Asematunnelin kaupassa oli mennyt hyvin, ja tuntui, että ymmärsi tästä bisneksestä jotain. Olimme saaneet myyntiä kasvatettua. Mutta oli siinä kämmenet hikisinä, kun aloitettiin.

Ison Omenan Citymarketissa on kokonaisuudessaan tilaa 10 500 neliötä, josta ruokakaupan osuus on 5 000 neliötä. Koko marketissa henkilökuntaa oli noin 150.

Normaalin käytännön mukaan kauppias vastaa päivittäistavarakaupasta. Vaatteista, kengistä ja muista tuotteista vastaa Kesko.

Vuonna 2001 kaupassa oli 8 000 eri tuotetta, nyt niitä on 33 000. Valikoiman kasvu on ollut huimaa.

Pokela Oy:n palkkalistoilla on noin sata henkeä. Sen liikevaihto oli tämän vuoden maaliskuussa päättyneellä tilikaudella 49,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,6 miljoonaa euroa. Liikevaihto on ollut kasvussa useamman vuoden ajan, ja miljoonatulokseen yhtiö ylsi myös kahtena edellisenä vuonna.

– On tässä ollut vaikeitakin vuosia. Kun kauppakeskusta laajennettiin ja metroa rakennettiin, liikennejärjestelyt olivat aivan sekaisin ja itsekin sai joka aamu arpoa, miten pääsee töihin. Silloin piti uskoa vain siihen, että jonain päivänä ne kaikki valmistuvat.

Sen jälkeen, kun Kesko osti vuonna 2016 Suomen Lähikauppa Oy:n eli käytännössä Siwat ja Valintatalot, yhtiö muutti käytäntöään siitä, että kauppiaalla saa olla useampi toimipaikka.

Pokelakin perusti toisen, pienemmän K-Marketin Isoon Omenaan, Matinkylän metroaseman läheisyyteen.

– Tämä on logistisesti helppoa, kun ne ovat lähekkäin. Aikaa Citymarketissa menee ehkä enemmän, mutta tätä väliä kävelen monta kertaa päivässä, hän sanoo.

– Yleisellä tasolla monet yksiköt olivat pieniä, ja nyt taloudelliset mahdollisuudet ovat kasvaneet, kun samalla kauppiaalla voi olla kolme, neljä tai viisikin paikkaa ja voi hakea sitä kautta synergiaetuja.

Pitkän linjan kauppias on K-Kauppiasliiton hallituksen puheenjohtaja ja istuu myös pörssiyhtiö Keskon hallituksessa. Hänellä on tavallista kauppiasta laajempi perspektiivi siihen, missä K-ryhmän ruokakaupassa mennään.

– Kauppiaaksi on tunkua todella paljon. Kaikki kauppiaskoulutukset ovat täynnä. Iso osa tulee edelleen tätä perinteistä polkua pitkin, mutta on myös alanvaihtajia. Jos ryhtyy esimerkiksi heti useamman K-Marketin kauppiaaksi, siinä ovat johtamisominaisuudet tärkeitä ja niitä voi olla kertynyt aiemmalta uralta.

Iso osa aloittavista kauppiaista haaveilee paikasta Citymarket-kauppiaana.

– Halukkaita on aina enemmän kuin paikkoja. Mutta niitä paikkoja myös avautuu, koska kauppiaspaikat eivät periydy sukupolvelta toiselle. Eli jossain kohtaa jokainen paikka tulee joskus auki, Pokela sanoo.

– On niitäkin, jotka ovat epäonnistuneet. Laskelmat ovat menneet pieleen, ja odotukset eivät ole täyttyneet. Mutta kohtalaisen vähän niitä on.

”Päivääkään en vaihtaisi”

Vajaan kymmenen kilometrin päässä Isosta Omenasta ja Länsimetrosta, rantaradan tuntumassa, sijaitsee espoolainen Suvelan betonilähiö.

Siellä kerrostalojen keskellä, kirjaimellisesti S-ryhmän Alepan vieressä sijaitsee K-Market Suvela.

Sen kauppiaana on Henni Asikainen, 36, kahden lapsen äiti ja tuoreehko kauppias. Hän oli ollut 10 vuotta kiinteistöalalla ennen kuin vaihtoi alaa, kävi kauppiaskoulutukset ja sai Suvelan kaupan itselleen 2018.

– Äitini oli ennen eläköitymistään yrittäjä, ja tiesin mitä se on. Olin kouluaikana töissä Alepassa, joten tiesin myös, mitä ruokakaupassa työskentely on, Asikainen sanoo.

K-kauppiaana työskentelevä Henni Asikainen toimi aikaisemmin kiinteistöalalla.­

Siinä missä hypermarketeissa neliötä on tuhansia ja työntekijöitä satoja, Suvelassa on myymäläpinta-alaa 350 neliömetriä ja henkilökuntaa kauppiaan lisäksi kuusi. Pienessä kaupassa kauppias tekee itse samoja töitä kuin henkilökunta.

– Taloudellisesti on mennyt sillä lailla kuin olen odottanutkin. Rahat eivät ole kertaakaan loppuneet, ja tässä rakennetaan tulevaisuutta. Pankkilainaa maksetaan vielä muutamia vuosia, tuore kauppias toteaa.

Muutaman kilometrin päässä Espoon keskuksessa on kauppakeskus, jonka yhteydessä on isommat Lidl, S-Market ja K-Supermarket. Seinänaapurina on Alepa.

– En pelkää kilpailua. Me kilpailemme valikoimalla ja sillä, että tunnemme asiakkaamme ja asiakkaat tuntevat meidät.

Asikaisen visioissa ei vielä siinnä oma hypermarket.

– Sinne on aika pitkä matka. Kaupan ala on murroksessa. Ostoskäyttäytyminen muuttuu, ja tässä on vielä iso digimurros tekemättä. Isot toimijat ulkomailla ovat sitä jo tehneet, ja jossain kohtaa se tulee Suomeenkin.

Tässä vaiheessa uraa kauppias tekee vain töitä. Päivästä toiseen. Viikosta toiseen.

– Pitää oikein katsoa kalenterista, koska olen viimeksi pitänyt vapaapäivän. Näköjään toissa viikon lauantaina. Yritän pitää lauantait vapaana. Kesälomaa pidin puolitoista viikkoa ja talvilomaa viikon. Aloittelevana yrittäjänä on tehtävä paljon töitä, toivottavasti joskus tulevaisuudessa ehtisi pitää enemmän lomaa, Asikainen haaveilee.

– Päivääkään en silti vaihtaisi pois. Kahden vuoden kokemuksen positiivinen yllätys on se, että tätä työtä rakastaa enemmän ja enemmän.