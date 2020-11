Entinen kriisimaakunta loistaa korona-ajan valopilkkuna työllisyystilastoissa – tästä on kyse Kainuun ihmeessä

Kainuun ihmeen taustalla on ”mahtavaa tekemisen meininkiä” ja onnistuneita työllisyystoimia, kajaanilainen elinkeinovaikuttaja sanoo.

Tuoreet työllisyysluvut osoittavat, että ’Kainuun ihme’ näkyy edelleen jopa koronakurimuksen aikoina. Kainuussa, takavuosien rakennetyöttömyyden murheen alhossa, työttömyys kasvoi lokakuussa selkeästi vähiten koko maassa, seitsemän prosenttia vuoden takaisesta.

Työttömiä oli Kainuussa neljä prosenttia vähemmän kuin vuoden 2018 lokakuussa.

Alle kymmeneen prosentin työttömyysalueita olivat Kainuun lisäksi Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Ahvenanmaa, joissa työttömyysaste oli vielä Kainuun alle.

Mistä ilmiö johtuu?

Työttömyys pienentyi ensinnäkin erityisesti siksi, että lomautettujen määrän on nopeasti vähentynyt huhtikuun huipusta.

– Hyvästä työvoimasta halutaan pitää kiinni. Lomautuksia on ollut, mutta irtisanomisia eivät yritykset helpolla aloita. Olemme valmiita pelaamaan pidemmälle ja pitämään ihmisistä kiinni, vaikka se hetkellisesti rasittaa yrityksen taloutta, Kainuun yrittäjien toimitusjohtaja Anu Tervonen sanoo.

Tervonen kehuu myös kainuulaista elinkeinotoimintaa sitkeydestä, jota on kudottu aikanaan kun alue vajosi 18 prosentin suurtyöttömyyteen 2010-luvun alussa. Yritykset ovat sittemmin sopeutuneet vähenevään väestöön ja siihen että asiakkaat on haettava kaukaa.

– Pohja on vahva ja on opittu selviytymään ja uudistumaan. On ollut tiettyä kurjuutta ja niukkuutta ja on pitänyt tulla paremmaksi ja vahvemmaksi kuin monilla muilla alueilla. Se auttaa kriisinsietokyvyssä.

Kainuun Ely-keskuksen työvoima-asiantuntija Atte Laitinen kertoo, että maakunnan suuret yritykset ovat pystyneet toimimaan koronasta huolimatta toistaiseksi melko normaalisti.

– Elinkeinorakenne on laaja ja etenkin kaivannaisalalla on mennyt hyvin. Julkinen sektori on merkittävä työllistäjä, ja siellä ei ole ollut tietysti korona-aikana yhtä paljon lomautuksia ja irtisanomisia kuin yksityisellä sektorilla.

Työvoimapula yhä vaivana

Isoja työllistäjiä on yksityisellä puolella eri toimialoilla. Kaivosyhtiöistä Terrafame ja kiskokalustovalmistaja Škoda Transtech ovat tunnetuimpia.

Škoda Transtechin tehdas kuuluu alueen isoihin työllistäjiin.­

Sotkamoon Terrafamen teollisuusalueella on valmistumassa akkukemikaalitehdas, joka työllistää itse noin tuhat henkeä ja toisen tuhat alihankintaketjujen kautta. Rekrytointeja on Terrafamessa jatkuvasti. Yhtiö on onnistunut saamaan hyvin hakijoita oppisopimuspohjaiseen koulutukseen.

– Meillä on monella toimialalla virkistynyttä yritystoimintaa. It-puoli on vahva, luonnon- ja varakaivannaisteollisuus, mittaustekniikan osaaminen, Tervonen kertoo.

Viime vuosina Kajaani on tullut tunnetuksi myös pelialan firmoista ja koulutuksesta. Tunnetuimpia ovat Critical Force ja uudempi nousija CSE Entertainment, joka on kasvanut hurjaa kyytiä myymällä lasten liikuntapelejä muun muassa kouluihin.

Kainuu on niin sanottu positiivisen rakennemuutoksen alue. Kainuun liiton mukaan ennen koronapandemiaa työttömyysaste aleni Kainuussa yhtäjaksoisesti 55 kuukauden ajan.

Alue kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön siltasopimus-rahoituksen saajiin. Rahalla autetaan kehittämään rekrytointia ja alueen vetovoimaa. Työvoimapulaa on sote-töiden lisäksi muun muassa kaivos- ja metallialalla sekä puunkorjuun ja mekaanisen puunjalostuksen töissä. Myös ohjelmoijista on kysyntää.

Terrafamen teollisuusalueella työskenteli viime vuonna säännöllisesti lähes 1500 työntekijää.­

Yrittäjien ikääntyminen on iso ongelma, sillä pk-yrittäjistä jopa puolet miettii lopettamista kymmenen vuoden sisään.

– Täällä olisi hyvä ympäristö aloittaa yrittäjänä. Täällä on löytynyt mahtavaa tekemisen meininkiä, joka myös selittää hyviä lukuja. Se näkyy yrityksissä, julkisissa palveluissa ja oppilaitoksissa, Tervonen sanoo.

Ikääntymisen ja työvoimapulan lisäksi on muitakin ongelmiakin. Pitkäaikaistyöttömyys on ollut pitkän pienentymisen jälkeen korona-aikana kasvussa.

Yritysten tilauskirjoissa näkyy koko maassa tyhjentymistä pandemian pitkittyessä, näin myös Kainuussa. Kainuu on ollut lentomotissa epidemian alusta asti, kun Finnair keskeytti liikennöinnin Kajaaniin.