Osa Black Friday -markkinoinnista on harhaan­johtavaa – ”Hintaa voidaan vähän nostaakin”

Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtava asiantuntija Mika Hakamäki kertoo, että hintamuutoksilla kuluttajia hämäävät yritykset saattavat syyllistyä laittomuuteen.

Perjantaisen myyntiriehan Black Fridayn odotetaan vetävän tänä vuonna alennusmyyntiostoksille ennätysmäärän suomalaisia kuluttajia.

Hintavertailupalvelu Hintaoppaan kyselyn vastaajista ostoksille kertoi ryntäävänsä melko tai erittäin todennäköisesti jopa 44 prosenttia. Rahaa ihmiset ovat käyttämässä keskimäärin 635 euroa.

Kyselyn mukaan suomalaiset odottavat ostospäivältä keskimäärin 35 prosentin alennuksia, mutta mielikuva on kaukana todellisuudesta. Viime vuonna Black Fridayn alennusprosentti oli keskimäärin 4,5 eli päälle 30 prosenttiyksikköä odotuksia vähemmän.

– Osa mainonnasta on harhaanjohtavaa. Kaupoilla on tapana mainostaa isoja alennusprosentteja. Hintoja verrataan normaalihintoihin, jotka on määritelty usein aika korkealle, Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett kertoo Taloussanomille.

Viime vuonna 32 prosenttia tuotteista myytiin Hintaoppaan selvityksen mukaan tavallista halvemmalla, mutta 15 prosenttia tuotteista kallistui. Lisäksi Hintaoppaan selvityksissä paljastui, että yritykset paisuttivat alennusprosenttejaan nostamalla tuotteiden hintoja Black Fridayta edeltävillä viikoilla. Näiden tuotteiden määrä oli tutkituista 8,5 prosenttia.

– Kuluttajan on hankala huomata asiaa, koska kaupat vaihtelevat hintoja ja päivittävät niitä erityisesti juuri isoilla alennusviikoilla. Hinnat saattavat vaihdella useitakin kertoja päivässä.

Hintaoppaan datan perusteella sesonkimainonnan luoma vaikutelma on useissa tapauksissa liian hyvä ollakseen totta.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) johtava asiantuntija Mika Hakamäki kertoo, että toistuvat hintamuutokset kuluttajien huiputtamiseksi saattavat täyttää lainvastaisen markkinoinnin tuntomerkit. Ilmiö on viranomaisten keskuudessa hänen mukaansa valitettavan tuttu.

– Tällainen voidaan katsoa harhaanjohtavaksi sillä perusteella, että tuotetta ei ole ajatustakaan myydä normaalilla hinnalla vaan hintaa käytetään korkealla, jotta voidaan myöntää alennus, Hakamäki sanoo.

Työssään Hakamäki on huomannut, että monissa myymälöissä juhlasesonkien alla muuttuvat tuotteiden hintojen asemesta lähinnä myyntiotsikot. Hinnat saattavat pysytellä viikosta toiseen ennallaan, mutta ensimmäisten joululaulujen tulvahtaessa radioon syystarjoukset muuttuvat joulutarjouksiksi.

Yhdessä Hakamäen tarkkailemassa myymälässä Black Weekendillä on myyty yhtä tuotetta 200 euroa normaalia kalliimmalla.

– Joissakin tapauksissa tuotteita myydään todellisuudessa halvemmalla, kun erillistä myyntisesonkia ei ole. Silloin kuluttajia pitää saada kauppoihin. Black Fridayn kaltaiset tapahtumat saavat kuluttajat itsestään liikkeelle, joten hintaa voidaan vähän nostaakin.

Väliaikaisilla hintojenkorotuksilla kauppiaat pyrkivät Hakamäen mukaan joskus myös välittämään katteettomia mielikuvia niiden korkeammasta laadusta. Todellisuudessa laatu vastaa kuitenkin matalaa tarjoushintaa, ja kestävyys on sen mukainen.

– Kuluttaja saattaa luulla ostavansa laadukkaan tuotteen ja reklamoi sen huomattuaan, ettei se kestä. Sitten asiakaspalvelu polttaa hihansa ja sanoo asiakkaalle, että mitä sinä odotat tällä hinnalla saavasi.

Hintaoppaan kyselyn mukaan suomalaiset ostavat Black Fridayn alla erityisesti elektroniikkatuotteita, joiden todellinen alennusprosentti on muiden tuotteiden tavoin usein kyseenalainen.

Esimerkiksi Taloussanomien näkemässä DNA:n Black Friday -tarjouksessa 99 eurolla kaupiteltavan Samsung Galaxy A20e:n alkuperäishinnaksi ilmoitetaan 199 euroa. Samaan hintaan samaa puhelinta myyvä Telia kertoo omassa mainoksessaan normaalihinnan olevan 129 euroa.

KKV:n Hakamäki kertoo, että vaihtelevat alkuperäishinnat selittyvät joskus valmistajan ja jälleenmyyjän välisellä sopimuksella. Vaikka valmistajat tapaavat määritellä tuotteilleen kaikille samat ovh-hinnat, saattavat suuret jälleenmyyjät neuvotella itselleen korotetun hinnaston.

– Kyllähän sen tietää, minkä takia näin tehdään. Se tarkoittaa sitä, että vertailuhintaa venytetään keinotekoisesti ylös, asiantuntija sanoo.

Hakamäen mukaan valtaosa harhaanjohtavasta sesonkimainonnasta ei päädy viranomaisten tietoon. Vaikka KKV pyrkiikin tänä vuonna panostamaan seulontaansa, ovat resurssit rajalliset.

Hintaoppaan kysely osoittaa, että enemmistö suomalaisista suhtautuu Black Friday -mainontaan epäilevästi. 57 prosenttia vastaajista ei luota tarjouksiin juurikaan tai lainkaan. Maajohtaja Matinvesi-Bassettin mukaan Ruotsissa epäilevien joukko on vieläkin suurempi, 70 prosentin tietämillä.