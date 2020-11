Minna Parikka perusteli Anne Kukkohoville hämmentävää päätöstään – ei sulje pois jatkoa muotimaailmassa: ”Jollain tasolla voin vielä palata”

Kenkäsuunnittelija Minna Parikka puhui brändistä ja tunteista Oulussa.

Marraskuun alussa menestyvän yrityksensä lopettamisesta kertonut kenkäsuunnittelija Minna Parikka aikoo lähiajat levätä, kerätä voimia ja tylsistyä.

– Minulla ei ole mitään suurta suunnitelmaa, ei uutta businessideaa, mutta uskon että se tulee vielä. En pysty ihan joutilaanakaan olemaan. Minua kiinnostaa maailmojen ja kokonaisuuksien luominen, palapelin tekeminen. Mitä ikinä teenkin, niin sen pitää tulla aidosti itsestä, ihmiset haistavat feikin nopeasti, Parikka sanoi Alma Talentin Oulussa järjestämän Northern Glow -virtuaalitilaisuudessa tiistaina.

Parikka lopettaa yritystoiminnan joulukuussa 2020. Lopettamispäätös on henkilökohtainen, eikä johdu yrityksen taloudesta tai koronaviruksesta, suunnittelija tiedotti kolmisen viikkoa sitten.

Minna Parikka kertoi virtuaalitapahtumassa, että yrityksen lopettamispäätös on herättänyt paljon myönteisiä kommentteja.­

Päätös otettiin vastaan hämmentyneenä, sillä yrityksen kuluvan vuoden tulos on ollut loistava. Minna Parikka Shoes Oy on ollut velaton 10 vuotta. Verkkokaupan nettomyynti kasvoi kevään aikana parhaimmillaan 150 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Yrityksen kokonaisnettomyynti suhteessa viime vuoteen kasvoi 21 prosentilla.

Parikka kertoi Anne Kukkohovin haastattelemana, että hän tuntee menneensä koko uransa ajan kohti yrityksen lopettamista. 15 vuoden kova työ on tuottanut tulosta ja hän on päässyt siihen pisteeseen, jonne on aina halunnut.

– Tämä lopettamisen hetki on ollut älyttömän hieno, ihmiset ovat ottaneet sen niin positiivisesti. Koko brändin polku on kiteytynyt lopettamiseen. Henkisellä tasolla ollut hienoa nähdä koko matka, kun mitään pahaa ei ole yritykselle tapahtunut, Parikka kuvaili tuntojaan.

Parikka on tänä vuonna juhlinut sekä 40-vuotissyntymäpäiviään että 15-vuotista taiteilijauraansa. Hän vakuutti Kukkohoville, ettei lopettamisessa ole ollut kysymys ikäkriisistä.

– Unelmat näyttävät nyt erilaiselta kuin yritystä perustaessa. En ehkä halua prässätä itseäni enää niin paljon. Minulla on myös 2-vuotias lapsi, en pysty enää antamaan kaikkeani yritykselle.

Persoonallisilla naisten kengillä ja leikkisillä puputennareilla maailmaa valloittanut suunnittelija ei aio kuitenkaan jäädä loppuelämäksi kotiin.

– Elämässä pitää olla eri vaiheita ja eri tasoja. Jollain tasolla voin vielä palata, mutta tarpeeksi erilaista pitäisi tekemisen kuitenkin olla. En ole vielä tekemässä come backia, hän painotti haastattelussa.