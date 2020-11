Teleoperaattori DNA tarjoaa asiakkailleen sähkösopimuksia ilman marginaalia – ”Tämä on kokeilu”

DNA:n mukaan heidän tarjoamansa sähkösopimus on markkinoiden edullisin.

Teleoperaattori DNA on alkanut tarjoamaan asiakkailleen sähköä markkinahinnalla. Kyse on niin sanotusta pörssisähköstä, jonka hinta perustuu Nord Poolin sähköpörssistä hankittavan sähkön markkinahintaan.

Pörssisähkön hintaan lisätään yleensä sitä kauppaavan yrityksen marginaali, mutta DNA tarjoaa nyt sähköä asiakkailleen ilman marginaalia, jolloin sähkön hinta on tuntuvasti alhaisempi. DNA kertoo sivuillaan heidän tarjoamansa sähkösopimuksen olevan markkinoiden edullisin.

DNA:n mobiililiiketoiminnan johtajan Cedric Kamtsanin mukaan kyseessä on yrityksen liittymäasiakkaille tarkoitettu asiakasetukokeilu, joka alkoi viime viikolla. Sopimuksia on jo tehty.

– Kyse on kokeilusta, jossa me tarjoamme asiakkaillemme tällaista uutta asiakasetua. Meillä on olemassa muitakin asiakasetuja, jotka ovat lähinnä meidän omista tuotteista, palveluista ja laitteista, mutta asiakkailta on tullut palautetta, että heitä kiinnostaisi saada myös muuntyyppisiä etuja. Päätimme siksi lähteä kokeilemaan tällaista etua.

DNA ei tavoittele sähkösopimuksilla voittoa, vaan voitot saadaan sitouttamalla asiakkaat yrityksen muihin palveluihin edullisen sähkösopimuksen avulla.

– Olemme operaattori, emme vaadi sähkösopimukselta itsellemme sitä perinteistä katetta, minkä sähkömyyntiyhtiöt itselleen ottavat. Meidän liiketoimintamme nojaa liittymistä saataviin tuottoihin.

– Totta kai pyrimme kaikin keinoin saavuttamaan mahdollisimman tyytyväisiä asiakkaita, ja tämä on yksi keino muiden joukossa, tai kokeillaan ainakin tätä. Jos saamme tätä kautta asiakasvaihtuvuutta pienennettyä, sitä kautta se parantaa meidän ansaintaamme.

Tarkoitus on nyt kerätä kokemuksia asiakkailta siitä, miten tällainen asiakasetu otetaan vastaan. Kamtsanin mukaan kokeilu on ainutlaatuinen.

– Ainakaan operaattorikentästä ei vastaavaa ole tehty.

DNA tarjoaa sähköä yhteistyössä Vihreä Älyenergia Oy:n kanssa. DNA:n verkkosivuilla kerrotaan, että sähkö hankitaan niin sanotulla alkuperätakuulla, mikä on todistus siitä, että sähkö on tuotettu fossiilivapaasti ollen näin 100 prosenttisesti hiilineutraalia.

Pörssisähkön luonteeseen kuuluu varsin kova hinnanvaihtelu. Kun sähkön kulutus on kovaa sen hinta nousee, ja kun kulutus on vähäistä se laskee. Hinta on tavallisesti edullisimmillaan ilta- ja yöaikaan, ja korkeimmillaan päiväsaikaan.

Esimerkiksi viikolla 46 Nord Poolin tuntispot-sähkön hinta oli alhaisimmillaan 0,50 senttiä/kWh sunnuntaiaamuna, ja korkeimmillaan jopa 21,99 senttiä/kWh tiistai-iltana kello 18. Todellinen pörssisähkön hinta riippuu siis paljolti siitä, milloin sähköä käyttää.

Energiaviraston hintaseurannan mukaan lokakuussa pörssisähkön keskiarvohinta oli 3,86 senttiä kilowattitunnilta. Kamtsanin mukaan pörssisähkö on kuluttajille edullisin sähkösopimustyyppi.

Kokeilu on voimassa toistaiseksi, ja tarjous on voimassa kaikille DNA:n liittymäasiakkaille.

– Olemme rajatulle asiakasryhmälle lähettäneet viestiä asiasta, ja nyt sitten kokeilun myötä päätetään, miten jatkossa toimitaan. Kyllä me mielellämme muillekin DNA:n liittymäasiakkaille tarjoamme, ihan samoilla ehdoilla. Tämä on kokeilu, ja ne asiakkaat, jotka tämän sopimuksen nyt tekevät, heille tämä hinta on taattu vähintään 24 kuukaudeksi.