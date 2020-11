Näin rajusti korona kuritti matkailua kesällä – nyt puhuvat toimijat: ”Tulee mielikuva, että koko ala on vaarallinen”

Turun matkailuasiantuntijat peräänkuuluttavat asenteen muutosta sekä kuluttajilta että yrittäjiltä.

Tutkimus- ja analysointikeskus TAK:n mukaan Suomessa tehtiin kesä–elokuussa lähes 11 miljoonaa matkaa.

Suomalaiset käyttivät kesällä kotimaan matkakohteissa yhteensä noin 2,7 miljardia euroa. Summa on 2,7 kertainen siihen verrattuna, mitä ulkomaalaiset matkustajat normaalisti kesän aikana kuluttavat.

Silti kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät Kuopiota lukuun ottamatta kaikissa yli 100 000 asukkaan kaupungeissa. Kuudesta Suomen suurimmasta kaupungista kotimaiset yöpymiset vähenivät eniten Vantaalla, 67 prosenttia. Seuraavina tulivat Helsinki (-43 %), Espoo (-37 %), Tampere (-20 %), Oulu (-10 %) ja Turku (-8 %).

Naantalin Muumimaailma on yksi Turun seudun kestosuosikkikohteista.­

Vaikka Turku pärjäsi vertailussa hyvin, matkailualan toimijat ovat huolestuneita.

– Kesän tulokset ovat pieni ilonpilkahdus, mutta puhumme nyt ympärivuotisesta aiheesta. Kyse on siitä, saadaanko kaupunkikulttuuri pidettyä elävänä. Kukaan ei matkusta säälistä, Visit Turun matkailujohtaja Anne-Marget Hellén sanoo.

Visit Turun matkailujohtaja Anne-Marget Hellén uskoo, että suomalaiset käyttävät rahaa matkailuun, kun palvelut ovat kiinnostavia.­

Matkailu- ja ravintola-alan toimijat tajusivat loppukesästä, että ihmiset eivät edelleenkään uskalla käyttää niitäkään palveluita, joissa terveysturvallisuudesta on huolehdittu hyvin. Tai sitten niiden käyttämisestä, esimerkiksi teatterissa käynnistä, ei uskallettu avoimesti puhua.

– Tarjolla on palveluita ja elämyksiä, joiden turvallisuudesta yrittäjät viestivät omissa kanavissaan. Tietoa ei kuitenkaan ole helppoa löytää kootusti mistään, Turun kauppakamarin matkailuvaliokunnan puheenjohtaja Tuija Suominen-Åkerlund kertoo.

Turun kauppakamarin matkailuvaliokunnan puheenjohtaja Tuija Suominen-Åkerlund sanoo, että tuotteisiin on etsittävä nyt uusi kulma, jolla saadaan suomalaiset kiinnostumaan.­

Turun kaupunki suunnitteli samaan aikaan omalla tahollaan Clean&SafeTurku-sivustoa, joka liitettiin KissMyTurku -matkailusivuston yhteyteen. Sivustolla Visit Turun, Visit Naantalin ja yrittäjien yhteinen #metarvitaantoisiamme -kampanja kannustaa käyttämään palveluita, jotta ala saataisiin luotsattua koronakauden läpi ja kaupunkikulttuuri pysymään vireänä.

Eikö ole ristiriitaista pyytää ihmisiä liikkumaan, kun samanaikaisesti erilaisia kokoontumisia kehotetaan välttämään?

– Ihmiset ovat peloissaan, vaikka mikään ei todista, että ruokaravintoloista tai kulttuuritapahtumista olisi saatu tartuntoja viime aikoina, kun terveysturvallisuusnäkökulma on otettu vahvasti huomioon, Hellén sanoo.

– Nyt alkaa olla paljon seurantatietoa siitä, mistä altistumisryppäitä on tullut. Toivoisin, että sitä tietoa käytettäisiin pohjana sille, mitä kuluttajille viestitään ja miten rajoituksia tehdään. Rajoitus on aina negatiivinen sana, ja siihen tulee helposti mielikuva, että koko toimiala on vaarallinen, Suominen-Åkerlund sanoo.

Turkuun on avattu korona-aikana uusia hotelleita ja ravintoloita, kuten Hotel Kakola.­

Toimijoiden mukaan suomalaisia haukutaan turhaan huonoiksi matkailijoiksi, jotka eivät käytä rahaa.

– Suomalaiset vievät normaalisti ulkomaille viisi miljardia euroa vuodessa, kun ulkomaalaiset tuovat tänne kolme miljardia. Miksi suomalaiset eivät käyttäisi sitä rahaa täällä, jos kerran käyttävät ulkomaillakin? Kyllä me menemme ja teemme, jos tuote on riittävän korkeatasoinen ja kiinnostava, Hellén sanoo.

Asiantuntijat heittävät pallon kuluttajien lisäksi myös yrittäjille.

– Samat asiat eivät ole eksoottisia ulkomaalaisille ja suomalaisille. Tuotteeseen pitää ottaa eri kulma ja miettiä, miten se antaa suomalaiselle matkailijalle elämyksen, Suominen-Åkerlund sanoo.

Viime aikoina on keskusteltu paljon Lapin yrittäjien tilanteesta. Kritiikkiä on aiheuttanut se, että palveluiden hintoja ei ole laskettu, vaikka ulkomaalaiset turistit jäivät tulematta ja ala on kriisissä.

– Mihin se perustuu, etteivät suomalaiset ole valmiita maksamaan? Näkisin asian mieluummin niin, että mietitään tuote uudelleen ja nostetaan sen laatua ja mielenkiintoisuutta, Hellén lataa.

Luontomatkailu on ollut kovassa nosteessa korona-aikana. Matkailualan kannalta on hyvä, jos luontokohteet ja kaupunkikohteet ovat lähekkäin ja matkailijat käyttävät rahaa molemmissa.­

Hellén ja Suominen-Åkerlund myöntävät, että tilanne on alalla katastrofaalinen. Siksi he haluavat korostaa yhteistyön merkitystä.

– Ei auta, että vain voivotellaan. Haluamme miettiä, mitä voimme yhdessä tehdä, sillä tilanne jatkuu vielä hyvän aikaan. Ja mikä se uusi normaali on? Mitä kaikkea pitää tehdä, että ollaan iskussa, kun maailma on toisennäköinen? Suominen-Åkerlund sanoo.

Viranomaispäässä kiitosta saa se, miten nopeasti Turussa käsiteltiin ravintolatoiminnan tuomista ulos. Se mahdollisti esimerkiksi paljon kehuja keränneen Tuomiokirkkotorin alueen jättiterassin.

– Toivoisin, että tällainen jäisi päälle, eikä mentäisi takaisin lupaviidakoihin, Suominen-Åkerlund sanoo.

Sen sijaan toimijat toivovat, että vuoropuhelu ministeriöiden, hallituksen ja alan toimijoiden kesken olisi parempaa.

– Matkailu ja ravintolapalvelut ry on kehittänyt runsaasti omavalvontaohjeita. Olisi ollut paljon asioita, joita olisi voitu kysyä sieltä, ennen kuin lähdettiin tekemään rajoittavia toimenpiteitä. Asiantuntijoita on hallituksen ulkopuolellakin, Hellén sanoo.

– Alalle oli iso asia se, että ravintoloita ei enää käsitelty yhtenä ryppäänä. Myös tapahtumat ovat hyvin erilaisia keskenään, Suominen-Åkerlund lisää.

Hellén ja Suominen-Åkerlund julkaisivat virallisen kannanoton aiheeseen viime viikolla. Sen tarkoitus on herättää keskustelua ja rohkaista kaupunkien rajat ylittävään yhteistyöhön.

– Sitä kautta hyödynnetään kaikki tieto, mitä meillä on. Meillä ei ole valmiita vastauksia, mutta kun seuraava pandemia tulee, olemme oppineet paljon.