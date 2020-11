Uudenmaan korona­rajoitukset vetivät esiintyjien mielen matalaksi: ”Sekö on nyt tärkeintä, että jouluna voidaan syödä kinkkua yhdessä?”

Rajoituksille ja tapahtuma-alan tukemiselle sataa kritiikkiä.

Palkittu drag-artisti ja DivetShow’ta pyörittävä Marko Vainio sanoo, että Uudenmaan uudet koronarajoitukset pilaavat joulun monen esiintyjän perheessä.

Vainio kertoo olevansa harmissaan ja ärtynyt. Hän ei ymmärrä, miksi rajoitukset kohdistettiin jälleen ensimmäisenä tapahtuma-alaan, vaikka koronaviruksen on todettu leviävän nyt erityisesti esimerkiksi työpaikoilla.

– Pikkujoulukausi menetettiin jo aikoja sitten, mutta keksimme nyt Divet Air -nimisen show’n. Siinä olisi ollut kaikki turvavälit, käsidesit ja maskit Aluehallintoviraston ohjeiden mukaisesti. Sitten vedettiin matto alta, Vainio sanoo.

– En ymmärrä, kun yritämme jollain edes elää, niin sitten lisätään rajoituksia. Suurin osa tartunnoista on tullut kouluista, harrastuksista, perheistä ja niin edelleen. Teattereita on jo aiemmin rangaistu, enkä ymmärrä, miksi teatterit ovat aina ensimmäisenä sulkulistalla.

Vainion mukaan tapahtumateollisuus tuntuu ottavan aina ensimmäisen luodin vastaan, vaikka kuinka yritetään säädöksiä noudattaa. Hän kuvaa päätöksiä politikoinniksi. Kritiikkiä saa muun muassa Helsingin pormestari.

– Huvittaa, kun Jan Vapaavuori (kok) sanoi, että valtion tulisi korvata nämä menetykset, jota tässä aiheutuu. Hänen on hyvä sanoa, kun hän ei niistä vastaa.

Parannettavaa on Vainion mukaan myös hallituksen ja pääministeri Sanna Marinin (sd) toiminnassa. Vainio viittaa keväällä annettuun lupaukseen, jonka mukaan yhdenkään yrityksen ei anneta päätyä konkurssiin. Lupausta ei ole pystytty pitämään.

Drag-artisti Marko Vainio sanoo, että talous alkaa olla kovilla.­

Esiintyjien säästöt alkavat ehtyä.

– Tulee musta joulu ja todella musta kevät. Pikkujoulukautena tehdään yleensä rahaa kevättä varten, mutta nyt rahaa ei ole tullut. Se näkyy tulevien tapahtumien suunnittelussa.

Vainio antaa täyslaidallisen myös tavoitteelle ”pelastaa joulu”.

– Sekö on nyt tärkeintä, että jouluna voidaan syödä kinkkua yhdessä? Eikö konkurssiin menevät yritykset kiinnosta? Talous on todella heikoilla, mutta joulu pelastetaan. Onpa kiva!

” Eikö konkurssiin menevät yritykset kiinnosta?

Vastaava tuottaja Ilona Puttonen W&T Comedyltä myöntää, että uudet rajoitukset harmittavat. W&T Comedy työllistää noin 50 suomalaista stand up -koomikkoa, kuten Ismo Leikolaa, Heli Sutelaa, Eeva Vekkiä, André Wickströmiä ja Ilari Johanssonia.

Koko vuoden aikana esiintymisiä on peruttu noin 135. Lisäksi esiintymisiä on jouduttu siirtämään.

– Hyvin ikävä päivä ollut soittaa taas ihmisille ja ilmoittaa heille, että teillä ei ole töitä. Pettymys ja surullisuus on ollut heillä äänessä. Tietyllä tavalla tähän on tottunut, mutta kun miettii tätä vuotta kokonaisuudessa, niin kyllä se vähän meinaa itkettää. On tässä pala kurkussa, Puttonen sanoo.

Hän korostaa, että pahinta on se, ettei koronan aiheuttamille poikkeusolosuhteille ole tiedossa mitään päättymispäivää. Vaikka yritys ja suurin osa esiintyjistä Puttosen mukaan selviää tästä vuodesta, on tilanne hyvin vaikea.

Tapahtuma-ala ei Puttosen mukaan ”kylve rahassa” ja koronalla tulee olemaan alaan pitkälliset vaikutukset.

Ismo Leikolaakin työllistävän W&T Comedyn tuottaja Ilona Puttonen sanoo, että uusista rajoituksista esiintyjille kertoessa pala nousi kurkkuun.­

Uudet Uudenmaan koronarajoitukset vaikuttavat suoraan muun muassa Club Act!Onen muutaman stand up -illan perumiseen. Ne siis vaikeuttavat ennestään ongelmissa ollutta tapahtumateollisuutta.

– Se on ikävää myös siksi, että järjestimme syksyllä kymmenittäin tapahtumia turvallisesti. Kaiken olemme hoitaneet viimeisen päälle ja yleisö on myös toiminut vastuullisesti. Tämä on hyvin ahdistavaa kaikille.

Nettiyhteyden kautta järjestettävät etäpikkujoulut ovat Puttosen mukaan paikanneet hieman taloudellisia tappioita. Korona on myös tiivistänyt tapahtuma-alan verkostoja ja nostattanut yhteishenkeä, mitä Puttonen pitää hienona asiana.

” On tässä pala kurkussa.

Kaikkiaan vuosikohtaiset tappiot ovat kuitenkin W&T Comedylle satoja tuhansia euroja ja esiintyjien osalta tappiot ovat osalla tuhansia, osalla kymmeniä tuhansia ja joillain jopa sata tuhatta euroa, Puttonen arvelee.

Kaikkiaan tulot voivat olla helposti laskeneet 50–90 prosenttia normaalivuodesta.

Mentalisti Pete Poskiparta myöntää, että häneen henkilökohtaisesti Uudenmaan lisärajoitukset vaikuttavat vain vähän. Muutaman keikan hän kertoo peruuntuvan, mutta korona-aikana suurin osa Poskiparran keikoista on ollut verkkovälitteisiä

Hän korostaa kuitenkin olevansa poikkeus ja huolehtii kollegoidensa puolesta.

– Korona koettelee tapahtuma-alan sisälläkin ihmisiä epätasaisesti. Kun keikkoja on vähemmän, tunnetuimmat saavat niitä ja selviävät. Sen sijaan taitavat henkilöt, joilla ei ole niin paljon nimeä, jäävät ilman, Poskiparta toteaa.

Hän kertoo päättäneensä koronan alkuvaiheessa sijoittaa omaan studioon, joka mahdollistaa etäkeikat. Niitä onkin riittänyt hyvin ja Poskiparta kertoo niiden olevan kannattavia.

Pete Poskiparta kertoo selvinneensä korona-ajasta poikkeuksellisen hyvin. Häntä harmittaa kuitenkin alan ja monien kollegoiden puolesta.­

Hän kertoo olevansa tottunut tilanteeseen, mutta muistuttaa, ettei verkkoesiintymisessä ole samaa tunnelmaa kuin ”oikeissa keikoissa”.

Poskiparta sanoo hallituksen tukipolitiikan menneen pieleen.

– Tuki ei ole löytänyt niitä, jotka sitä eniten tarvitsisi.

Sen sijaan kevyttä kiitosta Poskiparta antaa tiedottamisesta, joka on hänen mukaan huomattavasti paremmalla tasoilla kuin aiemmin tänä vuonna.