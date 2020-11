10 minuutin verkkoesitys 30 euroa – näin joulupukki perustelee etävierailun hintaa: ”Tehdään Korvatunturilta eikä mistään sohvannurkasta”

Etäjoulupukin palvelut ovat kotikäyntejä huomattavasti halvempia.

Joulun lähestyessä kotikäyntejä tekevien Joulupukkien puhelimet alkavat soimaan ja varauskalenterit täyttymään. Korona-aikana turvavälien pitäminen on kuitenkin valttia, ja Joulupukkikin voi joutua ottamaan käyttöön poikkeuskeinoja vierailuillaan. Olisiko maskeille, käsidesin kanssa lutraukselle ja turvavälien pitämiselle vaihtoehtoja?

Esiintyjä Aki Saarela on tehnyt Joulupukin töitä Oulun seudulla jo kymmenen vuoden ajan. Joulupukkina hän on tehnyt perinteisiä kotikäyntejä, joissa jaetaan lahjoja, annetaan lasten esiintyä ja kerrotaan tarinoita.

Tänä vuonna hän on koronatilanteesta johtuen ottanut käyttöön uusia keinoja. Nyt Joulupukin voi tilata kotiinsa myös etävierailulle. 30 eurolla saa kymmenminuuttisen esityksen, jossa Joulupukki soittaa korvatunturilta videopuhelun kertoakseen ettei hän koronan tai muun syyn takia päässyt paikalle.

Etäesiintymiset on hinnoiteltu kotikäyntejä halvemmiksi. Kymmenen minuutin kotikäynti maksaa 60 euroa. Saarelan mukaan hinnat on laskettu niihin kuluvan kokonaisajan mukaan.

– Web-esiintymisestä ei vielä ole kokemusta, mutta se on laskettu niin, että niitä voi tehdä samassa ajassa noin puolet enemmän, joten ne ovat puolet halvempia. Liikkumiseen ei web-esiintymisessä mene aikaa, mutta tietysti pitää panostaa laadukkaaseen livelähetykseen, jotta se välittyy asiakkaille. Sen lisäksi pitää panostaa myös lavastukseen niin, että tehdään live-esitystä Korvatunturilta eikä mistään sohvannurkasta. Siitä tulee kustannuksia.

Näyttelijätaustainen Saarela on aikaisempina jouluina pyrkinyt luomaan vierailuillaan ”show’n”, joka on mielenkiintoinen niin lapsille kuin aikuisillekin. Joskus jutellaan korvatunturista, toisinaan päivän polttavista aiheista. Hän pyrkii etäjoulupukkina toimiessaan samaan.

– Nämä kaikki elementit tulevat säilymään myös tässä etäesiintymisessä. Mikään ei tietenkään ole samanlaista kuin live-esiintyminen, tässä tulee enemmän painoarvoa pukin omille tarinoille. Sen lisäksi kuunnellaan lapsia ja katsotaan heidän esityksiään.

Etäpukkina toimiminen tulee perinteisten pukin toimien rinnalle. Toistaiseksi Webpukki ei ole kuitenkaan saavuttanut suosiota. Perinteisiin käynteihin varauksia on tullut odotetusti, eikä koronatilanne ole niihin vaikuttanut, mutta etäkäynteihin ei vielä yhtäkään.

– Webpukille ei ole vielä tullut varauksia ollenkaan, mutta varauksiin ollaan valmistauduttu ja otettu oma aikansa kalenterista.

Myös Joulupukki joutuu varautumaan koronatoimenpiteisiin.­

Etäjoulupukkina toimimisessa olisi se etu, ettei tarvitsisi ottaa huomioon turvavälejä tai muita koronatoimenpiteitä. Saarela on joutunut pohtimaan niitä kotikäyntejä suunnitellessaan.

– Asiakkaiden kanssa ei olla vielä puhuttu, miten varaudutaan korona-aikana, mutta itse pukkina olen tehnyt sen päätöksen, että jonkinnäköisiä varotoimia tullaan tekemään. Onko pukilla sitten maski parran alla tai päällä, tai sitten pidetäänkö hyvät turvavälit kaikkiin ja ei oteta esimerkiksi kuvia ihan vierekkäin tai päästetä lapsia syliin, näitä pitää vielä miettiä.

Webpukkihankkeen epäonnistumisesta ei voida varsinaisesti vielä puhua, sillä kiireisin varauskausi on vasta aluillaan.

– Kuukautta ennen on se vilkkain kausi, milloin aletaan varaamaan. Viimeiset varaukset tulevat vielä viimeisellä viikolla.

Saarela ei osaa sanoa, onko Joulupukin etäesiintymisillä tulevaisuutta. Hän kuitenkin näkee, että on tilanteita, joissa etäjoulupukkia voidaan tarvita koronan jälkeenkin.

– Niin Joulupukkina kuin esiintyjänä toivon, että päästään takaisin normaaliin jossain vaiheessa, mutta tämä on hyvä olla, kun koskaan ei tiedä, minkälaisia tilanteita ihmisillä on. Tämä ajatus lähti koronasta, mutta voi olla, että on niin pitkiä välimatkoja tai mitä ikinä, tai jos nyt jostain syystä on niin, ettei pukki pääse johonkin niin tässä on hyvä mahdollisuus.