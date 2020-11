Konserttisalit, keikkapaikat ja ooppera kiinni – näin rajoitukset iskevät jälleen tapahtumiin

Pääkaupunkiseudun kaikki tapahtumatuotanto hiljenee kolmeksi viikoksi.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kertoi hetki sitten tiedotustilaisuudessa pahentuneesta epidemiatilanteesta johtuvista uusista rajoituksista.

Ne iskevät jo toistamiseen pahoin pääkaupunkiseudun kulttuuri- ja urheilutapahtumiin sekä osin myös ravintola-alalle, sillä tapahtumapaikkojen yhteydessä toimii paljon kahviloita ja ravintoloita.

Sisätiloissa yli 20 hengen yleisötilaisuudet kielletään ensi maanantaista alkaen kolmeksi viikoksi.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori sanoi tilaisuudessa, että leviämisvaihe tarkoittanee muutoksia myös ravintolatoimintaan, mutta näistä rajoituksista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Leviämisvaiheessa kaikkien ravintoloiden on sulkeuduttava klo 23.

Tähän mennessä teatterit, elokuvateatterit, konsertit ja keikat ovat pyörineet erityisjärjestelyillä, joissa asiakasmääriä on supistettu, ja tiloissa on turvavälejä ja maskipakko.

Suomen kansallisooppera ja -baletti järjestävät perjantaina ja lauantaina vielä esityksiä, mutta seuraavan kolmen viikon aikana kaikki ainakin parikymmentä esitystä perutaan.

– Ohje on täysin selkeä, maanantaista alkaen yleisötoiminta katkolle, oopperan viestintäjohtaja Liisa Riekki kertoo.

– Ikävä kyllä meillä on tästä jo keväältä kokemusta, ja tätä nyt tässä toistetaan. Toivomme tietysti että kolme viikkoa riittää ja nämä rajut toimenpiteet, että saamme tilanteen hallintaan.

– Pelkäsimme että tähän joudutaan, toivoimme ettei. Mutta ohje on selvä, ja teemme niin kuin käsketään.

Peruutuksista voivat asiakkaat hakea rahat takaisin tai siirtää lipun myöhempään käyttöön.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut ry on lisäksi liikevaihdolla suurin tapahtuma-alan järjestäjä, sillä mukana on messu- kongressi- ja hotellien tapahtumatuotantoa. Nämä suurtapahtumat on jo aiemmin siirretty ensi vuoteen tai verkkoon.

Juttua päivitetään.