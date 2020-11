Asiakas romahti kyyneliin, kun sai tietää, paljonko omistamiensa esineiden arvo on – huuto­kaupan tuntijat kertovat erikoisesta korona-ajan ilmiöstä: ”Taitaa olla todellinen hätä päällä”

Kaupattavan kullan joukossa on syksyllä näkynyt poikkeuksellisen paljon hinnaltaan kymmeniä tuhansia euroja vastaavia arvoesineitä.

Monen suomalaisen perheen talous muuttui koronatilanteen takia tiukaksi. Työpaikkoja katoaa eri aloilta, ja väkeä on lomautettu. Siitä saatiin yksi erikoinen ja huolestuttava merkki kokeneelta huutokaupan tuntijalta.

– Syksy on kyllä ollut ihan kummallinen ja ennen kokematon. Kultaa tarjotaan myyntiin ihan ihmeellisiä määriä, Huutokauppakeskus Turengin Petri Vuorinen kertoo havainnoistaan Ilta-Sanomille.

Vielä huhtikuussa alalla kohistiin Vilijonkka-muumimukien kovista hinnoista, mutta nyt katse on kääntynyt ihan muualle. Vuorinen kertoo Turengissa huutokaupattavan kullan peräti kymmenkertaistuneen vuoden takaisesta.

– Normaalisti kultakoruja tarjotaan huutokaupassa myytäväksi ehkä yhteensä noin tuhannen euron arvosta. Nyt niitä tarjotaan yhteensä jopa satojen tuhansien arvosta, Vuorinen sanoo.

– Kyllä tässä vaiheessa voidaan puhua kultaryntäyksestä.

Vuorinen epäilee taloudellisen hädän lisääntyneen koronatilanteen takia.

– Ihmisillä taitaa olla nyt todellinen hätä päällä. Kyse ei ole tosiaankaan siitä, että meille tuotaisiin mitään rikkinäisiä vihkisormuksia, vaan kyse on jopa Cartierin koruista, joihin on näyttää ostokuitit, hän ihmettelee kullan myynnin vyöryä.

”Suomalainen on luonteeltaan sellainen, ettei rahapulasta tulla ikinä suoraan kertomaan”, sanoo huutokauppias Petri Vuorinen.­

Silmäänpistävän arvokkaiden kultaesineiden huutokauppaaminen viestii Vuorisen mukaan siitä, että yhteydenottajat kuuluvat aiempaa useammin ylempään keskiluokkaan. Huutokauppias arvioi, ettei osa tutuista asiakkaista olisi vuosi sitten luopunut nyt kaupittelemistaan esineistä missään tapauksessa.

– Suomalainen on luonteeltaan sellainen, ettei rahapulasta tulla ikinä suoraan kertomaan. Kultaa ja hopeaa sanotaan löytyvän, muttei sitä välttämättä myydä. Nyt joka toinen puhelu liittyy niihin. Seuraavassakin huutokaupassa hinnat ovat varmasti yli puolen miljoonan.

Vuorinen toteaa muutoksen selittyvän osittain myös korona-aikana kohonneella kullan arvolla. Kesällä hinnoissa nähtiin ennätyksellisiä lukuja, jotka nousivat huippunsa elokuun alussa.

Molemmat ilmiöt ovat seurauksineen tuttuja myös kultaa rahaksi vaihtavan KultaRahaksi Oy:n toimitusjohtaja Kim Sirénille.

– Korona ja talouskriisi ovat varmasti osittain vaikuttaneet kullan hinnan nousuun. Yleensä jos kullan hinta nousee, siitä uutisoidaan paljon. Seurauksena ihmiset muistavat omistamansa esineet ja miettivät, että nyt ne on oikea aika myydä, Sirén sanoo.

KultaRahaksi ei kerää dataa asiakkaidensa varallisuudesta, mutta Sirén kertoo poikkeuksellisen hintavien kultaesineiden lisääntyneen yrityksen ostoksissa jo kevään aikana. Aiemmin asiakkaiden enemmistö tapasi vaihtaa Helsingin keskustassa sijaitsevalla ostopisteellä rahaksi yhden tai kaksi korua.

– Nyt keskiosto on selvästi suurempi. Muutaman kympin arvoisten esineiden ostaminen on vähentynyt samalla kuin muutaman tuhannen euron kauppoja tehdään enemmän. Karkeasti arvioiden asiakkaiden myymän kullan määrä on tuplaantunut euroissa vuoden takaisesta.

KultaRahaksi Oy:n toimitusjohtaja Kim Sirén arvelee ihmisten kauppaavan arvoesineitään sankoin joukoin osittain, koska valtioneuvoston rajoitukset ovat vaikeuttaneet kulutusluottojen hankkimista.­

Sirén uskoo, että ilmiötä voi selittää myös valtioneuvoston kesäkuinen päätös laskea kulutusluottojen korkokattoa korona-ajaksi 20:sta prosentista 10:een prosenttiin. Rajoituksen seurauksena pikavippiyritykset ovat joutuneet pohtimaan aiempaa tarkemmin lainapäätöksiään, ja vaille lainaa jääneet ihmiset etsivät uusia hätärahoitusratkaisuja.

Monissa tapauksissa KultaRahaksi Oy:n myymälään saapuvilla asiakkailla ei ole entuudestaan hajuakaan omistamiensa esineiden todellisesta arvosta.

– Pari viikkoa sitten meillä kävi asiakas, joka selvästi tarvitsi kiireisesti rahaa. Hän oli ilmeisesti menettänyt työpaikkansa ja alkoi itkeä helpotuksesta kuultuaan, miten paljon rahaa sai omistuksistaan, Sirén sanoo.

Pandemia-aikana syntyneen markkinailmiön pituus jää nähtäväksi. Amerikkalainen mediayhtiö Bloomberg kertoi tiistaina kullan hinnan pudonneen lääkeyhtiö Pfizerin kerrottua hakevansa lähipäivinä myyntilupaa uudelle koronarokotteelleen Yhdysvalloissa. Tällä viikolla lupaavista rokotetesteistään kertoi myös lääkeyhtiö Moderna.