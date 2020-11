Joulutyötä hamuava nuori, tiedätkö oikeutesi? Muista ainakin nämä 3 asiaa

Sesonkityöläinen on lähtökohtaisesti oikeutettu samoihin asioihin kuin vakituinen työntekijä. Mahdollisista riitatilanteista selviää helpommalla, kun muistaa muutaman yksinkertaisen asian.

Epäselvyyksiä on myös joulu- ja talvisesonkityövoiman suhteen, vaikka suurimmat epäselvyydet liittyvätkin kesätöihin.­

Sesonkityötä tekevä on oikeutettu lähtökohtaisesti lähes kaikkiin samoihin etuihin työpaikallaan kuin vakityötäkin tekevä. Palvelualojen ammattiliiton (Pam) sopimusasiantuntija Raimo Hoikkala sanoo, että varsinkin sesonkityövoimassa korostuvat nuoret ovat usein epätietoisia oikeuksistaan.

Esimerkiksi sesonkityöntekijät ovat oikeutettuja työterveyshuoltoon. Joitain henkilökuntaetuja voi olla, joita sesonkityöntekijälle ei myönnetä.

Työsopimuksen laadulla ei ole väliä sen suhteen, mitä oikeuksia työntekijällä on. Myös nollatuntisopimuksen tehneet ovat työpäivinään samassa asemassa kuin normaalit työntekijät.

Ammattiliitot joutuvatkin selvittelemään säännöllisesti epäselvyyksiä myös joulu- ja talvisesonkityövoiman suhteen, vaikka suurimmat epäselvyydet liittyvätkin kesätöihin.

Jos ongelmia syntyy, Hoikkalan mukaan yhteyttä kannattaa ottaa ensimmäisenä luottamusmieheen, mikäli sellainen työpaikalta löytyy. Liittoon kuuluva sesonkityöläinen voi ottaa yhteyttä myös ammattiliittoon.

Hoikkalan mukaan kolmella yksinkertaisella vinkillä välttää isoimmat ongelmat – tai jos ongelmia syntyy, ne saadaan korjattua huomattavasti todennäköisemmin.

1. Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena

Hoikkala sanoo, että työsopimuksen voi tehdä suullisesti tai kirjallisena, mutta se kannattaa aina tehdä kirjallisena. Vaikka suullinen sopimus on yhtä pitävä kuin kirjallinen, on kirjallisen sopimuksen kanssa ongelmatilanteet helpommin ratkaistavissa.

Hoikkala sanoo, että työsopimuksesta pitää aina pyytää kopio myös itselleen. Valtaosa työnantajista antaa sen myös pyytämättä.

– Se on molempien osapuolten etu, sillä silloin on selvää, mitä on sovittu, Hoikkala sanoo.

Työsopimus kannattaa myös aina lukea läpi, eikä mitä tahansa kannata allekirjoittaa. Sopimuksesta pitäisi löytyä normaalit henkilötiedot, voimassaoloaika, se missä työtä tehdään ja mitä se pitää sisällään.

Erityisesti sesonkityöläisen kannattaa tarkastaa sovittu työaika ja palkka. Joulusesongin aikana viikkotuntimäärät voivat vaihdella rajustikin, eikä 15 tunnin viikkotyöajalla voi odottaa samanlaista kokonaisansiota kuin täydellä työviikolla.

– Sopimuksessa mainittu työaika on vähimmäistyömäärä, enemmänkin saa tehdä.

2. Työvuoroista kannattaa tehdä oma kirjanpito

Hoikkala on jo vuosia kehottanut nuoria pitämään työaikakirjanpitoa. Se ei tarkoita, että työvuoroja tarvitsisi merkitä erityisen virallisesti, vaan esimerkiksi yksinkertainen kalenterimerkintä riittää.

Hoikkala muistuttaa, että virallinen kirjanpito on työnantajan vastuulla, mutta riitatilanteessa oma kirjanpito on oiva apu.

– Kalenteri, muistivihko tai mikä tahansa tällainen on oiva, jos siitä selviää, paljonko on tehnyt töitä ja mihin aikaan. Palkkalisät, ylityöt ja lomakorvaus ovat helpompia tarkistaa, jos työvuorot ovat itsellä ylhäällä.

Jos lain velvoittamaa kirjanpitoa ei jostain syystä työnantajalla olisi, tarkastettaisiin oikeat maksut työntekijän omasta kirjanpidosta.

3. Palkkalaskelmat talteen ja työehtosopimukseen tutustuminen

Hoikkala muistuttaa, että työnantajan pitäisi antaa palkkalaskelma aina niistä palkoista, jotka hän on maksanut. Ne kannattaa säilyttää, sillä niistä selviää, onko palkka ja lisät maksettu oikein ja miltä ajalta palkka on maksettu.

Hoikkala kertoo myös, että oman alansa työehtosopimusta kannattaa silmäillä, vaikka ne kuivilta saattavatkin vaikuttaa.

– Ymmärrän, että moni on tyytyväinen jo siihen, että saa palkkaa. Lähes kaikille aloille ja työtehtäviin löytyy netistä työehtosopimus, jossa määritetään vähimmäispalkat ja eri tilanteissa maksettavat lisät. Niihin olisi hyvä perehtyä.

Työsuhteen päätyttyä Hoikkala kehottaa pyytämään työnantajalta työsopimuksen. Siitä on aina etua tulevaisuuden työnhaussa.