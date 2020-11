Sanoman Susan Duinhoven on vuoden muutosjohtaja – perustellaan muun muassa rohkeudella

Tunnustuksen jakaa vuosittain konsulttiyhtiö Boston Consulting Group.

Vuoden muutosjohtajaksi on valittu Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven. Talouden asiantuntijoista koostunut valitsijaraati päätyi Duinhovenin palkitsemiseen siksi, koska hän on onnistunut johtamaan Sanoman ”arvonluonnin polulle erittäin vaikeassa tilanteessa tervehdyttämällä yhtiön taseen ja löytämällä yhtiölle uusia markkinoita”.

Duinhovenin kaudella Sanoman osakkeen arvo on kasvanut peräti yli 380 prosenttia. Tunnustuksella halutaan nostaa esiin johtajia, jotka ovat onnistuneet johtamaan yhtiötä läpi organisaatiomuutoksen.

Valintaprosessi oli kaksivaiheinen. Ensiksi ehdokasehdotuksia kerättiin noin 500 Suomessa toimivien yritysten johtohenkilöiltä, ja toisessa vaiheessa asiantuntijaraati valitsi voittajan nimettyjen ehdokkaiden joukosta.

Alankomaalainen Duinhoven aloitti Sanoman toimitusjohtajana lokakuussa 2015. Tuolloin Sanoma oli taloudellisesti haastavassa tilanteessa ja sen omistaja-arvo oli laskenut pitkään.

Vuonna 2016 yhtiö tekikin 1,7 miljardin euron liikevaihdolla 158 miljoonan euron tappion ja joutui tehostamaan toimintaansa.

– Muutoksen johtamisen keskiössä on asiakkaan laittaminen etusijalle kaikessa ajattelussa. Tätä tukee jatkuva tiedonkeruu siitä, mihin suuntaan asiakastarpeet ovat kehittymässä sekä nopea ja ketterä toiminta tämän tiedon pohjalta, Duinhoven sanoo tiedotteessa.

Duinhovenin aikansa Sanoma on liukunut mediayhtiöstä kohti oppimisen ja median yhtiötä. Se on ollut onnistunut strategia.

Raadin mukaan myös yrityskaupat ovat olleet tärkeä osa Sanoman kääntämistä tuottavaksi yritykseksi.

Duinhovenin aloittaessa Sanoman osakkeen arvo oli 3,22 euroa. Koronapandemian aikana yhtiö on onnistunut edelleen kasvamaan, ja osakkeen arvo on nyt 12,28 euroa. Duinhovenin aikana kasvua on siis tullut yli 380 prosenttia.

Duinhovenin valintaa perusteltiin myös sillä, että yhtiö on onnistunut löytämään uusia markkinoita. Strategiaa raati kuvaa rohkeaksi, ketteräksi ja innovatiiviseksi.

– Sanoma toimii alalla, joka on ollut valtavassa murroksessa globaalisti koko 2000-luvun. Duinhoven on onnistunut johtamaan Sanoman kasvuun muun muassa löytämällä uusia, yhtiölle luontevasti sopivia markkinoita kuten digitaalisen median tilausliiketoiminnan kasvattamisen, oppimisliiketoiminnan laajentumisen ja perinteisen medialiiketoiminnan konsolidoinnin. Vastoin alan trendejä esimerkiksi Helsingin Sanomat on onnistunut kasvattamaan tilaajamääriään viime vuosina, raati perustelee.

Raadin mukaan hyvää muutosjohtamista on ollut nähtävissä myös koronapandemian aikana. Sanoma on kyennyt vastaamaan esimerkiksi etäopetuksen aiheuttamaan uuteen kysyntään.

– Duinhovenin johtama Sanoma on hyvä esimerkki muutoskykyisestä organisaatiosta, raati tiivistää tiedotteen mukaan.

1965 Amsterdamissa syntynyt Duinhoven on toinen henkilö, joka palkitaan tunnustuksella.

Aiemmin Duinhoven on työskennellyt muun muassa Unileverilla ja Valitut Palat Europessa. Nykyään hän istuu myös Koneen hallituksessa.

Tunnustuksen jakaa vuosittain konsulttiyhtiö Boston Consulting Group. Asiantuntijaraatiin kuuluivat Kauppalehti Option toimituksen esimies Jenny Jännäri, Talouselämän toimituspäällikkö Juhana Rossi sekä analyysiyhtiö Inderesin perustaja, toimitusjohtaja Mikael Rautanen. Raadin puheenjohtajana toimi BCG:n Pohjoismaiden johtaja Tuukka Seppä.

Ilta-Sanomat on osa Sanoma-konsernia.