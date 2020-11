Ikoninen Eskimo-jäätelöpuikko sai uuden nimen – tältä pakkaus näyttää

Eskimo-jäätelöpuikot tunnetaan ensi keväästä alkaen nimellä Pingviini Puikko.

Eskimo-jäätelöpuikkojen nimi vaihtuu, tiedottaa jäätelöä valmistava Froneri Finland.

Keväästä 2021 lähtien Eskimo-jäätelöpuikot tunnetaan nimellä Pingviini Puikko.

Yhtiö kertoo, että nimivaihdos on ollut mietinnässä jo pidemmän aikaa, sillä yhtiö on saanut asiaan liittyen kuluttajapalautetta aika ajoin. Aiheen ympärillä on käyty myös laajaa julkista keskustelua kuluneen vuoden aikana.

Froneri Finlandin tiedotteessa todetaan, että Eskimo-jäätelöiden pakkausten ja reseptiikan uudistaminen oli joka tapauksessa suunniteltu keväälle 2021, joten yhtiön mukaan nimivaihdos koettiin luontevana toteuttaa muun uudistumisen yhteydessä.

Jäätelöyrityksen mukaan tasa-arvo ja kunnioitus kuuluvat sen arvoihin, ja siksi poisoppimista loukkaavista termeistä pidetään yhtiössä tarpeellisena asiana.

– Elämme globaalissa ja muuttuvassa maailmassa. Vaikka suomen kielessä Eskimo-sana ei ole sävyltään pahantahtoinen, on tässä syvimmiltään kyse olemassa olevasta ihmisryhmästä, jolla on oikeus määritellä itse, mitä termejä on sopivaa käyttää. Suurin osa kanadalaisista ja grönlantilaisista alkuperäiskansan edustajista preferoi muita termejä Eskimo-sanan sijaan, ja koimme, että tätä on tärkeää kunnioittaa, Froneri Finlandin markkinointijohtaja Minna Brunberg kertoo.

Froneri on vastaanottanut kuluttajilta proaktiivisesti ehdotuksia uudesta nimestä ja Pingviini Puikko onkin yksi niistä.

Uudistuneet puikot saapuvat kauppoihin kevään aikana. Uudistetusta pakkauksesta löytyy yhtiön mukaan jatkossakin jo ennestään tuttu pingviinihahmo ja logosta tuttu fontti on säilytetty ennallaan.

Lisäksi pakkausten värimaailmaa on päivitetty kirkkaammaksi.

Eskimo-puikot lanseerattiin Suomessa alun perin vuonna 1968 Valion toimesta. Valion liiketoiminta siirtyi vuonna 2004 Nestlén omistukseen.

Vuonna 2016 tuotemerkki siirrettiin Froneri Finlandille, jonka Nestlé omistaa yhdessä brittiläisen jäätelövalmistajan R&R:n kanssa.