Gigantti venyttää Black Fridayn 11 päivään – näistä tuotteista odotetaan hittejä

Gigantti laajentaa kampanjaansa muun muassa koronaturvallisuuden takaamiseksi.

Kodinelektroniikkaketju Gigantti käynnistää perjantaina 20. marraskuuta 11 päivän pituisen Black Friday -kampanjan, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Kampanja päättyy niin kutsuttuun Cyber Monday -maanantaihin 30.11.

Gigantti perustelee kampanjan laajentamista osittain koronaturvallisuudella. Sen sijaan, että kampanja keskittyisi yhteen ostospäivään, tarjoukset jaetaan entistä pidemmälle aikavälille ja tarjouksia löytyy yhtä lailla verkosta kuin myymälöistä.

Tämän lisäksi myymälöiden asiakasvirtaa säännöstellään. Suurimmissa myymälöissä on paikalla vartijoita, jotka varmistavat henkilökunnan kanssa sen, ettei myymälöihin tai niiden ulkopuolelle synny tungosta.

Kaikki Gigantin työntekijät käyttävät kasvomaskeja, ja maskin käyttöä suositellaan myös asiakkaille. Myymälöissä on tarjolla käsidesiä, ja turvavälien pitämisestä muistutetaan lattiatarrojen, kuulutusten ja julisteiden avulla.

– Nämä seikat mahdollistavat turvalliseen ja sujuvan asioinnin Gigantissa myös Black Fridayn aikaan, sanoo Gigantin markkinointijohtaja Sami Särkelä tiedotteessa.

Gigantin mukaan erityisesti kodinkoneille ja -elektroniikalle on nyt suuri kysyntä. Myös etätyö ja fyysinen eristäytyminen ovat lisänneet tarvetta elektroniikkahankinnoille.

– Koronan aikana on ollut nähtävillä, että asiakkaat panostavat entistä enemmän itseensä ja kotiinsa. Televisioiden myynti on ollut selvässä kasvussa, ja myös puhelimia ja kuulokkeita on ostettu paljon. Joulun hittejä lienee ainakin iPhone 12 ja erilaiset langattomat nappikuulokkeet, Särkelä kertoo.

Black Friday on Yhdysvalloista Suomeen rantautunut kauppapäivä, jota vietetään tänä vuonna perjantaina 27. marraskuuta.