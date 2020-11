Lääkeyhtiö Orion kehitti molekyylin, joka voi pelastaa syöpäsairaita ja olla miljardien arvoinen – myynti alkanut jo USA:ssa

Bayer arvioi Orionin kehittämän darolutamidin potentiaaliksi yli miljardi euroa vuotuisena myyntinä.

Vuonna 2003 Orionin Turun Kärsämäen lääketehtaalla tehtiin kiinnostava löytö. Tuolloin käytössä olleet niin kutsutut ensimmäisen sukupolven antiandrogeeniyhdisteet (mieshormonien vastavaikuttajat) alkoivat yllättäen stimuloida syöpäsolujen jakautumista.

Tutkijatiimi havaitsi, että näin tapahtui, kun androgeenireseptoreja on syöpäsolussa paljon. Havainto vastasi tilannetta, jossa potilaan syöpä muuttuu lääkehoidolle vastustuskykyisemmäksi.

Orionin tutkimustiloja Turussa.­

Havainnot johdattivat tutkijat jatkotyöhön muokkaamaan tietokoneen avulla androgeenireseptorin proteiinia, mikä johti useisiin lupaaviin molekyyliryhmiin. Vuosien optimoinnin jälkeen yhdestä näistä tutkijat onnistuivat kehittämään lääkeainemolekyylin, darolutamidin.

17 vuotta myöhemmin darolutamidi on käynyt läpi alun koeputki-, solu- ja kudostutkimukset, sitten eläinkokeet ja 2010-luvun alusta ensimmäiset syöpäpotilaat. Vuonna 2014 alkoi Aramis-tutkimus, jossa tehoa tutkittiin jo yli 1 500 potilaalle kaikissa maanosissa. Mukaan tuli tuolloin myös lääkejätti Bayer.

Kun lääkevalmistaja alkaa työstää myyntilupaa, tutkimusdatan kokoaminen on valtava projekti. Jos sitä kuvaisi vanhan maailman tapaan mappien määrällä, puhutaan muutamasta rekkakuormasta. Sellaisia Orionkin lähetti ennen vanhaan Yhdysvaltoihin.

– Ja kyseessä ovat vasta yhteenvedot, varsinainen raakadata on lääkeyhtiössä, Orionin toimitusjohtaja Timo Lappalainen tarkentaa.

”Olemme vielä heikoilla jäillä”

Euroopassa lääkeviranomaisen datan arviointi kestää noin vuoden, kun taas Yhdysvalloissa prosessi on nopeampi. Erityisesti Euroopassa tärkeä vaihe on vielä lääkkeen korvattavuuden arviointi, sillä ilman korvattavuutta ei käytännössä ole myyntimahdollisuuksiakaan.

Darolutamidia myydään jo Yhdysvalloissa, osassa Eurooppaa ja Japanissa, joissa myös korvattavuus on hyväksytty. Suomessa peruskorvattavuus alkaa 1. joulukuuta.

Odotusaikana lääkeyhtiö voi lähinnä odottaa kädet ristissä patenttikellon tikittäessä. Kieltoja harvoin nähdään enää tässä vaiheessa, mutta suurempi huoli on, asettuuko korvattava hinta sellaiseksi, että yhtiön kannattaa lanseerata valmiste tietyssä markkinassa.

Eturauhassyöpä on Suomessa miesten yleisin syöpätyyppi, ja maailmalla toiseksi yleisin. Darolutamidin käyttö on hyväksytty etäpesäkkeettömän, hormonaaliselle hoidolle vastustuskykyisen eturauhassyövän hoitoon. Kyseessä ovat heistä potilaat, joilla on suuri riski syövän leviämiseen.

Darolutamidin kaava.­

Orionin molekyylistä on uutisoitu runsaasti. Lääkemarkkinointi suitsii yhtiöitä antamasta ylisuuria lupauksia, eikä Orionissakaan haluta vielä arvioida, miten merkittävä valmiste on siedättyvyyden, sivuoireiden tai tehon suhteen vertailtaessa sitä samantapaisiin jo myynnissä oleviin kilpailijoiden lääkkeisiin.

– Olemme tässä vielä heikoilla jäillä, sillä vertailevaa tutkimusta ei ole saman vaikutusmekanismien lääkkeiden kanssa, Lappalainen huomauttaa.

Niin kutsuttua real world -tietoa alkaa tulla myynnin alettua. Tutkimusvaiheista koottu data koskee potilaita, joista yksi ryhmä on saanut parasta olemassa olevaa hoitoa, toinen sitä ja lisäksi tutkittavaa valmistetta.

Bayerilla myyntilupa

Darolutamidia koskeva yhteistyö Bayerin kanssa on Orionille tärkeää. Iso kumppani jakaa epäonnistumisen riskiä. Darolutamidin myyntilupa on Bayerilla. Toisin kuin pienellä suomalaisyhtiöllä, sillä on mahdollisuus vielä lääke tärkeimmälle markkinalle Yhdysvaltoihin.

Bayer myös maksoi suurimman osan faasi III:n kustannuksista, mikä mahdollisti, että Orion voi käyttää tutkimus- ja tuotekehitysrahaa myös muihin hankkeisiin. Tyypillisesti yhden lääkkeen faasi III:n kulut ovat 100–150 miljoonaa euroa – kokoluokkana Orionin koko tutkimus- ja tuotekehitysbudjetti vuodessa.

Orionin toimitusjohtajan Timo Lappalaisen mukaan uusi syöpälääke on merkittävä palanen yhtiön kasvustrategiassa.­

Bayer on arvioinut, että darolutamidilla on potentiaalia saavuttaa yli miljardin euron vuotuinen myynti. Orion valmistaa tuotteen Suomessa, myy sen Bayerille joka puolestaan myy tuotteen eteenpäin, ja maksaa myynnistä porrastettua noin 20 prosentin rojaltia Orionille. Myynnin kasvaessa se voi olla jonkin verran suurempikin. Jos maailmanlaajuinen myynti ylittää tietyn raja-arvon, Orion voi saada myös kertasuorituksia.

Darolutamidin tuotot raportoitiin ensimmäistä kertaa Orionin tammi-syyskuun osavuosikatsauksessa. Tuottoa ropisi yhteensä 11 miljoonaa euroa. Lisäksi Orion on tänä vuonna kirjannut tuotteen ensimmäisistä myynneistä EU:ssa ja Japanissa yhteensä 28 miljoonan euron etappimaksut. Koko liikevaihtoon, 823 miljoonaan euroon nähden, summa oli vielä vaatimaton.

– Se ei vielä peliä ratkaise, mutta kun mennään eteenpäin, se on merkittävä osa Orionin kasvustrategiaa kohti 1,5 miljardia euroa, Lappalainen sanoo.