Korona-ajan etäkokoukset toivat muotikauppaan erikoisen ilmiön: ”Voi sanoa että ovat menneet todella hyvin kaupaksi”

Suurin myyntikato on puolestaan iskenyt peruuntuneiden pikkujoulujen myötä juhlavaatekauppaan.

Taloussanomat kertoi lokakuussa koronaviruspandemian johtaneen muotialan kivijalkakaupoissa asiakaskatoon. Kolikon kääntöpuolena kassavirtaa kanavoitui verkkokauppaan, jonka myynti oli kasvanut Muoti- ja urheilukauppa ry:n selvityksen mukaan vuoden alusta joka kuukausi 100 prosenttia.

Millaisia vaatteita ihmiset sitten pandemian aikana ostavat?

Fashion Finlandin liiketoiminnan johtaja ja päätoimittaja Sami Sykön mukaan lisääntyneet kotiolot ovat vauhdittaneet erityisesti rentojen kotivaatteiden menekkiä. Joissakin myymälöissä kategoriaan lukeutuvat vaatteet on myyty loppuun.

– Kotoilu on nyt se supermuoti. Muoti on mennyt muutenkin koko ajan rennompaan suuntaan, ja koronatilanne on rentouttanut sitä entisestään, Sykkö kertoo Taloussanomille.

Vaate- ja sisustuskauppa Balmuirin Pohjoisesplanadin liikkeen apulaismyymäläpäällikkö Tarja Papinaho kertoo havainneensa saman ilmiön.

– Olemme ottaneet markkinoinnissa huomioon, että asiakkaat viihtyvät enemmän kotona. Ihmiset panostavat paljon kodin sisustukseen ja toisaalta itse kotoiluun. Tuotevalikoimastamme on ihanasti löydetty muun muassa kotioloihin hyvin soveltuvat kashmirhupparit ja -housut .

Balmuirin apulaismyymäläpäällikkö Tarja Papinaho kertoo Helsingin liikkeen vastanneen koronapandemiaan uudistamalla markkinointiaan ja järjestämällä asiakkaille useampia kaupantekomahdollisuuksia.­

Työkulttuurissa yleistyneet etäpalaverit ovat paisuttaneet pääasiassa vaatteiden yläosien myyntiä. Sami Sykkö epäilee, että kaupaksi ovat koronan aikana käyneet perinteisten solmioiden ja puvuntakkien sijaan enemmänkin esimerkiksi kauluspaidat. Samalla alaosien myynti on huvennut.

– Yläosia tarvitaan etäkokouksissa. Kun työssä ei käydä ja keskustan lounasravintoloissakin näkyy olevan aika vähän väkeä, niin ei se varmastikaan lupaa hyvää perinteisten toimistovaatteiden myynnille.

Balmuirin Papinahon mukaan vaikka yläosat muodostavat liikkeen tuotevalikoiman enemmistön, ovat asiakkaat ostaneet myös esimerkiksi sekä ylä- että alaosan kattavia neulesettejä.

– Voi kuitenkin sanoa, että kyllä yläosat ovat menneet todella hyvin kaupaksi.

Balmuir kertoo valmistavansa tuotteensa perinteisillä käsityömenetelmillä korkealaatuisista luonnonmateriaaleista.­

Pandemiamuodissa häviäjien joukkoon lukeutuvat valtakunnallisesti juhlavaatteet. Myyntiä jarruttaa muun muassa työyhteisöjen pikkujoulusesongin peruuntuminen.

Sami Sykön tietojen mukaan maan länsirannikolla ainakin joissakin liikkeissä parempaa päällepantavaa on ostettu muuta Suomea innokkaammin. Ilmiötä eräs kauppias on selittänyt Sykölle Ruotsin vaikutteilla.

Balmuirin Papinaho kertoo liikkeen vastanneen hiljaiseen pikkujoulusesonkiin uudistamalla juhlavaatteidensa markkinointia. Silkkimekkoja ja -hameita kaupitellaan asiakkaille nyt myös kotikäyttöön.

– Kotonakin voi pukeutua juhlavasti. Lisäksi silkkiset juhla-asusteet voi hyvin yhdistää muihin kotoilutuotteisiimme, Papinaho sanoo.

Koronakevät synnytti muotikauppaan kauaskantoisen ketjureaktion, Fashion Finlandin liiketoiminnan johtaja ja päätoimittaja Sami Sykkö kertoo.­

Muoti- ja urheilukauppa ry kertoi lokakuussa muotikaupan kokonaismyynnin arvon pudonneen 11,4 prosenttia. Järjestön toimitusjohtaja Velimatti Kankaanpään mukaan kivijalkakaupoista 76 prosenttia ilmoitti kävijämäärien laskeneen vuoden takaisesta.

Pandemia synnytti Sykön mukaan muotialalle jo keväällä seurauksiltaan kauaskantoisen ketjureaktion. Enemmistö myymälöistä tilasi syksyn 2020 vaatemallistonsa ennen kuin Kiinasta Eurooppaan maaliskuussa vuotavan viruksen seurauksiin oli osattu varautua.

Poikkeusolojen myötä asiakkaat katosivat kivijalkakaupoista, eivätkä kesävaatteetkaan menneet kaupaksi.

– Totta kai kauppiailla on ollut vähemmän varaa ostaa seuraavien kausien mallistoja. Myös ensi kevääksi vaatteita on ostettu vähemmän kuin normaalisti, koska rahaa ei ole.

Korona-aikana lisääntyneet etätyöt ovat vauhdittaneet pääasiassa ylävartalovaatteiden myyntiä.­

Sykkö kertoo tilanteen ajaneen ahtaalle myös valmistajat, joista osa on siitä huolimatta puhaltanut jälleenmyyjien kanssa pandemian aikana yhteen hiileen.

– Osa kauppiaista on saanut perua ja palauttaa tilauksiaan. Jos muotikaupat kaatuvat, niin kukapa tuotteita sitten myy? Elleivät tukku ja valmistajat jousta yhtään, ehkä pian ei enää löydy heidän heidän tuotteitaan kauppaavaa jälleenmyyjää.

Balmuirin Esplanadin myymälässä pelko tartunnoista on huomioitu tarjoamalla asiakkaille kirjekuorilla suojattuja hengityssuojaimia ja asettamalla oville käsidesipiste. Lisäksi henkilökunta on järjestänyt asiakkaille mahdollisuuden käydä ostoksilla aukioloaikojen ulkopuolella ilman muita asiakkaita.

– Asiakas voi olla meihin yhteydessä joko puhelimitse tai sähköpostilla. Voimme sopia tulevamme paikalle vaikka hiukan ennen ovien avaamista tai sulkemisen jälkeen, ja asiakas pääsee tänne kiertelemään ilman että tarvitsee pelätä, Tarja Papinaho sanoo.

Papinaho katsoo, että uusien myyntijärjestelyjen ja kasvaneen verkkokaupan avittamana Balmuir on selvinnyt pandemiasta tähän mennessä hämmästyttävän hyvin.