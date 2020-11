Kuva näyttää kuinka asuntojen hinnat laskevat aluekeskusten ympärillä – yksi maakunta tekee poikkeuksen

Tulokehityksellä on vahva yhteys asuntojen hintojen kehitykseen, PTT:n selvitys paljastaa. 2000-luvulla hinnat ovat kuitenkin paikoin nousseet tulojen laskusta huolimatta.

Alueelliset erot asuntojen hintakehityksessä näkyvät Pellervon taloustutkimuksen (PTT) ympäristöministeriölle tekemässä selvityksessä.

Siinä tutkittiin maakuntien keskusalueiden ja reuna-alueiden osakeasuntojen hintakehitystä vuosina 2000–2019. Omakotitalot eivät olleet mukana selvityksessä.

Tilastokeskuksen osakeasuntojen hintaindeksin mukaan useimmilla alueilla hinnat laskivat vuosina 2015–2019, mutta Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla maakunnan keskusalueen hinnat keskimäärin nousivat.

Joukossa on myös yksi maakunnan reuna-alue, jolla hinnat nousivat: Varsinais-Suomi. Kaikilla muilla reuna-alueilla hinnat laskivat.

Turun ulkopuolisen Varsinais-Suomen hintojen nousua saattaa selittää Turun asuntojen hintojen vahva nousu, mikä on luultavasti siirtänyt kysyntää Turun ulkopuolelle.

Isossa osassa Suomen maakuntia myös aluekeskuksen hinnat laskivat. Tähän syynä ovat PTT:n raportin mukaan esimerkiksi väestökehitys sekä reaalitulojen kehitys.

Alla olevassa kuvassa harmaa viiva kuvaa hintakehitystä koko maakunnassa ja punainen viiva kuvaa hintakehitystä maakunnassa ilman maakuntakeskusta. Juttu jatkuu grafiikan alla.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet aiemminkin, että reaalitulojen kehityksellä on suuri merkitys asuntojen hintakehitykselle. Sillä oli myös PTT:n tutkimista asioista pitkällä aikavälillä suurin vaikutus asuntojen hintoihin Suomessa.

Selvityksen mukaan reaalitulojen prosentin kasvu nostaa pitkällä aikavälillä asuntojen hintoja 0,8 prosenttia, jos muut tekijät pysyvät ennallaan.

Tutkittuna ajanjaksona reaalitulot keskimäärin laskivat kaikkialla Suomessa, mutta siitä huolimatta asuntojen hinnat nousivat isoimmissa kasvukeskuksissa.

PTT:n raportin kirjoittanut ekonomisti Peetu Keskinen sanoo, että esimerkiksi asuntojen tarjonnalla ja asuntopolitiikalla on vaikutusta hintoihin.

Hän nostaa esille Oulun, jota on pidetty hyvänä esimerkkinä onnistuneesta maankäyttö- ja tonttipolitiikasta.

Myös Vantaalla on onnistuttu lisäämään tarjontaa, mikä on jopa laskenut hintoja.

– Täytyy kuitenkin muistaa, että Helsingissä maantieteelliset rajoitteet ovat suuria. Täällä on meri vieressä, ja rakennuskelpoista maata on vähemmän tarjolla kuin Espoossa tai Vantaalla, Keskinen sanoo.

Helsingin keskustasta viiden kilometrin säteellä olevasta pinta-alasta puolet on vesistöjä, kun taas Espoossa osuus on 14 prosenttia.

Juttu jatkuu grafiikan alla.

Koska tulokehityksen yhteys asuntojen hintoihin on suuri, asuntojen hintakehitystä voisi vakauttaa politiikalla, joka tukee työllisyyttä eri alueilla, Keskinen sanoo.

Ruotsalaistutkimuksissa on havaittu, että korkeakoulujen hajasijoittaminen eri puolille maata luo myönteisen kierteen. Alueen yritykset saavat korkeakouluista kaipaamiaan osaajia, mikä tukee koko alueen väestö- ja työllisyyskehitystä.

Suomessa ei ole vastaavaa tutkimusta toistaiseksi tehty.

– Näkisin, että elinkeino- ja työllisyyspolitiikka on semmoinen, millä myös asuntomarkkinoihin voi vaikuttaa positiivisesti.

Keskisen mielestä alueita ei pitäisi tekohengittää, vaan olennaista olisi tarjota esimerkiksi korkeakoulujen sijoittelulla ja muilla toimilla hedelmällinen maaperä virkeälle yritystoiminnalle.

Viime vuosien palkankorotukset lupailivat aiempaa parempaa tulokehitystä.

– Toki korona tuo painetta palkankorotuksiin kysynnän palautuessa, ja uskoisin, että meillä on vahvempi näkymä reaalitulojen kehitykselle. Korona on kuitenkin väliaikainen.

Selvityksen tarkastelujaksolla tulokehityksessä näkyivät Keskisen mukaan vielä aiemmat pitkäkestoiset talouskriisit.

– Nyt on ehkä opittu niistä virheistä. Sen takia uskoisin, että reaalitulojen kasvu on 2020-luvulla parempi.

Asuntojen hinnoista puhuttaessa ei voi sivuuttaa viimeaikaista rahapolitiikkaa, joka on pitänyt korot nollassa ja vauhdittanut lainanantoa.

– Lainananto on yksi tekijä, joka on tutkimuksen alla. Mikä on sen vaikutus hintoihin ja miten sillä luodaan asuntojen hintojen nousua ja vuokrien nousua. Ehkä jotain rajoitustoimia on luvassa pitkällä aikavälillä, joitain keinoja suitsia sitä, etteivät kotitaloudet velkaantuisi liikaa.