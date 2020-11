Leviläinen husky-yrittäjä Tommi Hytönen haukkuu hallituksen rajoitussekoilun – ”Matkailualan ammattilainenkaan ei pysy perässä”

Kaikille korona-aika ei ole ollut yhtä rankkaa. Esimerkiksi Ylläksellä välinevuokraukselle on ollut kysyntää.

Koronan isku on ollut murskaava Lapin pienyrittäjille, kertoo koiravaljakkoyrittäjä Tommi Hytönen STT:lle. Hän ei kuitenkaan aio luovuttaa.

– Kyllä koronalla on ollut suurempi vaikutus kuin 1990-luvun lamalla, Levillä Tundra Huskiesia pyörittävä Hytönen sanoo.

Koronavirustilanne on vaikuttanut merkittävästi turismiin Suomessa. Joulu ja vuodenvaihde ovat Lapissa normaalisti kuumaa aikaa turistivirtojen takia. Nyt moni yrittäjä on joutunut keksimään erilaisia ratkaisuja vaikeassa tilanteessa. Julkisuudessa on jopa ollut joidenkin koiravaljakkoyrittäjien huoli siitä, että valjakkokoiria jouduttaisiin lopettamaan.

Hytösen mukaan media on maalannut koiravaljakkoyrittäjistä sydämetöntä kuvaa. Tundra Huskiesilla on kaikkiaan 80 koiraa, jotka ovat hänelle enemmän kuin työvoimaa. Median kirjoittelussa häntä harmittaa puhe ” saunan taakse vietävistä koirista.”

– Meillä koirat ovat työntekijöitä, mutta samalla myös tärkeitä perheenjäseniä. Eli kun ne jäävät pois töistä, alkavat niillä eläkepäivät täällä meidän luonamme. Loppujen lopuksi itse koirien ruokiin menevä raha ei ole kovin merkittävä, sanoo Hytönen.

Hän laskee yhden koiran syövän noin euron edestä päivässä. Kokonaiskulut koiraa kohti päivässä ovat noin kolme euroa.

– Keväällä tilanne muuttuu monessa paikassa varmasti huonoksi jos tilanne pitkittyy, mutta nyt olemme vasta kauden alussa.

"Aivan liian sekava tilanne"

Hytönen toivoisi, että turistit pääsisivät kulkemaan Suomeen vapaammin. Hän ihmettelee, miksi testattu ulkomaalainen asiakas olisi isompi riski kuin testaamaton suomalaisasiakas.

– Rajoitukset muuttuvat koko ajan. Tällä hetkellä matkailualan ammattilainenkaan ei pysy perässä siinä, mitkä ovat tämän hetken suunnitelmat rajoituksissa. Aivan liian sekava tilanne, Hytönen sanoo.

Myös Matkailu- ja ravintola-alan yritysten etujärjestö Mara on toistuvasti suominut hallitusta päätöksenteon hitaudesta. Ihmisten liikkumiseen vaikuttavat lisäksi muiden maiden koronarajoitukset ja yleinen varovaisuus.

Töiden puutteessa Hytönen on käyttänyt luppoajan hyödykseen. Hän on esimerkiksi kouluttanut pentuja ja ajanut niitä sisään koiravaljakon saloihin. Normaalitilanteessa töitä on sen verran paljon, ettei koulutukselle jää juuri aikaa.

"Suomalaiset ovat valmiita maksamaan hyvästä palvelusta"

Kaikille korona-aika ei ole kuitenkaan ollut katastrofaalista. Maastohiihdon opetusta ja välinevuokrausta Ylläksellä tarjoavan ohjelmatoimisto Sisu Outdoorin toinen yrittäjä Maikku Ihamuotila on luottavainen loppuvuoden suhteen. Esimerkiksi joulu näyttää suorastaan hyvältä.

Ihamuotila kertoo kuulleensa majoittajilta, että mökkejä on jo vaikea löytää jouluksi. Sama suunta näkyy myös hänen yrityksessään.

– Maastohiihdon opetustunteja ja välinevuokrausvarauksia tehty on tehty lupaavassa määrin.

Asiakkaina on paljon ulkomaalaisia yksityismatkailijoita ja omatoimimatkailijoita. Ihamuotila uskoo, että suomalaiset ovat valmiita maksamaan hyvästä palvelusta.

– Lisäksi suomalaiset ottavat mieluummin yksityisopetusta kuin osallistuvat isommassa ryhmässä.

Ihamuotila kertoo, ettei Sisu Outdoorin ole tarvinnut laskenut hintoja.

Korona pakotti keksimään uusia ratkaisumalleja

Vaatekauppaa Ylläksellä pitävä Jenni Alava pelkää, että turistit suuntaavat nyt muualle. Hän harmittelee Hytösen tapaan hallituksen jahkailua.

– Nyt monet ulkomaalaiset menevät Ruotsiin, Alava uskoo.

Rovaniemeltä kotoisin oleva Alava tietää asiakaskunnan olevan laatutietoista sekä vannovan kotimaisuuden nimeen. Hintojen alennuksiin ei Alava ole lähtenyt, eikä aio lähteäkään.

– Meillä on samat hinnat kuin tavarantoimittajilla eli hinnat ovat samat täällä kuin Helsingissä tai vaikkapa Pariisissa.

Alava on toiminut Alava shopin yrittäjänä vasta vuoden verran. Alku viime talvena oli lupaava, mutta koronaviruksen takia kivajalkapuoti laittoi ovensa kiinni keväällä yli kahdeksi kuukaudeksi.

– Kun kyseessä on ensimmäinen vuosi, niin hirveästi ei ole kertynyt mitään taloudellista puskuria.

Kiinniolo sai Alavan keksimään uusia toimintamalleja taloudellisesti hankalassa tilanteessa. Hän perusti yritykselleen nettikaupan, joka on lähtenyt hyvin liikkeelle, vaikka onkin vielä keskeneräinen.

Ei kerjäämiselle

Alava pyörittää kauppaansa yksin. Koiravaljakkoyrittäjä Hytönen puolestaan on joutunut soittamaan vuosia palvelleille kausityöntekijöille, ettei jouluksi ole tarjolla töitä, koska tilauksia ei vain yksinkertaisesti ole.

Hytönen ei itse halua lähteä mukaan joidenkin vaikeassa tilanteessa olevien valjakkoyrittäjien virittelemään kummikoiratoimintaan, jossa koirille on haettu sponsoreita.

– Me emme lähde kerjäämisen tielle. Jos totaalista lock downia ei tule, tästä päästään kyllä yli ilman kummikoiriakin – jos taas tulee, silloin eivät kummikoiratkaan auta, Hytönen sanoo.