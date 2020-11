Asuntokauppa käy yhä Kaipola-iskun kärsineessä Jämsässä – ”Haetaan hintaa, jolla asunnon saa varmasti myytyä”

Asuntomarkkinat ovat olleet Jämsässä jopa viime vuotta vilkkaammat, välittäjät kertovat. Kaipolan tehtaan lakkauttamisesta seuranneita asuntokauppoja on vielä vähän.

Jämsään iskenyt Kaipolan paperitehtaan lakkauttaminen ei ole suoraan vaikuttanut vielä asuntokauppaan, kertovat kiinteistönvälittäjät. Asuntoja on kuitenkin myynnissä paljon ja halvalla.­

Jämsän asuntomarkkinoilla ei näy vielä merkittävää muutosta Kaipolan paperitehtaan sulkemispäätöksen myötä, kertovat kaupungin kiinteistönvälittäjät.

Asuntoja on myyty jopa edellisvuotta enemmän ja keskihinnat ovat hieman nousseet, vaikka tilastoista poistettaisiinkin loma-asuntokauppa. Asuntoja on myynnissä hieman vuotta 2019 enemmän, mutta suoraan Kaipolasta seuraavia myyntejä on vain vähän.

Kaupunkia varjostanut uutisointi näkyy kuitenkin hieman. SP-kodin yrittäjä Tanja Heinosen mukaan asuntokaupassa on aiempaa enemmän hintarealismia, eikä myynnissä pyritä edes tavoittelemaan kuuta taivaalta. Jos ennen samasta asunnosta olisi saatettu yrittää saada 60 000 euroa, nyt se asetetaan myyntiin tuhansia euroja halvemmalla.

– Kyllä sen asiakkaiden kanssa neuvotellessa huomaa, että haetaan sellaista hintaa, jolla asunnon saa varmasti ja nopeammin myytyä, Heinonen sanoo.

Tämä osaltaan myös voi olla vaikuttanut edellisvuotta kiivaampaan myyntiin. Niin sanottuja tunnelisiä on Heinosen mukaan aiempaa vähemmän.

Omakotitaloja myydään Jämsässä lukuisasti 50 000–100 000 euron välillä. Huoneistoja voi saada jopa noin 20 000 eurolla.

– Muutamia asuntoja on, jotka ovat myynnissä Kaipolan lakkauttamisen takia. Toisaalta kauppa käy toistaiseksi hyvin.

Sen sijaan Heinonen sanoo, ettei kukaan ole perunut vielä asuntokauppaa Kaipola-uutisoinnin takia.

Jämsän Keskuskatu huokui sunnuntaina hiljaisuutta.­

Hän kertoo, että Jämsästä haetaan asuntoja jopa Helsinkiä myöten. Asiakkaiden haastattelujen mukaan asuinseuduksi Jämsä valikoituu hyvien kulkuyhteyksien ja Tampereen sekä Jyväskylän läheisyyden ansiosta.

Heinonen uskoo, että talvella myyntiin voi tulla Kaipolan lakkauttamisen myötä uudempaa omakotitalokantaa, mutta sen tarkemmin hän ei uskalla veikata, mitä tulee tapahtumaan. Hintojen romahdukseen hän ei kuitenkaan usko, sillä hinnat ovat jo ennestään hyvin matalat.

– Keväällä tiedetään paremmin.

Alueelliset hintaerot ovat myös Jämsän sisällä suuria. Keskustassa keskineliöhinta on useamman tuhatta euroa, kun halvimmilla alueilla neliöhinta painuu reiluun 250 euroon. Keskimäärin neliöhinta on noin 815 euroa neliömetriltä. Viime vuonna keskineliöhinta oli 783 euroa.

Keskineliöhinnan nousua voivat osaltaan selittää uudiskohteet, joita ei tullut myyntiin edellisvuonna.

OP-Koti Jämsän toimitusjohtaja Hellevi Laaksonen sanoo, että kohteita on tullut aiempia vuosia enemmän, mutta lisämyynti ei ole suoraan seurausta esimerkiksi paikkakunnalta poissuuntautuvasta muutosta.

Nyt varsinaisia asuntokohteita on myynnissä reilu 310, määrä on noin kymmenen enemmän kuin viime vuonna. Myös myyntiä on viime vuotta enemmän. Hintaseurantapalvelusta Laaksonen tarkastaa, että lokakuuhun ulottuvalla jaksolla vuonna 2019 kauppoja oli 158. Tänä vuonna kauppoja 180 kauppaa lokakuun loppuun mennessä.

OP Koti -kiinteistövälityksen ikkuna oli täynnä asuntokauppailmoituksia.­

Kun loma-asunnot poistetaan luvuista, viime vuonna kauppoja oli ajanjaksolla 114, tänä vuonna 120.

– Yksi kauppa on suoraan peruuntunut Kaipola-uutisoinnin perusteella. Asiakas ei uskaltanut ostaa asuntoa. He tekivät alihankintaa UPM:lle ja sen takia sanoivat, etteivät teekään nyt ostopäätöstä, Laaksonen sanoo.

Kaipola-uutisten tultua julki elokuun lopussa nähtiin noin viikon kestänyt epätietoisuuden tila asuntomarkkinoilla. Tuolloin Laaksonenkin ehti huolestua, että mihin suuntaan markkinat liikkuvat.

– Tilanne laukesi itsestään ja meni eteenpäin.

Keskihinnoissa on nähtävissä pientä nousua myös, mutta Laaksonen sanoo, että hinnoissa on suurta vaihtelua. Tietyillä alueilla hinnat putoavat.

Laaksonen muistuttaa, että Jämsässä on jo pidemmän aikaa ollut halpa hintataso. Toistaiseksi Kaipola-uutisointi ei ole Laaksosen mukaan vaikuttanut asiakkaiden ostokäyttäytymiseen, mutta tulevaisuudesta hän ei uskalla esittää tarkkaa arviota.

– Pitää toivoa, että kauppa pysyisi vireänä jatkossakin. Toki voi olla niin, että nyt niin sanotusti huonompia tarjouksia ollaan valmiita hyväksymään. Se voi auttaa tällä hetkellä meidän markkinaamme.

– Olemme valoisalla tuulella vielä täällä. Voit kysyä tammikuussa sitten uudestaan, millainen tilanne on.