Korona räjäytti Alkon verkkokaupan hurjaan kasvuun – ulkomailta tulevat viinatilaukset työllistävät tullia

Alkon verkkokauppa kasvoi 75 prosenttia tammi-lokakuussa.

Korona-aika ajaa liiketoimintaa ja kuluttajia verkkoon. Tuhannen taalan kysymyksenä on eri toimialoilla ja yrityksissä, kuinka pysyviä markkinajälkiä muutoksesta jää. Näin myös alkoholibisneksessä.

Kun ravintolamyynti ja matkustajatuonti ovat olleet pitkälti poissa pelistä, kuluttajan vaihtoehtoina ovat koronarajoitusten aikana kivijalkakauppa eli Alkon myymälät ja päivittäistavarakaupat tai nettikauppa. Sillä voi olla vaikutuksia yli korona-ajan.

– Tullin havaintojen mukaan lähes kaikki verkkokauppa on etenkin koronan vuoksi kasvussa. Näin ollen pidän hyvinkin mahdollisena, että ihmiset ovat tilanneet aiempaa enemmän alkoholia verkkokaupasta, tulliylitarkastaja Anna Kallio kertoo.

Mitään varsinaisia tilastoja tästä ei tullilla ole kuitenkaan ole, hän huomauttaa.

Alkoholin verkkokaupan myynnin oletetaan viime vuosina kasvaneen. Arvioita määristä ei tullilla ole, sillä vain tarkastukset tilastoidaan.

Jos verkko-ostosten teko onkin kasvussa, niin on myös tullivalvonta. Tullin haaviin voi jäädä tänä vuonna useampi verojen välttelyä yrittänyt. Tulli on tarkastanut tammi-syyskuussa yli 200 alkoholin verkkokaupasta tilattua lähetystä, joka on noin 700 000 litraa. Määrä oli jo yli kaksinkertainen viime vuoden 300 000 litraan nähden.

Lähetysten tiedot tulli toimittaa verohallinnolle veroharkintaa varten. Alkoholin verkkokauppalähetyksiä tulee sekä lento- että meriliikenteessä.

Suuri tarkastusmäärä voi viitata nettikaupan kasvuunkin, mutta ei välttämättä koska matkustusrajoitusten vuoksi matkustajaliikenne on ollut hiljaisempaa ja tulli on kohdistanut resursseja kaupalliseen liikenteen.

Alkon ovi käy tiuhaan

Matkustajatuonnin ja anniskelumyynnin vähentyminen näkyy Alkossa. Maalis-kesäkuussa litramyynti oli 17,8 prosenttia edellisvuotta vilkkaampaa. Asiakkaita kävi 5,1 prosenttia enemmän eli keskiostokset olivat normaalia suuremmat. Myös syys-lokakuussa litroissa kasvua on ollut 15–20 prosenttia.

Myös Alkon verkkokauppa kasvoi tammi-lokakuussa. Tilausmäärien kasvu oli 75 prosenttia, joskin kokonaismyynnistä sen siivu on yhä pieni. Verkkokauppa on liikevaihdoltaan Alkon suurin myymälä.

– Aika on sellainen että ihmiset ovat kiinnostuneet digipalveluista ja verkosta. Kyllä se näkyy Alkossakin, Alkon liiketoimintajohtaja Kari Pennanen kertoo.

Alkon mobiilisovelluksen on ladannut lähes 100 000 käyttäjää.

– Uskomme, että nettikauppa on tulevaisuutta myös alkoholissa. Ei siitä välttämättä mitään mullistusta tule, mutta ainakin laatujuomille yksi uusi jakelukanava lisää. Haluamme olla mukana junan ensimmäisessä vaunussa vaikuttamassa asioissa, Momentin Groupin toimitusjohtaja Teemu Lehto sanoo.

Momentin tytäryhtiö avasi viime viikolla virolaisen alkoholijuomien verkkokaupan palvelun Suomeen.

Lehto kertoo, että nettimyynnin laajentuminen Suomeen on jatkumoa päätökselle ostaa enemmistö virolaisesta eDrinks-myymäläketjusta kaksi vuotta sitten. Ajoitus ei ole huono, sillä juuri nyt 12 ravintolaa omistavalle yritykselle alkoholiverkkokauppa tuo helpotusta.

– Huhti-toukokuussa [Baltian] nettikauppa nousi huimasti, kun muualla myynti laski. Kasvua oli viisinkertaisesti, tosin lähtötaso oli matala.