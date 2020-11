Yle: Kolme ihmistä valitti palkoista – nyt aukeaa rahahana 4 500 työntekijälle

Tuhannet Eksoten työntekijät saavat palkkarästejä joulun alla, enimmillään jopa 12 000 euroa.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten alueella on kertynyt poikkeuksellisen laaja määrä palkkasaatavia, jotka tulevat maksuun marraskuun lopussa.

Ylen mukaan kaikkiaan 4 500 Eksoten työntekijää saa korvauksia palkkarästeistä. Summat vaihtelevat muutamasta sadasta aina 12 000 euroon asti työntekijää kohden.

Paljon keskustelua aiheuttaneet palkkarästit ovat muodostuneet kymmenen vuoden aikana, kun palkkojen harmonisointi jäi Eksoten johdolla aikanaan tekemättä. Kun Eksote perustettiin, eri kunnista tulleille työntekijöille piti taata sama palkka.

Yhteensä palkkoja on ollut maksamatta 30 miljoonaa euron edestä.

Yksi Ylelle puhunut on palkkojaan odotteleva musiikkiterapeutti Ari Ollikainen. Häntä ihmetyttää, miten palkkaharmonisointi on voinut jäädä tekemättä näin pitkään. Ollikainen kiittelee toisaalta, että virhe on myönnetty ja korjataan nyt.

– Siinä mielessä tämä tuli yllätyksenä, että me emme tietäisi tästä ilman julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestöön kuuluvien ensihoitajien esiintuloa. Tämä on vähän kuin tulisi joululahja etuajassa.

Asia huomattiin vasta vuoden 2019 kesällä, kun Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko vei kolmen Eksoten työntekijän palkkakiistan työtuomioistuimeen.