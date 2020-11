Matkahuollon uusi kampanja aiheutti hämmennystä yhtiön sisälläkin – ”Eli kerjäämme verta nenästä?”

Kritiikillä pyritään parantamaan asiakaspalvelua ja vastaamaan Amazonin luomaan haasteeseen.

Matkahuolto pyytää asiakkailtaan julkista kritiikkiä osana ”Ei haukku haavaa tee” -kampanjaa.

Kampanjan tarkoituksena on saada Matkahuollon henkilö- ja yritysasiakkaat raportoimaan pakettipalveluihin liittyvistä ongelmista mahdollisimman rehellisesti ja julkisesti, mitään kaunistelematta.

Haukkuja ja kehitysehdotuksia Matkahuolto haluaa siksi, koska se valmistautuu verkkokauppajätti Amazonin saapumiseen Suomeen. Tämän myötä verkkokauppojen täytyy pystyä tarjoamaan yhä parempaa palvelua vastatakseen kilpailuun, sillä Amazon on tunnettu nopeista toimituksistaan ja asiakaspalvelustaan.

– Jos suomalaiset verkkokaupat haluavat pärjätä kiristyvässä kilpailussa, on meidän syytä reagoida ja laittaa omat palvelumme kuntoon, toteaa pakettipalveluiden johtaja Kati Nevalainen tiedotteessa.

– Toisaalta uskomme myös siihen, että suomalaiset haluavat tukea kotimaisia yrityksiä, jos palvelutasoon kunnossa, jatkaa Nevalainen.

Kampanja aiheutti aluksi yhtiön sisälläkin hämmennystä. Muun muassa Matkahuollon myyntijohtaja Juha Pekka-Pirvola hämmästyi tiedotteen mukaan kampanjan luonteesta.

– Eli kerjäämme verta nenästä? kerrotaan hänen kysyneen.

Matkahuolto toteuttaa kampanja tamperelaisen start up -yrityksen No No Non kanssa. Tiedotteen mukaan asiakkaat voivat raportoida ongelmista julkisesti nonono.fi-verkkosivustolla.

– Me emme itse voi kontrolloida julki tulevia palautteita. Voimme vain seurata niitä ja parantaa toimintaamme niiden perusteella, Nevalainen kertoo Matkahuollon tiedotteessa.

Kampanjan tuloksista tullaan julkaisemaan yhteenvetoraportti, mutta Matkahuolto aikoo jo kampanjan aikana kertoa saamastaan palautteesta.

Matkahuolto on 87-vuotias yritys, jolla on Postin tänä vuonna teettämän tutkimuksen mukaan logistiikkayhtiöistä tyytyväisimmät asiakkaat. Yli 90 prosenttia suomalaisista kuluttajista kokee Matkahuollon positiivisena vaihtoehtona pakettien toimittamiselle.

Se ei kuitenkaan riitä, vaan yritys pyrkii tavoittamaan 10 prosenttia, jotka eivät ole tyytyväisiä palvelutasoon.

Blogipostauksessaan Matkahuolto valotti myös joulukuljetusten olevan tänä vuonna normaalia ruuhkaisempia.

– Joulun pakettiliikenne voi olla koronavirustilanteen vuoksi jopa kaksinkertainen viime jouluun verrattuna. Verkkokauppa kasvaa, eivätkä ihmiset voi vierailla niin paljoa toistensa luona. Ennakoimme, että henkilöasiakkaat lähettävät enemmän paketteja toisilleen kuin viime jouluna, Nevalainen kertoo.