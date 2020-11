Olutta verkkokaupassa myyvä Teemu avautuu Suomen alkoholilain nurinkurisesta pykälästä: ”Hullussa maailmassa elämme”

Uuden alkoholia Suomen toimittavan nettikaupan pyörittäjä ihmettelee etämyynnin sääntöjä.

Alkoholin verkkokauppamyynti on kasvussa, mutta etämyynnin sääntely on yhä levällään. Kuluttajan suuntaan maine on epämääräinen, pienpanimoille taas nurinkurinen.

” Jos en olisi alalla, ihmettelisin itsekin erikoista imagoa.

Lain mukaan ulkomaalaiset alkoholin verkkokaupat ja panimot saavat myydä tuotteitaan etämyyntinä suoraan suomalaisten kotioville. Kotimainen pienpanimo saa kyllä myydä verkossa, mutta asiakas joutuu hakemaan tuotteen itse panimon myyntipisteestä.

Asiasta keskusteltiin jälleen viime viikolla myös eduskunnassa kansanedustaja Jari Myllykosken (vas) lakialoitteen pohjalta. Myllykoski lupasi ajaa laajasti kannatettua aloitetta nyt eteenpäin.

Asia ei ole uusi. Kun alkoholilakia muutettiin kaksi vuotta sitten, hallituksen piti myös käsitellä etämyyntiä. Kesällä esillä oli idea pienpanimoiden etämyynnin sallimisesta koronatukitoimenpiteenä, mutta se jumittui sosiaali- ja terveysministeriöön.

Pienpanimoille tilanne on hullunkurinen.

Momentin Groupin toimitusjohtaja Teemu Lehto, ravintoloitsija ja pitkän linjan olutvaikuttaja, ei näe tilanteessa järjen häivää. Momentin avasi viime viikolla virolaisen alkoholijuomien verkkokaupan eDrinksin palvelun Suomeen.

– Hullussa maailmassa elämme siinä mielessä. Logistiikalla Helsinkiin, laivalla yli Tallinnaan ja sitten nettikaupan kautta toimitamme oluen hänelle kotiovelle.

Eräs Mallaskosken Panimon lähellä asuva seinäjokelainen kommentoi panimon some-kanavalla tilannetta.

– Mua vähän huvittaa tämä Suomen alkoholilainsäädäntö, ei järjen häivää! Panimoon kotoa matkaa 300 metriä, mutta Viron kautta tuo palvelumuoto näyttää onnistuvan!

Kommentti oli osoitettu panimolle, joka on alkuvaiheessa toinen kotimaisista pienpanimoista, joiden tuotteet ovat myynnissä eDrinksin sivuilla Viron kautta.

Myös Teerenpeli Panimo & Tislaamon tuotteita saa uudesta nettikaupasta. Vastaavaa veivausta on myös muilla pienpanimoilla verkkokauppojen kanssa.

Verkkokauppojen maine outo

Lehto myöntää, että kuluttajalle alkoholin verkkokauppojen imago on outo. Momentin eDrinks-sivusto on yksi monista nettikaupoista, jotka toimittavat erilaisilla toimintaperiaatteilla mietoja ja väkeviä juomia Suomeen Virosta tai Saksasta.

– Sehän tämän kauppamallin tilanteessa on heikkoa, että asiasta on niin monella tavalla uutisoitu. Jos en olisi alalla, ihmettelisin itsekin erikoista imagoa.

Kun tilaa eli etäostaa yksityishenkilönä alkoholia toisesta EU-maasta ja järjestää tuotteiden kuljetuksen itse Suomeen, vastuu veroista on tilaajalla. Jos taas verkkokauppa järjestää kuljetuksen, kyse on etämyynnistä, jossa verkkokauppa myös huolehtii verojen maksuista.

Teemu Lehto painottaa, että eDrinks noudattaa kaikessa toiminnassa EU:n ja Suomen lainsäädäntöä.­

– Me olemme etämyynnissä mukana, emme etäostoissa. Emme kilpaile sellaisten ulkomaisten yritysten tai niiden hintojen kanssa, jotka soveltavat etäostoja ja olettavan asiakkaan itse maksavan verovelvoitteet, mitä ei usein sitten tapahdu.

Suomessa eDrinksin veroedustajana toimii yhtiön oma huolintayhtiö, joka tilittää verot Suomen verottajalle. Tilaukset ovat perillä Suomessa 2–4 arkipäivässä kotiin tai muuhun haluttuun osoitteeseen toimitettuna.

Lehto kehuu, että hinnat ovat Alkoon verrattuna kilpailukykyisiä. Niitä on kuitenkin vaikea vertailla. eDrinksin, kuten muidenkin verkkokauppojen hintojen päälle tulevat kuljetuskulut. 1–6 pullon kuljetus maksaa 18,50 euroa, 300–600 pulloa saisi määränpäähän 85 eurolla.

Alkokaan ei lainsäädäntösyistä toimita pulloja kotiovelle. Siihen, haluaisiko Alkokin palvella kuluttajia kotiovelle, ei vastausta tule. Alkon liiketoimintajohtaja Kari Pennanen sanoo kuitenkin, että olisi hyvä, jos etämyyntiä ja -ostamista koskeva lain tulkinta olisi selkeä.