Vapo aloittaa säästöt – tavoitteena 25 miljoonan euron säästöt

Energiaturpeen kysynnän väheneminen on yllättänyt nopeudellaan kaikki, Vapon toimitusjohtaja sanoo.­

Vapo käynnistää Suomessa säästöohjelman. Tavoitteena on 25 miljoonan euron säästöt 2–3 vuoden aikana Suomen energiaturpeen tuotanto-organisaatiossa, polttoaineliiketoiminnassa ja konsernin tukitoiminnoissa.

Neuvottelujen arvioidaan johtavan enimmillään 25 henkilötyövuoden vähentymiseen. Neuvottelujen piirissä on yhteensä 182 työntekijää.

Neuvottelut alkavat 23. marraskuuta ja niiden arvioidaan kestävän ensi vuoden puolelle.

Vapo-konserni kertoo tekevänsä arviolta 102 miljoonan euron alaskirjauksen. Merkittävin syy alaskirjaukseen johtuu Suomessa energiaturpeen ennakoitua voimakkaammasta kysynnän laskusta. Alaskirjauksesta 80 miljoonaa euroa kohdistuu tuotantoalueiden sulkemiseen.

"Parissa vuodessa alalta häviää monikymmenkertainen määrä työpaikkoja"

Viime vuonna Vapon energiaturpeen kysyntä Suomessa laski 20 prosenttia edellisvuodesta. Konserni kertoo tiedotteessa, että kuluvan vuoden aikana lasku on jatkunut saman tasoisena ja ennusteiden mukaan se jatkuu edelleen.

– Vuonna 2019 Vapo tuotti Suomessa energiaturvetta yli kolmellasadalla tuotantoalueella, runsaalla sadallaviidelläkymmenellä tuotantoalueella vuonna 2020 ja ensi vuonna tuotannossa on suunnitelman mukaan vajaat 50 energiaturpeen tuotantoaluetta, yhtiö kertoo. Yhtiön arvion mukaan Vapon energiaturpeen tuotanto on vuonna 2025 enää 30 prosenttia vuoden 2019 tuotannosta. Tänä vuonna Vapo-konsernin oma energiaturpeen käyttö eli energiaturpeen myynti Nevel Oy:lle on reilusti alle 10 prosenttia Vapon energiaturpeen kokonaismyynnistä.

Toimitusjohtaja Vesa Tempakka sanoo tiedotteessa, että energiaturpeen kysynnän väheneminen on yllättänyt nopeudellaan kaikki.

– Pyrimme kaikin keinoin pehmentämään henkilöstöön kohdistuvaa painetta hakemalla edelleen säästöjä kaikesta toiminnasta. Olemme onnistuneet kahden vuoden aikana parantamaan konsernin toiminnallista tehokkuutta noin 30 miljoonalla eurolla. Valitettavasti se ei riitä nyt, vaan meidän on turvattava lyhyen ajan kilpailukykymme, jotta pystymme toimimaan kannattavasti pitkällä aikavälillä, hän sanoo tiedotteessa.

Tempakan mukaan parissa vuodessa alalta häviää monikymmenkertainen määrä työpaikkoja verrattuna siihen, mitä Vapolta häviää energiaturvetuotannon vähenemisen takia.