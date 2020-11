IPhoneja myyvä firma kasvaa lujaa: aikoo palkata 400 uutta työntekijää Suomeen ensi vuonna

Kunnostettuja iPhone-puhelimia myyvä Swappie on tänä vuonna kaksinkertaistanut henkilöstönsä palkkaamalla Helsinkiin 200 uutta työntekijää. Ensi vuonna yritys suunnittelee 400 työntekijän palkkaamista.

Pok Tik Benjamin Leung (oik.) aloitti Swappiella ohjelmistoinsinöörinä viime elokuussa. Koronan takia hän on tavannut osan tiiminsä työntekijöistä vain tietokoneen ruudulla.­

Käytettyjen iPhone-puhelimien ostamiseen, kunnostamiseen ja myymiseen erikoistunut Swappie aikoo kasvattaa henkilöstömääräänsä vauhdilla.

Tänä vuonna yrityksen henkilöstön lukumäärä on tuplaantunut yli 400 työntekijään, ja ensi vuonna henkilöstön määrä aiotaan tuplata jälleen.

Taustalla on voimakas kasvu ja sijoittajilta sitä varten saatu uusi rahoitus. Koronapandemiasta huolimatta Swappie on laajentanut liiketoimintaansa Tanskaan, Irlantiin, Portugaliin, Hollantiin ja Saksaan. Näitä ennen yritys on toiminut Suomessa, Ruotsissa ja Italiassa.

Laajentumisesta huolimatta yhtiön uudet työntekijät palkataan lähes yksinomaan yhtiön toimitiloihin Helsinkiin.

– Laajentuminen ulkomaille ei meillä vaadi mitään fyysisiä toimintoja, vaan kaikki puhelimet kunnostetaan Suomen tehtaalla ja lähetetään täältä, sanoo Swappien toimitusjohtaja Sami Marttinen.

Swappie pystyy ainakin toistaiseksi hoitamaan kansainvälistymisensä Helsingistä käsin, kertoo toimitusjohtaja Sami Marttinen. Yhtiö vuoraa toimitiloja Ruoholahden Technopoliksesta.­

Vaikka yritys aikoo lähiaikoina jatkaa vauhdikasta kasvuaan Euroopassa, ainakaan vielä ei ole Marttisen mukaan tarvetta palkata väkeä uusiin kohdemaihin. Swappiella on Suomessa muutama liikehuoneisto, mutta suurin osa kaupasta tehdään yrityksen verkkosivujen kautta.

– Käytännössä uusiin maihin laajentuminen tarkoittaa siis verkkosivuilla koko asiakaskokemuksen lokalisointia kohdemaahan, Marttinen kertoo.

Viime vuonna yhtiön liikevaihto nelinkertaistui yli 31 miljoonaan euroon. Samalla kova kasvu vei kuitenkin yhtiön tuloksen lähes kolmen miljoonan euroa tappiolle.

Sijoittajat kuitenkin uskovat yritykseen, sillä se sai toukokuussa 36,8 miljoonaa euroa rahoituskierroksella, johon osallistuivat muun muassa sijoitusyhtiöt Lifeline Ventures, Reaktor Ventures ja Inventure. Vuoden 2016 lopulla perustettu yhtiö on nostanut rahoittajilta kaikkiaan 42,5 miljoonaa euroa rahoitusta.

Ammattitaitoisen väen palkkaaminen varsinkin kovaan tahtiin on ollut haastavaa, ja tänä vuonna haasteita on lisännyt myös korona.

– Kaikki roolien speksaamisesta työpaikkahakuihin, haastatteluihin ja perehdytyksiin on hoidettu nyt etänä, Marttinen kertoo.

– Tämä on vaatinut tosi tiukkaa koordinaatiota ja tiiviimpää viestintää kaikkien tiimien välillä ja hyvää suunnittelua tarpeistamme jo muutama kuukausi etukäteen. Ei tämä mitään helppoa ole ollut, mutta pitää kiittää saavutuksesta vanhoja ja uusia työntekijöitä sekä sijoittajia.

Työntekijöitä on Marttisen mukaan palkattu Swappiessa vähän joka yksikköön, niin yhtiön tehtaalle Helsingin Salmisaareen kuin esimerkiksi erilaisiin teknologiatiimeihin sekä markkinointiin.

Swappie on houkutellut myös ulkomailta osaajia Suomeen. Marttisen mukaan tässä on auttanut yhtiön toiminnan perusajatuksena olevat ekologisuus sekä yrityksen nopean kasvun tuoma oppiminen.

Yhtiön laskujen mukaan kunnostaminen vähentää puhelinten elinkaaren aikaisia hiilidioksidipäästöjä 30–80 prosenttia, sillä suuri osa päästöistä tehdään puhelimen valmistusvaiheessa.

– Yhä useammat ihmiset etsii merkityksellisyyttä työhönsä. Esimerkiksi todella moni, joka on tehnyt uraa vaikka Zalandolla ja Googlella, haluaa meidän huomiomme mukaan käyttää kokemustaan ja oppejaan johonkin merkityksellisempään, Marttinen sanoo.

– Se näkyy meillä rekrytoinnissa. Mutta ei se helppoa ole, sillä kaikki globaalit teknologiayritykset kilpailevat samoista parhaista osaajista.

Yrityksessä on nyt työntekijöitä 45 eri kansallisuudesta.

Yksi ulkomaisista Swappielle palkatuista työntekijöistä on Pok Tik Benjamin Leung, joka aloitti viime elokuussa yrityksessä ohjelmistoinsinöörinä.

– Noin viikon päästä hakemuksen lähettämisestä yhtiön hr-vastaava otti yhteyttä, ja pidimme puolen tunnin videopuhelun, Leung muistelee rekrytointiprosessia.

– Tästä noin viikko minulla oli videokokous ohjelmointiyksikön päällikön kanssa. Sen jälkeen oli vielä haastattelu parin insinöörin kanssa, jossa he pystyivät verkon yli seuraamaan ja testaamaan koodaustaitojani.

Suomeen alunperin Hongkongissa syntyneen Leungin houkutteli suomalainen tyttöystävä, nykyinen vaimo, johon Leung tutustui opiskellessaan Italiassa. Matka Suomeen kiersi vielä Yhdysvalloissa suoritettujen opintojen kautta.

Suomessa Leung opiskeli liiketaloutta Aalto-yliopistossa, mutta vaihtoi parin vuoden jälkeen ohjelmointiin.

Swappiella hän kuuluu yhtiön verkkopalveluja kehittävään ja ylläpitävään ryhmään.

– Vastaamme verkkosivustosta sekä sisäisistä ohjelmistotyökaluista, joilla pidetään kirjaa esimerkiksi puhelinten huoltotilanteesta, Leung kertoo.

Swappien koko on yllättänyt, sillä alunperin hän luuli tulevansa pienempään yritykseen.

Pok Tik Benjamin Leungin työpaikkahaastattelut Swappielle tehtiin kokonaan verkon kautta: –Olen kuullut, että näin on tehty insinöörialalla jo jonkin aikaa.­

Korona vaikuttaa rekrytointiprosessin lisäksi jokapäiväiseen työhön. Viime kuukaudet Leung on työskennellyt pääasiassa etänä kotoa käsin.

Kun työkavereita ei pysty tapaamaan kahviautomaatilla, on ryhmän käytössä koko päivän auki oleva videokokouspuhelu.

– Minun jälkeeni tiimiin on palkattu vielä lisää ihmisiä, jotka ole nähnyt vain matalan resoluution kuvana tietokoneen ruudulla, Leung naurahtaa.