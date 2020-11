Kamuxin ja Optomedin osakkeilla hurja nousuralli

Kamux teki hyvän tuloksen, koska käytettyjen autojen markkinoilla on mennyt hyvin koronakriisissä. Osake pomppasi selvästi. Vielä kovempi kiito on kuitenkin silmänpohjakameroita valmistavalla Optomedillä, joka si Kiinassa myyntiluvan uudelle laitteelleen.

Kamuxilla on mennyt koronakriisin aikana erinomaisesti.­

Helsingin pörssi on tänään ollut laskussa kolmatta päivää peräkkäin. Vaihtokärjessä on kiittänyt vahvan tuloksen julkaissut autokauppias Kamux. Hurjimmat nousuprosentit on silti kirjattu lääketeknologiayhtiö Optomedille, joka sai luvan myydä Kiinaan uutta silmänpohjakameraansa.

Kamuxin osake oli hypännyt 14,5 prosenttia. Yhtiön liikevaihto kasvoi yli 10 prosenttia ja liiketulos yli 40 prosenttia heinä–syyskuussa, kun käytettyjen autojen markkinat normalisoituivat koronakriisistä.

Silmänpohjakameroita valmistava Optomed kertoi saaneensa Kiinan viranomaisilta myyntiluvan uuden sukupolven laitteelleen. Laitteen myynti voi yhtiön mukaan alkaa välittömästi. Osake oli 23,6 prosentin nousussa käytyään hurjimmillaan 56,3 prosentin kirissä.

Yleisindeksi OMXH oli noin kello 13.30 laskenut 0,5 prosenttia 10 329,87 pisteeseen. Vaihdetuimpien osakkeiden OMXH25-indeksi oli 0,6 prosenttia miinuksella. Yleisindeksin viikkosaldosta on tulossa 2,4 prosentin nousulla selvästi plus-merkkinen alkuviikon myönteisten koronarokoteuutisten ansiosta.