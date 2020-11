Kommentti: Harva ostaa autoa pelkän mainoksen perusteella – äänestäjän pitäisi käyttää samaa harkintaa

Demokratiaa ja yleistä äänioikeutta on varjeltava itseltään ja äänestettävä harkiten, Vesa Varhee kirjoittaa.

Kauttaan lopetteleva Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump jää varmasti historiaan. Hän lupasi palauttaa Yhdysvaltojen suuruuden mutta onnistui vähentämään maansa merkitystä kansainvälisissä yhteyksissä. Lisäksi hän kasvatti Yhdysvaltojen budjettialijäämää ja pahensi maan eri väestöryhmien välisiä riitoja.

Trumpin toimintatapa tuli selkeästi esiin jo hänen ensimmäisen vaalikampanjansa aikana. Lupauksia riitti, niiden realistisuudesta ja toteutumisen mahdollisuuksista piittaamatta. Jos tosiasiat ja lupaukset olivat ristiriidassa, tosiasioista ei tarvinnut piitata. Tiedotusvälineille vastattiin iskulauseilla, ja omia kantoja esitettiin lyhyin twiittauksin milloin missäkin yhteydessä.

Presidenttikaudellaan hän jatkoi samaa linjaa ja erotti sekä omasta henkilöstöstään että liittovaltion viroista ihmisiä, jotka esittivät eriäviä mielipiteitä. Hän käyttäytyi kuin viisivuotias ADHD-potilas, joka eli nykyhetkessä piittaamatta tulevasta tai menneestä.

Demokratian pulma ei ole kuitenkaan Trumpin persoonallisuus. Kun hänet valittiin presidentiksi, vastaehdokas Hillary Clinton sai pari miljoonaa ääntä enemmän ja hävisi vaaliteknisistä syistä. Trumpia vastustavien enemmistö on kasvanut hänen kautensa aikana jo ainakin viiteen miljoonaan, eli tällä kertaa demokratia nimenomaan heräsi paikkaamaan tekemäänsä virhettä.

Yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuvan demokratian suurin pulma on se, että kuka tahansa voi tulla valituksi. Kaikkien vaalien alla ehdokkaat käyttäytyvät kuin mainostajat, jotka ylistävät tarjoamiaan tuotteita maasta taivaisiin ja lupaavat vaikka mitä tapahtuvan, jos tulevat valituiksi.

Veikko Huovinen kuvasi tätä menetelmää satiirisessa Hitler-elämäkerrassaan Veitikka: ”Hitler lupasi työtä jokaiselle, keskiluokalle turvatut edut, juutalaiset rahaporhot kuriin ja joka tytölle aviomiehen”. Kuten tunnettua, hänet valittiinkin, demokraattisesti, Saksan valtakunnankansleriksi.

Yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden vallitessa jää äänestäjien vastuulle päätellä, kuinka toteuttamiskelpoisia mitkäkin lupaukset ovat ja tarvitaanko niitä todella. Ikävä kyllä kaikki äänestäjät eivät tätä aina halua kysellä, koska ansaitsevat mielestään parempaa etenkin, jos se maksetaan julkisista varoista.

Winston Churchill arvelikin, että parhaan syyn vastustaa yleistä äänioikeutta löytää, kun keskustelee viisi minuuttia keskimääräisen äänestäjän kanssa. Hän myös piti demokratiaa huonoimpana mahdollisena hallitusmuotona, pois luettuina kaikki muut ihmiskunnan joskus kokeilemat järjestelmät.

Äänestäjän, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan vastuullisesti koko kansan eduksi, tulee kysyä, onko annettu lupaus tarpeellinen, mitä lupauksen täyttäminen maksaa ja miten se maksetaan. Toisinaan on hyvä myös kysyä, liittyvätkö annetut linjaukset käytyyn vaaliin mitenkään.

Ensi kevään Suomen kuntavaaleissa luvataan, taas kerran, paljon muun muassa työllisyydestä ja maahanmuutosta, vaikka näistä ei päätetä kunnissa vaan eduskunnassa.

Yksi puolue lupaa, että siinä puolueessa kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa. Se on myös sitä mieltä, että Suomen ongelmat aiheutuvat muutamasta tuhannesta maahanmuuttajasta ja että korjaustoimet voidaan rahoittaa rajoittamalla kehitysapua.

Toinen puolue pitää tärkeänä elvytystoimena oppivelvollisuuden pidentämistä 16 vuoden iästä 18 vuoteen. Kun oppilaitokset jo muutenkin kärsivät resurssipulasta, on kysyttävä, paljonko kahden lisävuoden pakollisesta koulussa roikkumisesta on hyötyä niille muutamille sadoille, jotka vuosittain päättävät peruskoulunsa ilman toimivaa luku- ja kirjoitustaitoa ja osaamatta kunnolla edes kerto- ja jakolaskua.

Heidän pakottamisensa luokkiin ei ainakaan paranna opiskeluilmapiiriä ja työrauhaa. Erityisluokat saattaisivat pitää heidät perusopetuksen piirissä halvemmalla ja paremmin tuloksin.

Toimiva demokratia vaatii äänioikeutetuilta vastuuta. Harva ostaa esimerkiksi kotitalouskoneita tai muuta kallista pelkästään mainosten perusteella, vaan kyselee muiden kokemuksia ja ottaa selvää esimerkiksi pesukoneen tai auton toimintavarmuudesta muilta tahoilta kuin myyjän edustajilta.

Tietoyhteiskunnassa vaaliehdokkaiden aikaisemmasta toiminnasta ja linjauksista on helppo hankkia tietoa ja samalla verrata toteutettuja saavutuksia annettuihin uusiin lupauksiin. Samalla on, luonnollisesti, tehtävä vastaava analyysi myös ehdokkaan puolueesta.

Tämänkaltaisessa puolue- ja ehdokasanalyysissä myös tiedotusvälineillä on vakava vastuu. Tärkeintä ei ole, mitä kukin ehdokas itsestään kertoo, vaan mitä hän jostain syystä jättää kertomatta. Siitä vaalikarjaa tiedotusvälineet usein valistavatkin.

Nykymaailmassa pitää ottaa huomioon myös sosiaalinen media, jossa normaaleja uutiskriteerejä ei käytetä vaan villeimmätkin väitteet saavat ilmatilaa. Sosiaalinen media onkin kuin kaikki varmistamaton tieto, mainokset tai poliitikkojen lupaukset: jää kuulijan vastuulle kyseenalaistaa niiden tiedot.

Demokratia on puutteistaan huolimatta sekä toimivin että ennen kaikkea tasa-arvoisin yhteiskuntajärjestelmä mitä on keksitty.

Kaikilla on mahdollisuus kehittää itseään ja vaurastua, vaikka lahjat eivät jakaannukaan sen enempää tasan kuin esimerkiksi juoksunopeus tai sävelkorva. Demokratiaa ja yleistä äänioikeutta on varjeltava itseltään ja äänestettävä harkiten, tosiasioiden pohjalta. Muuten voi käydä kuten Saksassa 1930-luvulla – tai nykypäivän Turkissa, Puolassa ja Unkarissa – missä yksi valtaan äänestetty puolue muuttaa sääntöjä valta-asemansa säilyttääkseen.

USA:stakin kantautui presidentinvaalin alla tietoja, joiden mukaan esimerkiksi Texasissa pyrittiin rajoittamaan värillisten ja vähävaraisten äänestysoikeutta näiden asuinpaikkoja koskevien epäselvyyksien vuoksi. He kun muuttivat lyhyiden työsuhteiden perässä piirikunnasta toiseen. Demokratia on helppo menettää, mutta sitä vaikeampi saada takaisin. Vastuu on, kuten demokratiassa aina, äänestävillä kansalaisilla.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.