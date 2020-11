Matkailuyrittäjien mukaan Lapista löytyy jokaisen kukkarolle sopiva lomapaketti.

Lapin matkailuyrittäjiä harmittaa ja huolettaa mielikuva, että Lapin matkailu olisi tavalliselle kansalaiselle tavoittamattoman kallista ja että hinnoissa olisi ”Lapin lisää”.

Ilta-Sanomat kertoi keskiviikkona, että nelihenkisen perheen yöpyminen iglussa joulukuisena viikonloppuna maksaa 790 euroa yöltä, kolmen tunnin vierailu Joulupukin pajalle, jossa viiden minuutin tapaaminen Joulupukin kanssa 350 euroa, tai puolen päivän vierailu porotilalla 450 euroa.

– Nuo ovat sellaisia palveluja, joita suomalaiset eivät käytä käytännössä ollenkaan. Koko elämyspuolen tuotepaketti on rakennettu ulkomaisten matkailijoiden tarpeeseen, hotelliketju Lapland Hotelsin omistaja Pertti Yliniemi huomauttaa.

Yöpyminen lasiseinäisessä iglussa on selvästi tavallista hotelli- tai mökkimajoitusta kalliimpaa.­

Hän lisää, että suomalaisille revontulet, poro tai Joulupukki eivät ole eksoottisia ilmiöitä päinvastoin kuin esimerkiksi Keski-Euroopasta tai Aasiasta tuleville matkailijoille.

Matkailuyritys Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari sanoo, että nyt kun ulkomaiset turistit jäävät koronapandemian takia tulematta, suuri huoli on se, että suomalaisten mielikuva Lapin hinnoista jää vääristyneeksi eikä lomalle lähdetä sen takia.

– Jos haluaa hintavertailuja tehdä, niin sellaisia löytää mistä vain. Voihan kolmen euron perushampurilaistakin verrata kobehärän pihvistä tehtyyn hampurilaiseen, joka maksaa monikymmenkertaisesti. Tai verrata Helsingistä ostettua peruslaukkua Pariisin Louis Vuittonin 1 200 euroa maksavaan laukkuun ja todeta, että kylläpä Pariisissa on kallista. Väärä vertailu antaa kuitenkin väärän mielikuvan, koska kyseessä ovat ihan eri tuotteet, Kivisaari painottaa.

Monille ulkomaalaisille turisteille Joulupukin ja poron tapaaminen on kohokohta – ja siitä ollaan valmiita maksamaan rutkasti.­

Samaa sanoo Ylläksellä toimivan Destination Lapland -yrityksen toimitusjohtaja Mauri Kuru.

– Ei asioita voi verrata, koska kyseessä on täysin eri asiakassegmentti. Kalliimmat tuotteet ja paketit on tehty ulkomaisille matkailijoille, joiden luontosuhde on hyvin erilainen kuin suomalaisella.

– Ulkomaiselle miljoonakaupungissa asuvalle Lapin arktiset olot ovat äärettömän eksoottisia: jos poro tulee kävelemään ikkunan alle tai jos lapsi kävelee kouluun tai vauva pannaan ulos vaunuissa nukkumaan päiväunia 30 asteen pakkasella, Kuru kuvaa.

Kivisaari muistuttaa, että Lapista löytyy jokaisen kukkarolle taatusti sopiva lomapaketti. Hän mainitsee 1 200 hengen tutkimuksesta, jonka mukaan suurin osa suomalaisista hakee Lapista etupäässä maisemien katselua, liikkumista, rauhaa ja yleistä oleilua.

Ulkoilu ja hiihtäminen Lapin kauniissa maisemassa ovat ilmaisia eivätkä rasita kukkaroa.­

– Silloin Lappiin voi tulla aika halvalla lomailemaan. Kaikenhintaisia tuotteita löytyy. Jos saapuu kovimman sesongin ulkopuolella omalla autolla ja majoittuu henkeä kohti noin 50 euroa yöltä maksavassa mökissä, josta pääsee suoraan ovelta ilmaisille hiihtoladuille, niin lomasta tulee edullinen. Ei hintaa kannata verrata lasi-igluun, jotka on tarkoitettu etupäässä ulkomaalaisille, Kivisaari vertaa.

– Osa varakkaista ulkomaalaisista haluaa tällaisia huippupalveluja. Heillä on usein omat laukunkantajat ja safareilla mukana omaa kieltään puhuvat oppaat.

Lapin matkailu oli ennätyslukemissa ennen koronapandemiaa. Kansainvälinen matkailu on kasvanut aiemmin noin neljä prosenttia vuodessa. Vuoden 2019 joulukuussa Lapissa rekisteröitiin noin 506 000 yöpymistä, mikä oli 18 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Koronapandemia on lyönyt lujasti Lapin kaikkiin matkailuyrittäjiin. Ulkomaisten turistien osuus liikevaihdosta liikkuu 70 prosentin kieppeillä.

Moottorikelkat saavat odottaa safareille lähtijöitä.­

Esimerkiksi Ylläksellä Destination Laplandilla on normaalisti kausitöissä 30–40 safariopasta, nyt ehkä 1–2. Levin alueella on ollut yleensä joulukuussa noin 66 000 ulkomaista turistia, nyt joulukuuksi varauksen on tehnyt 35!

– Siinä on vähennystä yli 65 900. Se vaikuttaa 900 asukkaan Levillä ja 6 000 asukkaan Kittilässä ihan jokaiseen: lentokentän matkalaukkukäsittelijästä apteekkariin ja taksikuskista kaupan kassaan. Osa yrittäjistä pitää yrityksensä kiinni kokonaan, Kivisaari kuvaa.

Lappiin olisi ollut ulkomaisia matkustajia tulossa merkittävästi enemmän. Ohjelmapäällikkö Salla-Mari Koistisen mukaan markkinointiyhtiö House of Laplandin sosiaalisen median kanavissa on kommentoitu, kuinka on ikävä Lappiin tai on jaettu muistoja aiemmilta matkoilta.

– Uudet matkailijat kertovat odottavansa mahdollisuutta matkustaa Lappiin. Koronan vaikutuksesta matkustuskiinnostus on laskenut jonkin verran. Vaikka matkustuksesta edelleen haaveillaankin, juuri tällä hetkellä Lapin matkailuun liittyviä hakuja tehdään noin puolet vähemmän kuin viime vuonna tähän aikaan. Tämä selittyy paljolti matkustusrajoituksilla ja markkinointitoimien laskulla, Koistinen sanoo.

Kuhina Lapin lentoasemilla on hiljentynyt.­

Kivisaari sanoo, että häntä harmittaa valtiovallan jahkailu ja saamattomuus. Lapin matkailuyrittäjät tekivät jo kesällä suunnitelman ”matkustuskuplasta”, jossa ulkomaisia matkustajaryhmiä olisi pystytty tuomaan Lappiin turvallisesti.

– Juuri keskiviikkona julkaistiin uutinen, että joukkoliikenteeseen ei ole jäljitetty tartuntoja lainkaan eikä ruokaravintoloihin tai ulkoliikuntaan. Valtiovalta ei ole halunnut ymmärtää tätä, asiaa ei ole katsottu matkailun kannalta. Esimerkiksi urheilussa kuplia on ollut. Jos katsotaan asioita yhdellä silmällä, saadaan yksisilmäisiä päätöksiä, Kivisaari sanoo.

Lapin matkailua on yritetty vireyttää Aurinkomatkojen aloittamilla pakettimatkoilla sekä etätyöpaketeilla, johon sisältyy oma tila etätyön tekoon. Likimainkaan kaikkea ulkomailta saamatta jäänyttä tuloa se ei silti korvaa. Lomautukset ja kausityöntekijöiden pestaamatta jättämiset ovat olleet karua arkea.

– Kyllä tämä on monelle todella kova paikka. Matkailualan pitäisi nyt vielä enemmän korostaa sitä, että matkustaa ja liikkua voi, kun vain noudattaa terveysturvallisuusohjeita. Kaikki ei ole hallituksen vika, matkailualalla 34 vuotta ollut Kuru sanoo.

Talvikausi on Lapissa alkamaisillaan, mutta mistä laskettelijat rinteisiin ja hiihtäjät laduille?­

Hinnalla millä hyvänsä yrittäjät eivät kuitenkaan matkailijoita ala haalia.

– Ei se sillä tavalla mene, että yrittäjät pudottaisivat yhtäkkiä hinnat puoleen. Elämme kuitenkin suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa ihmisillä on palkkansa, eli sellaista mahdollisuutta ei ole. Varmasti saattaa tulla kyseeseen, että voi tulla testaamaan ja kokeilemaan jotakin palvelua, mutta ei koiralauma kympillä liikahda. Sellainen on ihan höpöpuhetta, Yliniemi pamauttaa.