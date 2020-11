Suomalaiset velkaantuvat nyt vauhdilla norjalaisille ja ruotsalaisille digipankeille

Vakuudettomien lainojen ja ulkomaisten digipankkien kulutusluotot kasvavat vauhdilla.

Oikeusministeriö valmistelee tilapäisen korkokaton jatkamisesta ensi vuoden syyskuulle asti. Korkorajoitusten pidentämisen tarkoituksena on hillitä ylivelkaantumista, joka on nyt kotitalouksien vaarana koronasta johtuvien talousvaikeuksien takia.

Kulutusluotoilla velkaantuminen oli kasvussa jo ennen koronaa (katso alla tilastot digipankeista ja vakuudettomien luottojen kasvusta).

Kulutusluottoja on suomalaisilla jo 23,5 miljardia euroa. Pikavippien määrää ei edes tarkkaan tiedetä. SP alkaa tilastoida pankkisektorin ulkopuolelta myönnettyjä kulutusluottoja ensi vuonna.

– Erityisesti vakuudettomien luottojen kanta on kasvanut todella vauhdikkaasti. Vaikka lainakannan kasvu taittui keväällä, kasvu on yhä nopeaa, yli kymmentä prosenttia vuositasolla, Suomen Pankin ekonomisti Markus Aaltonen sanoo.

Vakuudellisia huomattavasti kalliimpien vakuudettomien lainojen osuus on kasvanut merkittävästi kaikista kulutusluotoista.

Erityisen nopeasti osuuttaan ovat kasvattaneet ulkomaiset digipankit, erityisesti norjalaiset ja ruotsalaiset sekä ulkomaiset pikalainayhtiöt. Digipankeista monille tuttuja ovat jo Bank Norwegian, Komplett Bank, Nordax ja Insta Bank.

Näiden ulkomaisten digipankkien osuus oli kymmenen prosenttia kesäkuun lopussa, ja kaikkien Suomen pankkisektorin ulkopuolisten yhtiöiden, ajoneuvorahoittajien, pikavippaajien ja vertaislainaajien osuus 30 prosenttia suomalaisten kulutusluottokannasta.

– Näiden digipankkien luottokanta on kasvanut viime vuosina nopeasti ja on jo yli kaksi miljardia euroa. Osalla on hyvinkin korkeakorkoisia kulutusluottoja.

Lukujen perusteella ei näytä siltä, että Suomi olisi ollut vähemmän houkutteleva 20 prosentin pysyvän korkokaton jälkeenkään. Korona-aika sen sijaan näyttää vaikuttaneen niiden lainanantoon Suomessa.

Vuoden 2018 loppupuolella kasvu hyytyi väliaikaisesti, koska digipankit myivät paljon suomalaisten hoitamattomia lainoja pois taseistaan perintäyhtiöille. Muutamien pankkien liiketoimintamallin tarkastelu osoitti SP:n mukaan, että ongelmaluottoja syntyy paljon ja niitä myydään myös sitten eteepäin.