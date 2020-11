Taistelu hienostoalueen autotallista eteni hovioikeuteen – asukkaalle hävinnyt sijoittaja joutui maksamaan 75 000 euron oikeuskulut

Taloyhtiön autotalliosakkeesta syntyi riita tallia tavoitelleen asunnonomistajan ja espoolaisen sijoittajan välillä.

Pysäköintitila on kortilla Helsingin Töölössä.­

Sijoittaja oli muutama vuosi aiemmin hankkinut omistukseensa taloyhtiöstä kaksi autotallipaikkaa. Kaksi vuotta sitten hän teki kaupat kolmannesta paikasta 62 500 eurolla. Hän osti paikan pariskunnalta. Sijoittaja ei asu talossa eikä hän omista taloyhtiöstä asuntoa.

Helsingin Töölössä sijaitsevassa 1930-luvulla rakennetussa taloyhtiössä on vain seitsemän tallipaikkaa eikä niitä riitä kaikille halukkaille osakkeenomistajille.

Taloyhtiö muutti muutama vuosi sitten yhtiöjärjestystä. Siihen laitettiin lunastuslauseke, jolla tallit pysyisivät talon asunto-osakkeen omistajilla.

Samasta tallipaikasta kiinnostui myös talossa asuva, joka yhdessä miehensä kanssa omistaa asunnon taloyhtiössä. Toinen puolisoista käytti lunastusoikeutta ja vetosi yhtiöjärjestyksen 16. pykälään.

Taloyhtiö ilmoitti sijoittajalle tallipaikan lunastuksenalaisuudesta, jonka mukaan taloyhtiön osakkailla on oikeus lunastukseen.

Taloyhtiön järjesti osakkaiden kesken arvonnan ja sen perusteella tallipaikka oli menossa talossa asuvalle omistajalle. Hän maksoi saman tien taloyhtiön tilille vaadittavat 62 500 euroa.

Tallipaikan osakekirja oli jo tuolloin sijoittajalla eikä hän sitä luovuttanut.

Muutama vuosi aiemmin taloyhtiö oli ollut vastaavassa tilanteessa ja aloitti tuolloin lunastusmenettelyn, mutta ei vienyt sitä loppuun saakka. Keskeytyksen syyt jäivät epäselviksi, mutta jopa painostuksesta vihjailtiin.

Kun sijoittaja ei luovuttanut osakekirjaa, nosti arvonnan voittanut kanteen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Hän vaati käräjäoikeutta vahvistamaan, että hänellä on lunastusoikeus tallipaikkaan ja sijoittajan on luovutettava osakekirja ja tallipaikka.

Hän muistutti, että yhtiöjärjestystä on tulkittava nimenomaan sanamuotonsa perusteella ja lauseketta sovelletaan myös osakkaiden välisiin saantoihin. Lunastusmääräyksellä oli nimenomaan tarkoitus kytkeä autotalli asunnon omistamiseen ja osakas muistutti, että vastaaja asuu Espoossa ja hänen tarkoituksenaan on pelkästään taloudellisen edun hankkiminen.

Sijoittaja vaati kanteen kumoamista perusteettomana. Hän huomautti, että tallipaikkaa tavoitteleva omistaa vain puolet asunnosta ja lunastusvaatimus tulisi esittää toisen yhteisomistajan kanssa.

Sijoittajan mielestä kanteen nostaneella ei ollut lunastusoikeutta talliosakkeeseen eikä hänen tarvitse luovuttaa osakekirjaa.

Käräjäoikeus kuuli todistajana tallipaikkaa tavoittelevan puolisoa. Hän oli antanut suostumuksensa osakkeen ostoon ja se oli taloyhtiön tiedossa.

Käräjäoikeuden ratkaisun mukaan yhtiöjärjestyksessä tulee nimenomaisesti määrätä, että lunastusoikeus on, kun osakkeen saaja on yhtiön nykyinen osakkeenomistaja. Mutta jos yhtiöjärjestyksessä ei nimenomaan ole mainittu sitä, niin silloin lunastusoikeutta ei ole, jos saajana on nykyinen osakkeenomistaja.

Asunto-osakeyhtiölakiin perustuen käräjäoikeus tuli tulokseen, jonka mukaan lunastusoikeutta ei ollut, koska yhtiöjärjestyksessä siitä ei ollut mainintaa, ja sijoittajalla oli parempi oikeus talliosakkeeseen.

Yhtiöjärjestyksen muutoksella taloyhtiö tavoitteena oli tallien pysyminen asukkaiden käytössä ja etteivät ne joutuisi vuokralaisille tai yksien omistajien käsiin.

Yhtiöjärjestyksestä ei oikeuden ratkaisun mukaan kuitenkaan ilmennyt, että tallien vuokraus ja talouden tavoittelu kiellettäisiin.

Oikeuden mukaan yhtiöjärjestyksestä ei ilmennyt, että talliosakkeen ja asunnon omistajat olisivat eri asemassa ja olisi yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista asettaa heidät eri asemaan.

Käräjäoikeus hylkäsi arvonnan voittaneen kanteen viime vuoden lokakuussa ja määräsi hänet maksamaan riidan kummankin osapuolen oikeuskulut, jotka nousivat noin 57 000 euroon.

Hävinnyt osapuoli vei autotalliriidan edelleen Helsingin hovioikeuden ratkaistavaksi, koska piti käräjäoikeuden tuomiota vääränä.

Hovioikeus antoi ratkaisunsa viime viikolla. Se kumosi käräjäoikeuden päätöksen.

Hovioikeus käsitteli ainoastaan oikeudellista arviointia eikä kuullut asiassa henkilötodistelua.

Ratkaisun mukaan asiassa on sovellettava asunto-osakeyhtiölain sijaan taloyhtiön yhtiöjärjestyksen määräystä. Sen mukaan tallipaikkaa koskeva saanto on lunastusoikeuden alainen ja siitä seuraa, että asunnon yhdessä puolisonsa kanssa omistavalla on oikeus lunastaa tallipaikka.

Sijoittajan on hovioikeuden päätöksen perusteella luovutettava tallin osakekirja ja autotalli kanteen nostaneelle. Arvonnan voittanut kantaja vapautuu samalla kaikista käräjäoikeuden määräämistä oikeuskulujen maksuista.

Hovioikeus määräsi myös sijoittajan korvaamaan talliosakkeen vuokratuotto noin kahden vuoden ajalta korkoineen. Vuokra on 350 euroa kuukaudessa, ja vuokrasumma on noin 10 000 euroa.

Kun sijoittaja hävisi riidan, hän joutuu maksamaan jutun kaikki oikeudenkäyntikulut, jotka ovat noin 75 000 euroa. Hovioikeuskäsittelystä tuli kuluja lisää lähes 20 000 euroa.

Ratkaisuun on mahdollista hakea muutosta korkeimmasta oikeudesta, jos se myöntää valitusluvan