FT: TUI viivästyttää maksuja – uhkaa jo hotellien olemassaoloa Kreikassa

Matkanjärjestäjä TUI aikoo maksaa kreikkalaishotellien viime kesän saatavia vasta keväällä, Financial Times kertoo.

Matkanjärjestäjä TUI ja monet hotellit Kreikassa ovat napit vastakkain, sillä maksuaikataulun siirtäminen uhkaa jo satojen hotellien olemassaoloa, Financial Times kirjoittaa.

TUI on lehden mukaan ilmoittanut tässä kuussa useista sopimusmuutoksista, jotka edellyttävät hotellinomistajien odottavan maaliskuulle saakka maksuja tämänvuotisista yöpymisistä.

Yleensä hotelleille maksetaan yöpymisistä 60 päivää asiakkaiden lähdön jälkeen, ja maksamattomien maksujen määrä on monilla hotelleilla nyt jopa satoja tuhansia euroja. FT:n mukaan hotellit tarvitsisivat nämä rahat selvitäkseen talven yli.

Kaksi hotellinpitäjää kertoi FT:lle, että heillä on yli 600 000 euron saatavat TUIlta ja että heidän on haettava pankkilainaa, ellei TUI maksa tämän kuun loppuun mennessä.

Kreikan parlamentin jäsen Nektarios Santorinios sanoi, että viivästys on pommi hotelleille:

– He ottivat ison riskin avatessaan hotellit tänä vuonna ottaen huomioon pandemian ja ne ovat tehneet tappiota.

Santorinios ja 34 muuta parlamentin jäsentä Syriza-puolueesta vetosi maan hallitukseen viime viikolla, jotta se painostaisi TUIta muuttamaan päätöksensä ja maksamaan. Allekirjoittajat haluavat myös hallituksen nostavan hotellinpitäjille myönnettävien hätälainojen määrä 800 000 eurosta 3 miljoonaan euroon.

TUIn mukaan se on maksanut ”merkittävän määrän” ennakkomaksuja hotelleille viime kesästä.

TUIn verkostossa on Kreikassa yli 2000 hotellia ja Espanjassa 1400 hotellia. Kreikan hotellinpitäjillä on yhtiöltä suuremmat saatavat, koska Kreikka on ollut tänä vuonna Britannian sallittujen matkakohteiden listalla pidempään.

TUI on kärsinyt rankasti koronapandemiasta. Brittipankki Barclaysin analyytikot arvioivat, että TUIlla on palanut 3 miljardia euroa edellisen kahdeksan kuukauden aikana.

Monet hotellit kärsivät edelleen Thomas Cookin viimevuotisen konkurssin takia menetetyistä tuloista. Nyt hotellien pelkona on, mitä TUIn vaikeudet merkitsevät.