Näin korona kurittaa suomalaisia yrittäjiä – hallitukselle aiempaa kehnompi arvosana kriisin hoidosta

Suomen Yrittäjien yrittäjägallupin mukaan suurella osalla yrityksistä myynti on laskenut ja maksuvaikeudet ovat yleisiä. Suoraa tukea kaipaa yli kolmannes.

Suomen Yrittäjien tilaama yrittäjägallup maalaa yhä huolestuttavaa kuvaa yritysten nykyvoinnista, vaikkakin yleistilanne on hieman korjautunut. Kyselyssä tutkittiin koronan vaikutuksia pienten ja keskisuurten yritysten toimintaan.

Noin puolet yrityksistä on menettänyt myynnistään 30 prosenttia, ja maksuvaikeuksia on 14 prosentilla. Lopettamista pohtii yhdeksän prosenttia, ja neljä prosenttia kokee konkurssiuhkaa.

Maksuihin ja veroihin lykkäyksiä tarvitsee joka kymmenes.

Kaikkiaan 35 prosenttia yrityksistä kertoo tarvitsevansa suoraa tukea. Määrä on vähentynyt hieman alkusyksystä.

– Määrä on edelleen korkea, vaikka on hieman laskenut. Tuen tarve korostuu Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä pääkaupunkiseudulla, Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toteaa tiedotteessa.

Eniten yrittäjät toivovat arvonlisäveron alennuksia (43 prosenttia), yksinyrittäjäntukea (33 prosenttia) ja uudistettua kustannustukea (29 prosenttia).

– Kriisin keskellä monet yritykset kehittävät tarmokkaasti liiketoimintaansa selvitäkseen. Tätä olisi tärkeä julkisen vallan tukea, Pentikäinen pohtii tiedotteessa.

Yhä useampi yrittäjä on hakenut yrittäjän työttömyysturvaa. Varsinkin yksinyrittäjät ja pienyrittäjät kaipaavat työmarkkinatukea, ja heistä viidennes on sitä hakenut. Kaikista yrittäjistä työttömyysturvaa on hakenut 18 prosenttia.

Yrittäjien tilanteessa on nähtävissä myös hieman positiivista. Gallup paljastaa, että 83 prosenttia vastaajista arvioi, että yrityksen työntekijämäärä ei putoa syksyllä. Neljä prosenttia uskoo voivansa palkata jopa lisätyövoimaa.

– Onneksi on myös pientä positiivista: esimerkiksi kaupan alalla joka viides yritys on pystynyt nostamaan myyntiään, kun ihmiset ovat uskaltautuneet ostoksille. Asiakkuus on parasta yritysten auttamista, Pentikäinen kertoo tiedotteessa.

Rakentamisessa asiakkaiden määrä on vähentynyt toimialoista vähiten.

Koronatilanteen vuoksi 22 prosenttia yrityksistä on joutunut lomauttamaan työntekijöitään. Lomautuksia on eniten 5–9 työntekijän yrityksissä sekä teollisuudessa.

Irtisanomiset lisääntyivät koronakriisin huippuunsa. Jopa kahdeksan prosenttia kertoo irtisanomisista, eniten ovat joutuneet irtisanomaan yli 10 työntekijän yritykset erityisesti teollisuudessa.

Hallitukselle yrittäjät antavat koronatilanteen hoitamisesta arvosanaksi arvosanan 7,0. Vielä huhtikuun gallupissa arvosana oli 7,6, eli tyytyväisyys on hieman laskenut.

Tyytyväisimpiä hallituksen toimintaan ovat yksinyrittäjät, kriittisimpiä teollisuus.

Kokoomus on selvästi suosituin puolue yrittäjien keskuudessa. Kantansa kertoneista 42 prosenttia kertoi suosivansa kokoomusta. Toisiksi suosituin puolue on perussuomalaiset 21 prosentilla.

– Kokoomus on ylivoimaisesti yrittäjien ykköspuolue. Keskusta ja vihreät ovat menettäneet yrittäjäkannatusta. Kiinnostavaa on Liike Nytin ja Sdp:n selkeä nousu yrittäjien parissa, Pentikäinen toteaa tiedotteessa.

Suomen yrittäjien kyselyn toteutti Kantar TNS Oy. Siihen vastasi 1097 pk-yrityksen edustajaa. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Tiedot kerättiin 28.10.–4.11.2020. Kyseessä oli Suomen Yrittäjien kuudes koronakysely. Ensimmäisen kerran yritysten tilannetta koronakriisissä kartoitettiin maaliskuussa.