Pankinjohtaja: ”Jos välttämättä haluaa asua Helsingissä, mutta rahat eivät riitä oman asunnon ostamiseen, voi aina asua vuokralla”

Helsingin Hitas-järjestelmää on arvosteltu, ja nyt se on päätetty nykymuotoisena lakkauttaa.­

– On hyvä kysymys, onko ylipäänsä kohtuuhintaista omistusasumistuotantoa tarvetta tukea Helsingissä tai koko pk-seudulla, jos siihen ei löydy toimivaa mallia, Jäntti sanoo tiedotteessa.

Hän huomauttaa, että Helsingin hintatasoa halvemmalla asuntoja saa esimerkiksi osista Espoota ja Vantaata.

– Jos välttämättä haluaa asua Helsingin puolella, mutta rahat eivät riitä oman asunnon ostamiseen, voi aina asua vuokralla. Helsingissä on tälläkin hetkellä kohtuullisen paljon tarjolla erikokoisia vuokra-asuntoja.

Myös Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen kiittelee Hitaksen lopettamispäätöstä.

– Itse olen sitä mieltä, että Hitas-arpajaisille on aika sanoa hyvästit. Järjestelmää on käytetty yleisesti väärin, vastoin sen alkuperäistä tarkoitusta. Helsingin kaupunki on myös menettänyt vuosittain lähes 10 miljoonaa euroa maanvuokratuloja Hitas-järjestelmän vuoksi, Rantanen sanoo tiedotteessa.

Helsingin Sanomat kertoi viime viikolla, että nykymuotoinen Hitas on tarkoitus korvata uudella järjestelmällä.

Hitasta on arvosteltu muun muassa siitä, että se mahdollistaa hyväosaisten pääsyn alehintaisiin asuntoihin. Hitas-asuntoja on myös voinut omistaa useita, ja asuntoja on pantu vuokralle.

Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki korosti HS:lle, että kyse on järjestelmän muuttamisesta paremmaksi kahden vuoden sisällä.