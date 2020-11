Lapin yrittäjät TUI:n murskailmoituksesta: Kaikki muutkin ovat jo peruneet tulonsa

Lapin matkailusta on palanut 700 miljoonaa tänä vuonna, ja vauriot ovat pysyviä, sanoo hallitusta jälleen ankarasti arvosteleva Pertti Yliniemi.

Joulupukin pajakylässä napapiirillä surraan jälleen uutta matkanjärjestäjien peruutusta, kun brittiläinen TUI ilmoitti, että se ei lennätä yhtään lomailijaa Lappiin marras-joulukuussa. Syynä ovat koronaepidemiatilanne ja Suomen matkarajoitukset.

– Ikävä uutinen, mutta ei se tässä kohtaa enää mikään yllätys ollut, Joulupukin kammarin operatiivinen johtaja, ”päätonttu” Minttu Kariniemi-Aula kertoo.

– Kaikki muutkin ovat jo peruneet tulonsa joulukuulta. Kymmeniä ryhmiä.

Lapland Hotels -ketjun omistajaa Pertti Yliniemeä tilanne raivostuttaa.

– Ei tässä ole ollut aikomustakaan mahdollistaa matkailua vaan estää kaikki matkailuelinkeinon mahdollisuudet epämääräisillä ohjeilla ja säännöillä ja lain reunaa hipovilla määräyksillä. Ei tervettä ihmistä voi panna karanteeniin.

Joulupukin pajalla joulu näyttää peruutusten valossa karmivalta. Viime joulukuussa kävijämäärä oli yli 120 000. Brittejä heistä oli 10 000. Myös kiinalaisia, ranskalaisia, italialaisia, espanjalaisia ja japanilaisia on myös käynyt paljon.

– Tällä hetkellä joulukuun odotus on viisi tuhatta. Hyvä jos edes siihen päästään.

Yliniemi sanoo, että vastuu tilanteesta on sosiaali- ja terveysministeriössä.

– Lapin matkailusta on nyt palanut 700 miljoonaa tänä vuonna, ja vauriot ovat pysyviä.

– Se on samaa luokkaa kuin kymmenen paperitehdasta. Että tervetuloa vaan Lappiin koko hallitus kertomaan, minne nämä ihmiset sitten työllistetään.

Yliniemi sanoo, että muualla maailmassa matkailua käynnistetään uudestaan pikatestauksen pohjalta.

Myös EU:n komissio totesi lokakuussa, että karanteenin tulisi voida välttää testillä.

– Eihän kukaan nyt karanteeniin tule ulkomaille. Näillä puheilla on ollut vain tarkoitus säikäyttää ja estää tulo tänne välittämättä mitään yritysten kohtalosta tai työttömyydestä. Täysin vastuutonta politiikkaa.

Ylläksellä matkailupalveluyritys Destination Laplandissa töitä on kadonnut 130 hengeltä alihankkijat mukaan lukien. Ulkomaisia matkailijoita oli viime vuonna 10 000. Kurun mukaan britit peruivat matkansa jo kolme viikkoa sitten.

Toimitusjohtaja Mauri Kuru toivoo, että sopeuttamisilla jäätäisiin nollatulokseen. Jos suomalaistenkin liikkumista rajoitetaan, takkiin voi tulla parisataatuhatta, jopa 0,5 miljoonaa euroa.

– Meillä on varmaan jo tilikauden viides skenaario menossa.

Kuru sanoo, että Suomesta puuttuu edelleen terveysturvallinen matkustusohjeistus. Hänen mukaansa asiakkaat ovat nyt myös lähtömaissa varovaisia.

– Ei tämä ole hallituksen vika, kun tilanne elää myös lähtömaissa, ja useat Euroopan maat ovat menneet kiinni. Ei tässä voi tehdä hätiköityjä päätöksiä.

– Me ihmiset olemme nyt vain sörssineet tämän homman. Meillä on viruksen mentävä aukko yhteiskunnassa, ja siihen on nyt vain sopeuduttava.

Etäjoulupukki puhui italiaa

Kariniemi-Aula kertoo, että jotain on ollut keksittävä tilalle. Kuten aikaan sopii, se on sitten virtuaalinen pukki, jota markkinoidaan ulkomaille.

Joulupupukin kammarissa on vierailijoita ollut syksyllä noin 50 päivässä, kun yleensä heitä on ollut lähemmäs tuhat.­

Joulupukin kammari tarjoaa pukkia kaipaaville lapsiperheille etäyhteytä pukkiin Whatsappin, Zoomin tai Teamsin välityksellä. Pukin kanssa saa rupatella viisi minuuttia hintaan 49 euroa.

– Näen tuotteelle potentiaalia, koska on iso määrä perheitä, joilla harmistus on kova kun he eivät tänne pääse.

Tänä aamuna oli puhelu Italiaan perheeseen, jossa oli 5- ja 7-vuotiaat lapset.

– He eivät paljoa englantia puhuneet mutta pukki puhui vähän italiaa. Perheenäiti oli itku silmässä koko viisiminuuttisen ajan ja kiitteli, että edes näin saivat mahdollisuuden tavata pukkia.