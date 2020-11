Kommentti: USA jatkanee talouden mittavia elvytystoimia – eikä Biden tarvitse siihen politiikan värisuoraa

Rokoteuutisista ja kongressin valtapelistä huolimatta Yhdysvaltain talouteen on pian odotettavissa rutkasti lisää elvytystä, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Yhdysvaltain presidentinvaalien ratkeaminen viikonlopun mittaan demokraattiehdokas Joe Bidenin jokseenkin varmaksi voitoksi oli finanssimarkkinoille pitkästä aikaa suurin tulevaisuuden huolia huojentava uutinen.

Alkuviikon vaalihuojennus jatkui saman tien suoranaisella lääkehurmiolla, kun maailman pörssit innostuivat kahden lääkeyhtiön, yhdysvaltalaisen Pfizerin ja saksalaisen BioNTechin, erittäin lupaavista koronarokoteuutisista.

Arvopaperimarkkinoiden huojennusrallit ovat suoraa ja lisäksi johdonmukaista seurausta ensin politiikkariskien ja heti perään koronariskien lieventymisestä.

Toki politiikkaan ja koronaan liittyy yhä runsaasti epävarmuutta ja riskejä, mutta ei kuitenkaan enää yhtä paljon kuin vaikkapa viime viikolla.

Yksi suuri talouden epävarmuuden lähde liittyy tavallaan sekä Bidenin vaalivoittoon että koronarokotteen valmistumiseen. Sen voi kiteyttää kahteen kysymykseen:

Onko Yhdysvaltain taloudella toivoa mitenkään merkittävistä elvytystoimista, jos kongressi päätyy osittain tai jopa kokonaan republikaanipuolueen enemmistöön ja Bidenistä tulee presidenttinä niin sanottu rampa ankka?

Entä onko taloudella enää edes entisenlaista tarvetta uusille elvytystoimille, jos ensimmäinen tehokas koronarokote on jo viittä vaille valmis ja koronakriisi pian väistyy?

Kumpikin kysymys koskee epävarmaa tulevaisuutta, joten niihin ei ole varmaa vastausta kenelläkään.

Silti yksi mahdollinen ja kenties jopa todennäköinen tulkinta vastaa kumpaankin kysymykseen myöntävästi:

Kyllä, Yhdysvallat kykenee vaikka kuinka mittavaan elvytykseen, vaikka Biden jäisi ilman poliittisen värisuoran taustatukea. Ja kyllä, talouden koronakriisi ja elvytystarpeet jatkuvat rokoteuutisista huolimatta.

Värisuora tuskin välttämätön

Yhdysvaltain hallintoon syntyisi presidenttiä tukeva poliittinen värisuora, jos presidentin puolue saisi enemmistön kongressin molemmissa kamareissa, edustajainhuoneessa ja senaatissa.

Tämä näyttää ainakin toistaiseksi epävarmalta tai jopa epätodennäköiseltä, sillä ennusteiden mukaan republikaanipuolue saa enemmistön ainakin senaatissa.

Edes maailman vaikutusvaltaisin presidentti ei yksin saa aikaan ainuttakaan merkittävää lakihanketta, vaan hän tarvitsee isojen aikeidensa – kuten elvytysohjelmiensa – tueksi enemmistön kongressin kummastakin kamarista.

Vuosikymmenten vakiintuneen käytännön mukaan olisi perusteltua odottaa demokraattipresidentti Bidenin kaikkien merkittävien hankkeiden kompastuvan kongressin republikaanien vastahankaan.

Sattumoisin maan talous on kuitenkin edelleen täysin poikkeavan koronakriisin kourissa, joten politiikassakin voi olla tilaa muillekin kuin vakiintuneille kaavoille.

Todennäköisesti koronahaitoista kärsivä liike-elämä kohdistaa parhaillaan kasvavia elvytyspaineita myös republikaaneihin, joten mittavallekin kompromissielvytykselle voi löytyä riittävä tuki presidentin puolueesta ja kongressin valta-asetelmasta riippumatta.

Ehkä sillä finanssimarkkinoille sopivalla lisämausteella, että republikaaneille voi avautua houkutteleva tilaisuus tukea omille kannattajilleen mieluisia elvytysohjelmia mutta samalla estää veronkiristyksien ja sääntelyn kaltaisia uhkia.

Fed painaa kaasu pohjassa

Toinen elvytysodotuksia vahvistava talouspoliittinen seikka on vielä vähemmän kytköksissä presidenttiin tai tämän puolueeseen kuin presidentin kaavailemat elvytysohjelmat.

Se on Yhdysvaltain keskuspankin Fedin vähintään viikoittain vahvistama ja viime aikoina poikkeuksellisen suorasanaisesti korostama näkemys maan talouden mittavista elvytystarpeista.

Fed on tehnyt harvinaisen selväksi, että sen mielestä talous on koronan takia hyvin herkässä ja haavoittuvassa tilassa, ja että liittovaltion on siksi tarpeen harjoittaa erittäin kevyttä ja voimakkaasti elvyttävää talouspolitiikkaa.

Senkin Fed on miltei luvannut, että se pitää rahapolitiikkansa virityksen höyhenen kevyenä ja tarvittaessa vielä kevyempänä niin pitkän aikaa kuin katsoo tarpeelliseksi.

Fed aikoo tukea taloutta rahaelvytyksen kaasu pohjassa omien linjaustensa mukaan mieluummin liian kauan kuin liian lyhyen aikaa.

Toisin kuin Biden, Fed ei tarvitse republikaanien tai sen puoleen muidenkaan tukea tai hyväksyntää omien aikeidensa toteuttamiseen. Ellei presidentti kykene sellaiseen elvytykseen kuin Fed katsoo talouden kaipaavan, keskuspankki voi itse panna liikkeeseen käytännössä kuinka suuret rahapurskeet tahansa.

Viimeksi tässä kuussa julkaisemassaan rahoitusmarkkinoiden vakausraportissa Fed arveli talouden haasteet ja elvytystarpeet suuriksi siitä huolimatta, vaikka koronarokotteista saataisiin hyviä uutisia.

Raportti on laadittu ennen tämänviikkoisia rokoteuutisia, mutta arvio pitänee silti yhä kutinsa.

Korona ei pelästy rokoteuutisia

Koronavirus on paitsi viheliäinen myös melkoisen varmasti lukutaidoton. Sillä tuskin on aavistustakaan eri maissa vireillä olevista rokoteprojekteista saati lupaavista läpimurtouutisista.

Niinpä virus jatkanee leviämistään ja tartuntojen toiset ja kolmannet aallot sairastuttavat ja valitettavasti myös tappavat väkeä vielä ainakin niin kauan, että valmis rokote tai valmiita rokotteita on massatuotannossa ja laajasti kansalaisten saatavilla.

Lupaavat uutiset rokoteprojektien edistymisestä ja kehitystyön loppusuoralle kirimisestä herättävät luottamusta ja toivoa kriisin päättymisestä, mutta ne eivät vielä päätä kriisiä.

Aikaa kulunee parhaassakin tapauksessa pitkälle ensi kevääseen tai vielä pidempään ennen kuin nopeimmatkaan rokotetoimitukset saavuttavat kyllin laajoja kansanjoukkoja – ja ennen kuin varovainen paluu "vanhaan normaaliin" voi alkaa.

Toki osakekurssit ja muut finanssimittarit voivat helposti keulia lisää jokaisesta uudesta lupaavasta rokoteuutisesta, mutta finanssimarkkinat elävät tulevaisuuden odotuksista eivätkä reaalitalouden nykyhetken arkitodellisuudesta.

Yhdysvaltainkin kansalaisten ylivoimainen enemmistö elää reaalitalouden arjessa eikä finanssitalouden odotuksissa.

Ennen kuin finanssimarkkinoiden innokkaat odotukset koko kansan rokotesuojasta ja koronakriisin väistymisestä muuttuvat todeksi, joutuvat kansalaiset ja yrityksetkin vielä pitkän aikaa kestämään koronakriisin terveys- ja taloushaittoja.

Siksi elvytystoimienkin on perusteltua odottaa jatkuvan rokoteuutisista huolimatta vielä hyvän aikaa ennen kuin kriisi on ohi.