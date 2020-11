Nohon tulos pysyi plussalla – rajoitukset synkentävät näkymiä

Ravintolayhtiö Noho Partnersin tulos romahti vuodentakaiseen verrattuna, mutta pysyi kuitenkin plussalla. Marraskuun uudet ravintolarajoitukset heikentävät näkymiä.

Ravintolayhtiö Noho Partnersin heinä–syyskuun tulos laski rajusti vuodentakaiseen verrattuna, mutta pysyi plussalla. Yhtiön toimitusjohtaja Aku Vikström kertoo tulostiedotteessa, että marraskuun uudet ravintolarajoitukset ovat heikentäneet näkymiä.

Koronapandemia ja sen taltuttamiseksi asetetut rajoitukset ovat haitanneet rajusti ravintola-alan toimintaa. Noho Partnersin jatkuvista ja lakkautetuista toiminnoista kertyi tulosta ennen veroja 0,3 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin sitä tuli 8,7 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos laski 0,01 euroon 1,92 eurosta.

Konsernin liikevaihto supistui heinä–syyskuussa yli neljänneksen 56,0 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan ajan 76,7 miljoonasta eurosta.

Liikevoittoa kertyi 2,9 miljoonaa euroa, kun viime vuoden heinä–syyskuussa liikevoitto oli 10,1 miljoonaa euroa.

Vikström kertoo osavuosikatsauksessa, että pandemian eteneminen ja sen rajoitustoimet haittaavat vastaisuudessakin merkittävästi liiketoimintaa. Katsauskauden jälkeen lokakuussa yhtiön liikevaihto jäi alle puoleen vuotta aiemmasta ja operatiivinen kassavirta painui noin 2 miljoonaa euroa miinukselle.

Pandemian yltymisen ja rajoitusten tiukkenemisen vuoksi yritykset ovat peruneet tilaisuuksiaan. Yksityinen kulutus keskittyy lähinnä viikonloppuihin. Vikström ei usko tilanteen juuri paranevan marraskuun edetessä.

Yhtiön kassa on Vikströmin mukaan kaikesta huolimatta vahva ja yhtiö on aloittanut neuvottelut huhtikuussa erääntyvien lainojen takaisinmaksusta. Johto ennakoi, että neuvottelujen jälkeen konsernin rahoitus on turvattu vähintään ensi vuoden loppuun saakka.

Noho Partners perui maaliskuussa tulosohjeistuksensa tälle vuodelle. Se kertoo nyt, että nykyinen tilanne rajoituksineen ja epävarmuuksineen vaikuttaa merkittävästi loppuvuoden liikevaihtoon ja tulokseen.

– Perusskenaariossamme arvioimme alkuvuoden olevan vielä kysynnältään heikompaa näkyen erityisesti yritysmyynnissä. Oletamme markkinan palautuvan normaalimmaksi ensi vuoden jälkipuoliskolla, Vikström kertoo.

Yhtiö ei tarkenna vielä ensi vuoden liikevaihto- ja kannattavuusennustettaan. Pitkäaikaiset taloudelliset tavoitteensa se aikoo antaa ensi vuoden alkupuoliskon aikana.