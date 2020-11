Lupaava koronarokote saattaa tulla markkinoille yllättävän pian – THL:n ylilääkäri: Näin jakelu etenisi Suomessa

THL:n Hanna Nohynekin mukaan mitään huolestuttavia turvasignaaleja ei ole toistaiseksi nähty. Siitä kertoo myös se, että Yhdysvaltojen lääkeviranomainen on antanut luvan aloittaa tehotutkimukset 12– 15-vuotiailla lapsilla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek pitää lääkeyhtiöiden Pfizerin ja Biontechin kehittämän koronavirusrokotteen tuloksia ”oikein lupaavana uutisena”.

Rokote antaa yli 90-prosenttisen suojan koronaviruksen aiheuttamalta taudilta, Pfizer ilmoitti lehdistötiedotteessaan maanantaina.

– Tulokset ovat kuitenkin alustavia ja odotamme niitä lisää sekä tehon että turvallisuuden osalta. Lisäksi tarvitaan lääkeviranomaisen arvio hyöty/haittasuhteesta sekä myyntilupa, Nohynek sanoi.

Hänen mukaansa kukin jäsenmaa on oikeutettu niin sanottuun pro rata -osuuteen eli Suomi saa rokoteannoksia suhteessa omaan väestömääräänsä.

– Me muodostamme 1,23 prosenttia EU:n väestöstä eli saamme 1,23 prosenttia rokoteannoksista sitä mukaa kun niitä tulee tarjolle.

EU-komissio aikoo pikapuoliin tehdä Pfizerin ja Biontechin kanssa sopimuksen jopa 300 miljoonasta koronarokoteannoksesta, kertoi komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen maanantaina.

Tällöin Suomen osuus olisi 3,69 miljoonaa rokotetta. Silloin rokotetta saisi reilu 1,8 miljoonaa suomalaista, jos rokoteannoksia lasketaan tarvittavaksi kaksi henkeä kohti.

Mikä voisi olla aikaisin aika, jolloin rokotetta aletaan saada Suomeen jos kaikki menee hyvin?

– Jos lääkeviranomainen antaa myyntiluvan tämän vuoden puolella, voi valmistaja ryhtyä jakelemaan annoksia jo tuolloin. Ensin tarvitaan kuitenkin tuo sopimus EU:n kanssa.

Suomen kansallinen koronarokotusstrategia on vielä työn alla. Nohynekin mukaan tarvitaan lisää tietoa siitä, kenelle rokote on riittävän tehokas, jotta tarkka rokotusjärjestys voidaan laatia.

Kysymyksiä on useita: Suojaako rokote kaikista vanhimpia ikäryhmiä? Suojaako se haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, joilla on kroonisia sairauksia tai immuniteettia alentavia hoitoja? Onko rokote näille ihmisille annettuna turvallinen?

Positiivista on Nohynekin mukaan rokotteen korkea suojateho.

– Tämä on kuitenkin väliarvio 94 sairastuneen ihmisen osalta noin 39 000 tutkimukseen rekrytoidun joukossa kahden annoksen jälkeen. Tarvitaan lisää tautitapauksia, jotta suojateho voidaan laskea luotettavammin.

Rokotteen hinta on luottamuksellista tietoa.

– Kylmäketju on vaativa, rokote on säilytettävä -70 asteen lämpötilassa. Siihen on kuitenkin erilaisia ratkaisuja, joita paraikaa selvitetään.

Nohynek kertoo, että valmisteen turvallisuutta on seurattu samalla, kun on seurattu tutkittavien sairastumista koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

– Valtaosa haittatapahtumista tulee ilmi kuuden viikon kuluessa rokottamisesta – tämän rokotteen kohdalla mitään vakavia turvasignaaleja ei olla toistaiseksi nähty. Siitä kertoo myös se, että Yhdysvaltojen lääkeviranomainen on antanut BioNTechille ja Pfizerille luvan aloittaa tehotutkimukset 12–15-vuotiailla lapsilla.

– Vakavia harvinaisia haittoja ei yleensä ole mahdollista havaita riittävän luotettavasti edes laajassa tehotutkimuksessa. Sitä varten tarvitaan riittävän kattava turvallisuus- ja tehokkuusseuranta, kun rokotetta ryhdytään antamaan laajoille väestöjoukoille.